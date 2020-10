Concluye el Debate del Estado de la Comunidad 2020 con la aprobación de 12 de las 22 resoluciones discutidas

Facebook Twitter WhatsApp

La Cámara se compromete con la reconstrucción socio-económica y el refuerzo de los servicios públicos esenciales, pero discrepa en relación a convivencia y fiscalidad

El Pleno del Parlamento ha aprobado 12 de las 22 propuestas de resolución discutidas en el Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral 2020. Dos de ellas se corresponden con iniciativas presentadas conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu; otra con una propuesta suscrita por los anteriores junto a I-E; una más de Podemos-Ahal Dugu e I-E; 3 de3 de Navarra Suma; 1 de PSN; 1 de Geroa Bai; 1 de EH Bildu; 1 de Podemos-Ahal Dugu; y una última de I-E.

Propuestas de resolución presentadas conjuntamente por PSN, GEROA BAI y PODEMOS-AHAL DUGU

Primera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a desarrollar los programas necesarios para avanzar en la apremiante digitalización de la Administración Pública que servirá de cauce para la simplificación administrativa de los procedimientos y la modernización de los servicios públicos. Dicha digitalización deberá ir unida a la debida formación de sus trabajadores/as y a mecanismos que permitan la accesibilidad de toda la ciudadanía.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a promover la participación ciudadana en el funcionamiento de los servicios públicos, fomentar la transparencia en la comunicación, que tendrá carácter inclusivo.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a potenciar la atención primaria, reforzando tanto los recursos humanos como tecnológico, implementando la enfermería comunitaria experta y la telemedicina como herramienta que permita una mejora en el diagnostico pero preservando siempre la relación paciente-medico/a.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a desarrollar en su totalidad la estrategia de Medicina Personalizada y de Precisión, que supone un cambio de paradigma en la asistencia sanitaria y favorece intervenciones médicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces y seguras, ofreciendo la oportunidad de evitar gastos innecesarios y contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a reforzar todos los instrumentos educativos de atención a la diversidad en todos los centros públicos, especialmente aquellos con un mayor porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales o en desventaja sociocultural. Así como analizar y tener en cuenta situaciones de dificultad que puedan derivarse de la actual crisis sanitaria.

6.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a continuar manteniendo la apuesta por la presencialidad en la educación pública navarra, en todos los centros educativos ante la situación generada por la covid19, con el objetivo de garantizar una educación integral y la igualdad de oportunidades.

7.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a impulsar un Pacto Social y Político por la Educación que dote de estabilidad legislativa al sistema educativo. Para ello, se contará con la sociedad, con las comunidades educativas de Navarra y con los agentes educativos.

8.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a afianzar el modelo de atención centrado en la persona, en el sistema de atención a la dependencia, a la discapacidad y en todos aquellos servicios y recursos de atención sociosanitaria y comunitaria.

9.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a impulsar las políticas activas de inclusión adaptadas a la nueva situación generada por la Covid 19 y potenciar el papel técnico y de acompañamiento de los Servicios Sociales de Base con una visión preventiva, integral y comunitaria.

10.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a afianzar el nuevo modelo de trabajo entre Servicios Sociales y el Servicio Navarro de Empleo.

11.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a elaborar una nueva Ley de promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia desde un enfoque integral tal y como reconoce la Convención Sobre los Derechos de la Infancia.

Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. APROBADA con los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu y la abstención de EH Bildu e I-E.

Segunda propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a alinear en los próximos años las estrategias de los diferentes departamentos que componen el Gobierno con las líneas fundamentales marcadas desde Europa, en coordinación con el estado, hacia la transición ecológica, por tratarse de una cuestión transversal que afecta a todos ellos.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a aportar los recursos humanos y económicos necesarios e imprescindibles, optimizando los recursos disponibles, para desarrollar con la máxima urgencia, celeridad, eficacia y eficiencia todos aquellos proyectos planteados en la estrategia Navarra Green.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a incrementar el parque de vivienda pública en parámetros de edificios de consumo casi nulo (nZEB), las políticas de rehabilitación de edificios y regeneración urbana de la ciudad construida.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a crear en Navarra un instituto de industrialización de la construcción que aporte desarrollo tecnológico y formación en la tarea de reconvertir el sector para ofrecer viviendas de más calidad, eficientes y asequibles.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a fomentar la colaboración público-privado, para que la empresa navarra –más allá de su tamaño y capacidades- engarce su futuro desarrollo con esos ejes troncales diseñados desde la Unión Europea.

