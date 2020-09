Comienza el curso en la Universidad de Navarra con 8.700 alumnos, 2.200 nuevos, y especiales medidas de seguridad

Facebook Twitter WhatsApp

La mayoría ha iniciado las clases de forma presencial, con 1566 nuevos espacios de trabajo e infraestructura tecnológica en todo el campus para impartir docencia en remoto cuando sea necesario

Pamplona-Iruña, 1 de septiembre de 2020

8.700 estudiantes de grado han iniciado hoy las clases en la Universidad de Navarra en los campus de Pamplona y San Sebastián. La mayoría de ellos lo ha hecho de forma presencial y personalizada, y con todas las medidas de seguridad necesarias.

“Comenzamos el curso entusiasmados por acoger a nuevos alumnos. Hemos diseñado 40 medidas pensando en la situación que nos ha generado el covid, básicamente con tres líneas de trabajo: docencia, salud y becas”, ha afirmado el vicerrector de Alumnos, Tomás Gómez-Acebo.

“Todo esto no sería posible si todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria no colaboramos en el seguimiento de las medidas de prevención dentro y fuera del campus. Por eso, pensamos que si todos somos así de cumplidores y no hay comportamientos egoístas este será un año memorable”, ha señalado.

Los estudiantes han comenzado las clases con aforos reducidos, en aulas renovadas con nuevas tecnologías y recursos, y con 1.566 nuevos espacios de trabajo. Así, se han instalado 450 webcams en aulas, despachos y seminarios e infraestructura para la retransmisión en streaming en 300 espacios, con el fin de que los estudiantes que se encuentren en otras zonas, estén enfermos o en cuarentena, así como estudiantes internacionales que todavía no se hayan incorporado presencialmente puedan seguir las clases. “Apostamos por la docencia presencial, pero sabiendo que habrá alumnos que tendrán que estar fuera”, ha señalado Tomás Gómez-Acebo.

Hasta el momento se han invertido 1.285.000 euros en este proyecto docente y se estima que con el inicio de curso el coste total de mejora se acercará a los 2 millones de euros.

Aunque el proceso de matrícula continúa abierto, hasta el momento se han inscrito 2.193 alumnos nuevos. La previsión es sobrepasar los 2.200 estudiantes de primer curso, manteniendo la tendencia positiva de los últimos años. Del total de estos alumnos (2.193), 635 (29%) son navarros, 946 (43%) de fuera de Navarra y 612 (28%) de fuera de España, procedentes de 60 países. Entre ellos destacan Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá y Colombia.

Desde ayer y hasta mañana, miércoles 2, cada Facultad y Escuela tendrá sesiones diseñadas para que los nuevos alumnos conozcan el centro así como temas administrativos y académicos.

12.000 alumnos y novedades académicas

En total, el centro académico espera contar en sus distintos campus con más de 12.000 alumnos de grado, doctorado y máster. Este curso se ofertan 52 grados, con algunas novedades. Cabe resaltar el inicio del nuevo plan de estudios de Medicina o los nuevos diplomas de la Facultad de Económicas (Dirección de Empresas y Estrategia, Data Analytics, Finance and Accounting, General Management and Strategy o Innovation and Entrepreneurship). Además, la Facultad de Enfermería ofrece por primera vez el Diploma en Psicología del Cuidado. En cuanto a los estudios de posgrado, este curso comenzará el Máster en Métodos Computacionales, dependiente de la Facultad de Ciencias, el doble Máster Universitario en Arquitectura y en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios, de la Escuela de Arquitectura, o el doble Máster en Profesorado e Intervención Educativa y Psicológica, de la Facultad de Educación y Psicología.