Comienza el ciclo “Convergencias”, propuesta de cuatro espectáculos de danza contemporánea en Plaza Civican

El ciclo “Convergencias”, todos los jueves de agosto, acerca la danza contemporánea a Plaza CIVICAN con las actuaciones de Akira Yoshida, Led Silhouette, DanzAI y Zuk Dance. El 5 de agosto a las 20.00 horas, Akira Yoshida ofrece su espectáculo “Home”

“Convergencias” es un programa de Fundación Caja Navarra, preparado para el programa de verano de CIVICAN 2021, que pretende favorecer el diálogo entre la danza contemporánea y el espacio abierto que es Plaza CIVICAN. Se trata de un espacio no convencional, y el espectáculo viene acompañado posteriormente de mediación cultural. La mediación se llevará a cabo con la Faktoria Coreographic Center. Se establecerá después de cada espectáculo un diálogo entre los artistas y el público, para acercar el sentido de su propuesta e intercambiar impresiones y opiniones sobre lo sentido y lo percibido. La mediación cultural permite que el público pase de ser mero espectador a participante.

Home, el espectáculo de Akira Yoshida es un viaje provocado por un deseo. Un viaje a algún lugar. Una persona que deja algo atrás y alcanza ese deseo, o tal vez no. Se trata de una coreografía generada a través de la fusión de breakdance y danza contemporánea que define el estilo de este bailarín navarro.

Akira Yoshida: Pamplona, 1990

Comenzó a bailar breakdance de manera informal con sus amigos. Con los años, comenzó a competir, obteniendo más de 60 premios en España, Francia y Austria. A los 23 años inicia una transición a la danza contemporánea y las artes escénicas. Realizó el dueto ‘Azala’ de la empresa Jordi Vilaseca. Después de recibir la Beca Artística Principal de Navarra, realizó sus estudios artísticos en SEAD (Academia Experimental de Danza de Salzburgo).

Ha trabajado con las compañías Hungry Sharks en ‘Hidden in Plain Sight ‘, con la compañía de Francisco Córdova Physical Momentum, en la obra ‘To be’; con Roberto Oliván Performing Arts en su producción ‘Cuculand Souvenir’, y creó ‘Ahotsak’ con Ziomara Hormaetxe. También creó su propio solo ‘Home’, con el que giró durante dos años, y el dúo The Inglorious Fortune of Being a Performer.

Trabajando con Lali Ayguadé en la creación del dúo ‘Gizaki’ y de la gran producción ‘Hidden’; con Chey Jurado en la creación del dúo ‘Hito’; con la compañía suiza Idem crea un solo sobre él a principios de 2021. Combina sus actuaciones con talleres en todo el mundo.

La compañía Led Silhouette actuará el jueves 12 de agosto, a las 20.00 horas, con su espectáculo Bonus track. La coreografía es de Martxel Rodríguez y Jon López, con las intérpretes Katalin Arana, Marina Fullana, Laura Lliteras, Jon López y Martxel Rodríguez.

Bonus Track sitúa en el espacio secuencias, imágenes, preguntas y reflexiones centradas en la visión del cuerpo y el movimiento en las artes pictóricas y visuales. Bosquejos en movimiento que aportan ese atisbo de esperanza desde la emoción estética, evocando la sensación de disfrute, que siente un joven al escuchar esa última canción extra, ese Bonus Track en su primera fiesta.

La compañía DanZAI ofrecerá su espectáculo IN-SITU el jueves 19 de agosto a las 20.00 horas. La coreografía e interpretación son de Andrea Irurzun e Iria Lumbreras. Esta pieza, que ha sido creada específicamente para este programa en Plaza CIVICAN, es una intervención basada en el aquí y el ahora. A partir de las redes sociales como hilo conductor, la danza contemporánea se fusionará con la urbana en un viaje de lo carnal a lo tecnológico.

Y el último espectáculo de danza contemporánea tendrá lugar el 26 de agosto, con la compañía Zuk Dance, que nos acerca su propuesta Historias de cuatro.

La coreografía e intérpretes son de Itxaso Álvarez, Wondy Grytsailo, Miguel PG y Adrián Manzano.

Su propuesta trata de cuatro personajes en escena con mucho que contar. Historias de cuatro habla de las relaciones entre las personas, sus diálogos, encuentros y desencuentros. La lucha de poder, la manipulación, la batalla, la comprensión, la vulnerabilidad y la transformación serán los ejes en los que se basan las cinco piezas que componen este espectáculo.

El programa completo de verano 2021 de CIVICAN se encuentra disponible en la web www.fundacioncajanavarra.es. En las más de 40 propuestas presentadas, para el verano, el programa continúa la apuesta por la reflexión y la participación del público, así como por impulsar nuevos espacios del centro y el arte escénico; aunque no falta la presencia de actividad más habitual como la música, campamentos familiares, conferencias sobre temas de actualidad o encuentros literarios.

El acceso a las actividades, salvo que se indique lo contrario, se realiza previa reserva de plaza, a partir del miércoles 28 de julio, y para ello se han habilitado tres opciones: Enviando un correo electrónico a la dirección informacioncivican@fundacioncajanavarra.es; Acudiendo a CIVICAN y realizando allí la reserva; Llamando a la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), de lunes a viernes de 09:00 a 21:00.