6.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a incidir en potenciar el ecosistema compuesto por el tejido empresarial, centros de conocimiento y también de la administración en los ámbitos de las energías renovables y de la movilidad innovadora y sostenible.

7.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a potenciar el uso de energías renovables, en contraposición a las derivadas del carbón, para la consecución de los objetivos de una total desaparición de los gases de efecto invernadero en los plazos marcados.

8.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a fortalecer la sostenibilidad como vía de transformación de nuestro modelo productivo, de nuestra forma de consumir, de edificar o hacer ciudades, de entender la industria, de movernos o de relacionarnos con nuestro entorno natural.

9.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a fortificar la economía circular, potenciando un consumo sostenible y responsable, basado en los productos de “kilómetro cero”, mejorando, por tanto, la gestión y la conservación de la biodiversidad, que constituye el mejor medio para combatir los efectos del cambio climático e implica un uso muy rentable de los recursos.

10.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a articular un cambio en el sistema de producción de la energía y en su consumo, con una generación de energía renovable de menor impacto y de mayor cercanía en la producción y consumo. Se debe priorizar el servicio público por lo que la producción debería ir encaminada a cubrir las necesidades del territorio y de la ciudadanía. Fomentar, asimismo, la optimización de las infraestructuras existentes antes de iniciar cualquier nuevo proyecto. Tener en cuenta la cercanía a los puntos de consumo y el impulso al autoconsumo; el sistema circular y la disminución del consumo energético.

Presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu. APROBADA por unanimidad.

Propuesta de resolución presentada conjuntamente por PSN, GEROA BAI, PODEMOS-AHAL DUGU e IZQUIERDA-EZKERRA

Propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a garantizar plazas estructurales necesarias para abordar los retos que el INAI-NABI tiene, como la implementación de las Unidades de Igualdad en los diferentes Departamentos, los programas de empoderamiento, estudios e investigaciones, la transversalidad en el Plan de Empleo, la estrategia de despoblación, la estrategia 2030 y todo el desarrollo legislativo.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a fomentar y sustentar los procesos de empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad, generando referentes para seguir visibilizando, reconociendo su valía y autoridad.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a negociar y acordar entre la Hacienda Foral y el Ministerio de Hacienda para que Navarra reciba los fondos del Pacto de estado contra la violencia de género.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a diseñar en coordinación con el Foro navarro contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, planes de atención integral de prevención y recuperación de las mujeres y niñas en situación de prostitución generando alternativas de vida, a través de itinerarios de inserción laboral y soporte económico durante el proceso que les posibilite poder optar por abandonar la situación de prostitución, mediante un enfoque integral y transversal con perspectiva de género y priorizando la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas ellas.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a adoptar cuantas medidas sean precisas (atendiendo a las recomendaciones y resoluciones de la Plataforma para la Acción de Bijing 95, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o el Congreso), para erradicar la sexualización de las niñas en la publicidad ya que es una perniciosa práctica profesional que viene denunciándose desde hace años, y constituye la expresión más extrema de la sexualización de las mujeres en general.

6.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a continuar implementando el programa Skolae en todos los centros educativos financiados con recursos públicos y garantizándolo en todos ellos como apuesta clara del Gobierno de Navarra por la coeducación porque, desde el inicio mismo del programa, se ha constatado que la coeducación es la mejor herramienta para que nuestro alumnado pueda construir su proyecto de vida en libertad y poder decidir sobre su futuro; en definitiva, saber mirar, saber entender, saber ser, saber bientratar, saber sentir, saber vivir, saber construir, saber aportar.

7.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a desarrollar un recurso de viviendas de acogimiento temporal para jóvenes LGTBI+ que sufren LGTBIfobia en el domicilio familiar, y no disponen de medios suficientes para su subsistencia introduciendo como criterio objetivo y puntuable en la baremación de la solicitud de acceso a una VPO en régimen de alquiler a jóvenes víctimas de violencia LGTBIfóbica por parte de su familia.

8.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a impulsar políticas activas destinadas a terminar con la división sexual del trabajo, con la precariedad laboral de los sectores laborales feminizados, con la temporalidad y parcialidad no deseadas y la brecha salarial femenina.

9.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a organizar un sistema de cuidados que, basado en la corresponsabilidad personal y bajo el paraguas de estructuras públicas suficientes, permita la conciliación de los tiempos personal, familiar y laboral de todas las personas, con especial atención a los de las mujeres.

Presentada por PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. APROBADA con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E; y el voto en contra de Navarra Suma.

Propuestas de resolución presentadas por PSN

Primera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a llevar a cabo las actuaciones previstas del Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu, considerado imprescindible para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, la reconstrucción económica sólida e inclusiva, y responder a los retos del futuro.

2.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a avanzar en el proceso de Digitalización de la sociedad en general y del tejido empresarial en especial, creando las necesarias infraestructuras de comunicación de Banda Ancha, impulsando la tecnología 5G, formando a ciudadanos y empresarios en su uso, renovando el capital tecnológico y preparando a la Administración para dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad navarra.

3.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a apostar decididamente por el Desarrollo económico del mundo rural, a través del desarrollo de infraestructuras hídricas, de comunicación y de datos, así como del aprovechamiento de las oportunidades de la nueva PAC, con una agricultura y ganadería medioambiental y económicamente sostenible, y el desarrollo de una industria agroalimentaria de calidad. Todo ello para vertebrar Navarra y cohesionarla territorial y socialmente.

4.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a impulsar la I+D+I como elemento clave de fomento de la productividad, el empleo y de la modernización y transformación de los procesos productivos, sociales y ambientales, de tal manera que la tecnología y la innovación lleguen a todo el territorio de la CF de Navarra.

5.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a considerar las Infraestructuras, tales como el Canal de Navarra, el Tren de Altas Prestaciones, la línea de 400 MW de Tierra Estella, la inversión en Banda Ancha o el Polo de Innovación Digital como proyectos clave para la reactivación económica, la generación de empleo de calidad, y la vertebración del territorio, así como en la lucha contra la Despoblación.

6.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a reforzar los sectores de la Estrategia de Especialización Inteligente S3 (Automoción y mecatrónica, cadena alimentaria, energías renovables, salud, turismo integral, industrias creativas y digitales) como sectores estratégicos del desarrollo de Navarra e impulsar la internacionalización de nuestras empresas y productos.

7.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a continuar con la elaboración del “Plan de Empleo”, en el seno del Consejo del Diálogo Social, así como proceder a la renovación del “Acuerdo de Políticas Activas de Empleo”, previa evaluación de los resultados del acuerdo vigente, que permita avanzar en una economía moderna, competitiva y justa, que atraiga empleo estable y de calidad.

8.- El Parlamento de Navarra insta a Gobierno de Navarra a apoyar los programas de los programas de emprendimiento cooperativo y de reconversión de empresas en crisis en el ámbito de la economía social.

Presentada por PSN. APROBADA con los votos a favor de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai; y los votos en contra de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Segunda propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a seguir profundizando en la relación bilateral con el Gobierno de España, desde la lealtad institucional, la transparencia y la propuesta constructiva que nos permita desarrollar nuestro autogobierno.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a impulsar la co-gobernanza, la inteligencia colectiva compartida, basada en acuerdos, que conllevan la co-participación en todos los ámbitos ,como medio para construir una sociedad resiliente

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a continuar con la elaboración del Plan Estratégico de Convivencia, para construir una sociedad diversa, plural, cohesionada y con memoria.

Presentada por PSN. RECHAZADA con el voto en contra de Navarra Suma, la abstención de Geroa Bai y EH Bildu y los votos a favor de PSN, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Propuestas de resolución presentadas por GEROA BAI

Primera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que presente para su tramitación parlamentaria la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el plazo de 15 días.

Presentada por Geroa Bai. APROBADA con los votos a favor de Navarra Suma, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E; y la abstención del PSN.

Segunda propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a incrementar la oferta formativa, cultural, lúdica y de ocio en euskera, tanto en formato presencial como audiovisual y online, para todos los públicos, especialmente el infantil y juvenil, como sectores poblacionales con más conocimiento de esta lengua.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a fomentar el desarrollo y digitalización de los medios de comunicación en euskera.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a acordar las plazas bilingües suficientes en todos los departamentos del Gobierno de Navarra para atender a la ciudadanía euskaldun, así como ofrecer la posibilidad de que las relaciones de las navarras y navarros con las administraciones públicas de Navarra a través de medios electrónicos sean accesibles en castellano y en euskera.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a garantizar que el conocimiento del euskera sea valorado como mérito en todas las plazas del Gobierno que se cubran a través de concurso y concurso-oposición en toda Navarra, en línea con lo establecido en la Ley Foral del Euskera, adecuando su valoración a la realidad sociolingüística.

Presentada por Geroa Bai. RECHAZADA con los votos en contra de Navarra Suma y PSN; y los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra.

Propuesta de resolución presentada conjuntamente por PODEMOS-AHAL DUGU e IZQUIERDA-EZKERRA

Propuesta de resolución

1.- El parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que de un fuerte impulso, en lo que resta de legislatura, al desarrollo de la enseñanza pública favoreciendo crecimiento de la oferta pública y de los escolares públicos de la Comunidad Foral de Navarra como garantía de una educación socializadora y de calidad para todos y para todas. se concrete en:

– Una oferta educativa pública para el 1º Ciclo de Educación Infantil que garantice el acceso de toda la población a estas enseñanzas en condiciones de calidad, equidad y garantía de permanencia, avanzando en la integración de esta etapa educativa en la red de centros públicos dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

– Diseño y desarrollo de una oferta educativa pública de enseñanza no universitaria a través de:

– Procedimiento de admisión justo e inclusivo, que promueva una escolarización inclusiva en la zona de residencia /Lugar de trabajo del padre o la madre.

– Oferta Púbica suficiente en euskera y castellano.

– Promoción de la escolarización en la enseñanza pública que supone la no supresión de unidades escolares públicas atendiendo a toda la demanda de escolarización, así como la garantía de una plaza escolar a todo el alumnado que solicita una plaza en el centro escolar público.

– Dotación de Infraestructuras públicas necesarias y suficientes para el desarrollo de las actividades educativas.

– Diseño de un plan para fomentar y establecer contextos educativos para la convivencia del alumnado de diferentes centros públicos de cada zona.

– Reducción al mínimo legal establecido la enseñanza de la religión y sus alternativas.

– Mejora de las condiciones laborales y de acceso a la formación de los profesionales de la enseñanza.

– Garantías de comienzo del curso de educación permanente de personas adultas de euskera para este curso 2020-21.

Presentada por Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. APROBADA con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E; y el voto en contra de Navarra Suma.

Propuesta de resolución presentada por PODEMOS-AHAL DUGU

Propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a desarrollar la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía y aprobar el plan estratégico y que tenga su reflejo en los PGN 2021.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a realizar en coordinación con el resto de instituciones de la Comunidad Foral una campaña de concienciación ciudadana contra el maltrato animal que incluya también un programa de charlas informativas a nivel educativo, con el fin de llegar a la mayor población posible.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a crear la red de acogida temporal o definitiva para animales de compañía de las mujeres y niñas víctimas de violencias.

Presentada por Podemos-Ahal Dugu. APROBADA por unanimidad.

Propuestas de resolución presentadas por IZQUIERDA-EZKERRA

Primera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra reclama del gobierno central, que de forma urgente, aborde la derogación de las siguientes leyes que han mermado los derechos laborales y sociales de la ciudadanía:

– Derogación del Artículo 135 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

– Derogación de la reforma laboral aprobada inicialmente por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero de 2012 y, tras la convalidación de este por el Congreso de los Diputados, por Ley 3/2012, de 6 de julio.

Presentada por Izquierda-Ezkerra. APROBADA con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E; y el voto en contra de Navarra Suma.

Segunda propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra acuerda dar su apoyo a la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos decidan entre monarquía o república.

2.- El Parlamento de Navarra acuerda dar su apoyo al inicio de un proceso político constituyente de una República federal y solidaria en el estado español desde el ejercicio del derecho a decidir de la ciudadanía Navarra.

Presentada por Izquierda-Ezkerra. RECHAZADA con los votos en contra de Navarra Suma y PSN y los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Tercera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra apoya una Reforma Fiscal que genere más ingresos aplicando criterios de justicia fiscal, e insta al Gobierno de Navarra a presentarla al parlamento para su debate y aprobación. Esta reforma deberá abordar necesarialemete el Impuesto de Sociedades y una mayor tributación de los grandes patrimonios.

2.- El Parlamento de Navarra apoya la creación de una Banca Pública que democratice el acceso a los servicios financieros e intervenga en la financiación del desarrollo económico de nuestra comunidad, e insta al Gobierno de Navarra a que emprenda todas las acciones necesaria para ponerla en práctica.

Presentada por Izquierda-Ezkerra. RECHAZADA con los votos en contra de Navarra Suma y PSN, la abstención de Geroa Bai y los votos a favor de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Propuestas de resolución presentadas por NAVARRA SUMA

Primera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que pase de los planes a los hechos y aproveche los fondos europeos para llevar a cabo un avance real de las empresas navarras, trabajadores, administraciones públicas y sociedad en general en el proceso de digitalización de sus actividades a través de programas formativos en las nuevas tecnologías, incentivos a la inversión en TICs, uso de internet y mejora de la conectividad. Sólo así se alcanzarán estándares de productividad que permitirán a las regiones más adaptadas liderar el futuro. Navarra tendrá que ser una de ellas, como lo fue hace 15 años.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a trabajar para la recuperación del liderazgo en Energías Renovables (EERR) promoviendo planes y proyectos de colaboración público-privada en este campo. En estos momentos es sin duda un sector tractor de todos los procesos que van a tener en la electricidad verde su fuente principal de generación energética. La presencia del CENER y las principales empresas del sector ubicadas en Navarra debe servir de estímulo para desarrollar todo un tejido industrial que existió antes de la crisis y que ahora debe relanzarse.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a facilitar que la industria agroalimentaria se adapte a las nuevas e irrenunciables exigencias medioambientales de cultivo, transformación y distribución, para seguir aportando a la diversificación, manteniendo la actividad en el sector primario navarro y colaborando al mantenimiento de la población del mundo rural.

4.- El Parlamento de Navarra manifiesta su apuesta por el impulso de la producción audiovisual. El incentivo instaurado en 2014 ha sido el germen de una industria incipiente que debe apuntalarse y servir para desarrollar grados formativos relacionados con la misma.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a llevar a cabo los esfuerzos inversores que sean necesarios para finalizar lo antes posible las dos infraestructuras más necesarias para el equilibrio y sostenibilidad del territorio: El TAV y el Canal de Navarra. La comunicación por medios rápidos, seguros y sostenibles para mercancías y personas iguala territorios y abre nuevas oportunidades. Asimismo la disponibilidad de agua para regadío eficiente, uso de boca e industria, permitirá a la Ribera Navarra recortar su distancia económica con la merindad de Pamplona, de la que no se beneficia por su lejanía territorial.

6.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a liderar una transición hacia la movilidad eléctrica acompasándola con la transformación ya iniciada por el sector del automóvil en nuestra Comunidad. Los anunciados proyectos sobre electrificación de automóviles no han significado ningún desarrollo significativo, y los recursos no han visto resultado. Ahora ya no es tiempo de centros ni institutos específicos. La industria automovilística mundial ya ha tomado su decisión y lo que corresponde es apoyarla. Las administraciones deben ahora facilitar los proyectos que permitan disponer de la energía suficiente, su adecuada y equilibrada distribución en todo el territorio, y cooperar en facilitar la renovación eléctrica de una manera progresiva y ordenada de la mano del sector, olvidando objetivos grandilocuentes y precipitados que ignoren nuestra realidad industrial y laboral y que impidan el deseado objetivo final de que nuestra industria automovilística siga produciendo los modelos del futuro.

7.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a concluir el segundo plan de banda ancha para incentivar la colaboración público privada de forma que todos los navarros y las empresas navarras tengan acceso a la fibra óptica y puedan de verdad participar en la era de la digitalización. Asimismo deberá aprovechar ese desarrollo de fibra para facilitar la implantación y el desarrollo de la tecnología 5G.

Presentada por Navarra Suma. APROBADA con los votos a favor de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, y los votos en contra de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Segunda propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a recuperar la competitividad fiscal con un marco impositivo atractivo como el que permitió durante muchos años generar y atraer inversión y, por lo tanto, crear empleo. Debemos pensar tanto en la recuperación económica como en el establecimiento de unas bases competitivas para el crecimiento económico en el medio y largo plazo.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que, al tomar decisiones fiscales hoy, mire su impacto futuro de modo que, cuando se hayan superado las extremas circunstancias de la pandemia, Navarra esté en disposición de situarse entre las Comunidades Autónomas más prósperas, con un marco fiscal atractivo para la inversión, capaz de contribuir a la transformación que Navarra debe acometer hacia un modelo de crecimiento más moderno y sostenible.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a no primar un mero afán recaudador cortoplacista que, de la mano de un sistema más gravoso y al no prestar la necesaria atención al papel de desincentivos que los impuestos tienen, haga de Navarra un destino poco atractivo para la inversión y ponga en peligro la recuperación y la creación de empleo compatibles con el modelo de crecimiento sostenible al que debemos aspirar para asegurar la prosperidad de toda la sociedad navarra.

Presentada por Navarra Suma. RECHAZADA con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto a favor de Navarra Suma.

Tercera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra muestra su compromiso con el diálogo social permanente a través del Consejo del Diálogo Social, máximo órgano de encuentro, participación y negociación institucional entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que debe ser la fuerza motriz de las reformas económicas y sociales necesarias para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que en este marco priorice la aprobación urgente del Plan de Empleo.

Presentada por Navarra Suma. APROBADA con los votos a favor de Navarra Suma y PSN, la abstención de Geroa Bai y los votos en contra de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Cuarta propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a realizar el número de test de detección de SARS-CoV-2 suficiente para mantener de forma sostenida una tasa de positividad de test menor o igual al 4%, umbral acordado entre Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas como de nueva normalidad y bastante similar a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a acortar al máximo posible el tiempo transcurrido entre el primer contacto con el sistema sanitario de personas con síntomas sospechosos de covid y la remisión del resultado del test de confirmación diagnóstica directamente a la persona a la que se le ha realizado dicho test, no superando en ningún caso las 24 horas.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a reforzar de forma estable los recursos de rastreadores, material, tecnología y recursos humanos para la realización de test, para poder dar respuesta inmediata a un rastreo ambicioso, ágil y efectivo que contribuya a realizar aislamientos precoces y a controlar la pandemia, acortando el tiempo transcurrido entre confirmación del caso y resultado de test a contactos a menos de 24 horas.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a realizar campañas de sensibilización efectivas dirigidas específicamente a jóvenes y adolescentes así como a otros colectivos de especial riesgo, que contribuyan a la sensibilización e implicación social en las medidas preventivas para evitar la transmisión del virus.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a hacer pública toda la información en relación con la evolución de la pandemia y a realizar una evaluación independiente que analice los errores cometidos y detecte áreas de mejora.

Presentada por Navarra Suma. APROBADA con los votos a favor de Navarra Suma, EH Bildu e I-E; y los votos en contra de PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu.

Quinta propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra manifiesta su compromiso con su sistema sanitario, educativo y social a través de servicios públicos universales y de calidad que busquen la excelencia en la atención, aprovechando para ello todo el capital humano y experiencia que ofrece también la colaboración público-privada.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a recuperar la sanidad navarra como referente a nivel nacional, volviendo a garantizar un modelo de Atención Primaria en salud de calidad, eliminando el triaje administrativo y atención no presencial indiscriminados impuestos por el Departamento de Salud durante la pandemia, a implantar medidas efectivas para atraer y retener profesionales sanitarios en Navarra, a reducir los actuales tiempos de espera en primera consulta, cirugía y pruebas diagnósticas cumpliendo con la ley de garantías de espera y a garantizar como derecho a la ciudadanía navarra tiempos de espera máximos en consultas de revisiones.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a impulsar un sistema educativo que garantice la calidad y la equidad, respetando la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas y que vuelva a recuperar su posición de referencia en innovación educativa y atención a la diversidad.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a reforzar el sistema público de servicios sociales para hacer efectivos los derechos sociales, acabar con las listas de espera, garantizar la accesibilidad universal y ofrecer servicios de calidad realmente integradores.

Presentada por Navarra Suma. RECHAZADA con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto a favor de Navarra Suma.

Propuestas de resolución presentadas por EH BILDU

Primera propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a elaborar un plan urgente y participado que permita hacer frente a la pandemia reforzando de forma importante el sistema de rastreo y seguimiento de los contagios, que permita diagnosticar y aislarlos con la máxima rapidez, y que implemente recursos en Atención Especializada y Atención Primaria para garantizar la atención ordinaria de la población y la atención al COVID19.

Presentada por EH Bildu. RECHAZADA con los votos en contra de Navarra Suma, la abstención de PSN y Geroa bai y los votos a favor de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Segunda propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Departamento de Educación a atender las urgencias de la pandemia.

– Garantizar la atención educativa domiciliaria a los niños y niñas de riesgo con enfermedades crónicas graves que en base a informes médicos no tengan recomendado asistir a la escuela por la incidencia del coronavirus.

– Apuesta efectiva por reducir los grupos escolares en base a las características de alumnado y centros, priorizando los que tengan menos espacio y un alumnado más desfavorecido o con mayores necesidades especiales, con una mayor previsión de contratación de profesorado a partir del segundo trimestre.

– Garantizar la atención a la diversidad en relación con los recursos materiales y humanos necesarios.

– Dotar de mascarillas FFP2 para el profesorado en los grupos de convivencia estables en educación infantil y primaria.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Departamento de Educación a constituir una mesa de trabajo con la participación de los agentes de la comunidad educativa de Navarra y los grupos parlamentarios para abordar estratégicamente a lo largo de la legislatura las necesidades y retos que ya se venían identificando en los últimos años y que han cobrado mayor relevancia en estos meses, en una situación donde se han evidenciado los problemas estructurales de nuestro sistema educativo y la necesidad de dar respuestas para un nuevo paradigma y una educación de calidad que no deje a nadie atrás. Los ejes a abordar por parte de este marco serían, entre otras cuestiones:

– Blindar una financiación pública suficiente para los retos educativos del siglo XXI, que no puede estar a expensas de coyunturas económicas.

– Reducción de ratios y aumento de recursos docentes.

– Apuesta por la estabilización del profesorado y reducción de interinidad.

– Revisión de los conciertos educativos con centros que segreguen por sexo con el horizonte de no renovación de los mismos.

– Digitalización.

– Renovación pedagógica y metodológica, potenciación del aprendizaje por competencias, trabajo cooperativo y sistema de evaluación educativa.

– Currículum.

– Inclusión del ciclo 0-3 en el marco de una etapa integral de Educación Infantil.

– Comedores escolares como espacios educativos.

Presentada por EH Bildu. RECHAZADA con los votos en contra de Navarra Suma y PSN, la abstención de Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto a favor de EH Bildu.

Tercera propuesta de resolución

1.- El Parlamento considera necesario que en Navarra se mantenga un sistema fiscal justo, progresista, equitativo y solidario, que garantice los ingresos necesarios para asegurar la viabilidad del sector público sobre la base del principio de progresividad real y compromiso efectivo en la lucha contra el fraude. Un sistema fiscal que posibilite la redistribución de la riqueza haciendo efectivo el principio de solidaridad; un sistema fiscal sobre las personas físicas en el que la carga impositiva a las rentas sea la misma sin discriminar por su origen, un sistema con una presión fiscal próxima a la de los países europeos más avanzados socialmente. Igualmente, se hace preciso, en el presente y en el futuro más inmediato, diseñar e implementar una fiscalidad ambiental progresiva para desincentivar la sobreexplotación de los recursos naturales y a su vez hacer frente a la crisis climática y a la degradación de los ecosistemas. Este también será un instrumento estratégico para financiar la transición ecológica que necesariamente requiere inversión en ciencia y tecnología.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a impulsar un cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía navarra, promocionando los productos de cercanía, circuitos cortos y bienes de consumo cuyos precios en emisiones y CO2 sean lo más bajos posibles. Desarrollará para ello planes de formación y campañas de concienciación y medidas de protección del pequeño comercio y del turismo local.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a acometer de forma urgente un cambio en el Plan Industrial de Navarra y en la estrategia de especialización inteligente S3:

– Introduciendo criterios de sosteniblidad, economía circular

– Desarrollando herramientas para localizar, relocalizar o mantener localizadas actividades estratégicas

– Apostando por una ubicación de los centros de decisión y de las oportunidades de negocio en Navarra.

– Impulsando una diversificación de nuestro tejido productivo

– Incluyendo en la categoría de “estratégicas” todas aquellas actividades que se centren en el cuidado de las personas y las que basen su actividad en la economía circular

– Elaborando un plan para reducir la emisión de CO2 y GEI por parte de las empresas navarras y revisando aquellos proyectos empresariales que supongan una clara amenaza para el medio ambiente.

– Dando el liderazgo al Sector Público en la estrategia de colaboración público-privada para el diseño de planes y establecimiento de prioridades

– Incorporando en los planes de reactivación económica las prioridades y medidas para las empresas de economía social

– Incentivando y apoyando la creación de nuevas cooperativas de trabajo asociado y sociedades .

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno del estado español a derogar de forma inmediata la Reforma Laboral.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a diseñar y desarrollar un plan de protección y mantenimiento del empleo, revirtiendo el deterioro en las condiciones laborales consecuencia de las crisis anteriores.

– Reforzando el papel del Servicio Navarro de empleo como órgano de intermediación laboral, para impulsar procesos de contratación públicos, transparentes, paritarios y verificables. garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, diseñando procesos de selección basados en criterios objetivos

– Promoviendo e incentivando que las empresas privadas generen empleo de calidad. La calidad del empleo será un requisito a exigir para optar a cualquier ayuda o subvención pública, pudiendo ser revocadas en caso de incumplimiento.

– Impulsando una nueva ley de subvenciones en las que se establezcan garantías de cumplimiento de la normativa laboral básica y Convenios colectivos de aplicación en consonancia con lo previsto en la Ley de contratos públicos, estableciendo penalizaciones en caso de incumplimiento y garantizando adecuados mecanismos de control.

6.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a fijar el objetivo de I+D+i en el 3% del PIB a lo largo de esta legislatura

7.-El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a considerar realmente el acceso a la cultura un derecho fundamental de la ciudadanía, y a comprometerse con el impulso de su actividad, su desarrollo y su protección mediante la implementación urgente de mayores recursos que los históricamente destinados en los Presupuestos Generales de Navarra.

Presentada por EH Bildu. RECHAZADA con los votos en contra de Navarra Suma y PSN y los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Cuarta propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra manifiesta su satisfacción por el proceso emprendido por el Gobierno de Navarra para la elaboración del I. Plan de Convivencia Democrática en Navarra y ratifica su compromiso con el mismo. En este contexto, considera necesario que:

– Se sigan disponiendo los cauces oportunos para involucrar al mayor número de personas y agentes de nuestra sociedad que puedan hacer aportaciones en positivo a la construcción de la convivencia en Navarra, desterrando partidismos y sectarismos.

– Se aborde el reto de configurar unas políticas de convivencia desde una perspectiva integral y transversal, de manera que se puedan analizar los retos de la convivencia en Navarra desde sus orígenes y causas hasta sus expresiones más problemáticas, para plantear soluciones reales y efectivas.

– Se favorezca el reconocimiento a la diversidad y la pluralidad identitaria, política, cultural, racial, lingüística… y se abogue por una convivencia integradora e inclusiva desde el respeto de los derechos de todas las personas.

– Se apueste por promover una cultura de paz, de respeto a los Derechos Humanos y de resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo.

– Se apueste por una memoria inclusiva que contemple a todas las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos y se aborden los cauces para garantizar el derecho de todas ellas a la verdad, al reconocimiento, la reparación y la memoria para evitar que ese tipo de hechos violentos se repitan.

– Se abogue por una nueva política penitenciaria que favorezca el arraigo familiar y social de las personas presas,

Presentada por EH Bildu. RECHAZADA con los votos en contra de Navarra Suma y PSN y los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Quinta propuesta de resolución

1.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra implementar medidas urgentes que refuercen los actuales servicios públicos con el objetivo de responder a la necesidad de cuidados de menores y/o personas dependientes que tienen las familias navarras.

2.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a la elaboración de un plan para diseñar la creación progresiva de servicios públicos que refuercen y amplíen la oferta pública con el objetivo de garantizar los cuidados de menores y/o personas dependientes.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a la dotación de recursos necesarios y desarrollo de las leyes de igualdad aprobadas la pasada legislatura: la Ley Foral 17/2019, de 4 de Abril, de igualdad entre mujeres y hombres y la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad de las personas LGTBI+.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a acometer el nuevo modelo de acogida de víctimas de violencia machista.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra al desarrollo íntegro del plan de discapacidad.

6.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra al refuerzo del personal para responder a las necesidades más apremiantes que han surgido a consecuencia de la crisis, tales como la tramitación más ágil de las solicitudes de la renta garantizada, los servicios psicológicos, la mejora en la coordinación, las ayudas de emergencia y la identificación de dichas necesidades.

7.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a modificar la actual ley de Renta Garantizada, de manera que se garantice su duración mientras exista ausencia de empleo o falta de ingresos económicos suficientes.

8.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a implementar medidas efectivas que garanticen el derecho a una vivienda digna:

– Culminar la elaboración del censo de viviendas vacías.

– Disponer recursos redoblados para el desarrollo de una red pública de alquiler que adapte sus condiciones a las diferentes necesidades de colectivos diversos.

– Activar una legislación propia eficaz que impida el abuso y especulación con los precios de alquiler y que garantice el acceso a todos los colectivos.

– Activación de medidas extraordinarias para la rehabilitación de viviendas vacías, priorizando esta actuación al desarrollo de nuevas promociones.

– Desarrollar la normativa que impulse y dé cobertura a nuevos modelos convivenciales.

Presentada por EH Bildu. APROBADA con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E; y el voto en contra de Navarra Suma.

Con el aforo del Salón del Salón de Plenos reducido al 30%, la sesión, de carácter mixto (presencial y telemática), ha sido presidida por Unai Hualde, acompañado por las Vicepresidentas Inma Jurío y Yolanda Ibáñez, y los Secretarios Juan Luis Sánchez de Muniáin y Maiorga Ramírez. Los grupos parlamentarios han estado representados por Javier Esparza, Carlos Pérez Nievas, José Suárez (Navarra Suma), Ramón Alzórriz, Ainhoa Unzu (PSN), Uxue Barkos, María Solana (Geroa Bai), Adolfo Araiz, Patricia Perales (EH Bildu), Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra). La Presidenta del Gobierno, María Chivite, ha acudido acompañada de sus dos Vicepresidentes, Javier Remírez y Jose Mari Aierdi.

La sesión ha sido seguida desde el palco de invitados por Santos Cerdán, Diputado del PSN-PSOE.