Críticas de Navarra Suma y dudas de EH Bildu e I-E sobre las declaraciones de Chivite de volver a las aulas

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 27 de abril de 2020

Navarra Suma ha considerado de “perogrullo” que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, haya planteado a Pedro Sánchez que se valore la posibilidad de volver a las aulas “si sanitariamente estamos en buena posición y se puede garantizar las medidas de seguridad” y ha señalado que este planteamiento es “como no decir nada”.

“Si es con seguridad todos queremos volver a las aulas, si tenemos la garantía de que no va a suponer un rebrote todos queremos que los niños retomen la actividad ordinaria, pero no sólo los niños, sino todos”, ha manifestado Esparza, quien ha enmarcado la propuesta de Chivite en “un titular”.

A su juicio, “afirmaciones de este tipo se tienen que medir, no es bueno generar expectativas que luego no sabemos si se pueden cumplir o no, pero en cualquiera de los casos lo prioritario es la seguridad”.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido que “siempre que los parámetros sanitarios y de salud lo aconsejen” entienden que volver a las aulas “puede ser algo positivo para la atención socioemocional del alumnado y también para la coordinación pedagógica”.

“Pero como prioridad y siempre bajo los parámetros sanitarios y la seguridad de la salud de los alumnos y la comunidad educativa”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces.

En representación de Geroa Bai, María Solana ha afirmado que “para todo lo que haya decidir, como cuestiones como la vuelta o no a las aulas, es necesario que sea una decisión coparticipada, corresponsable y compartida”.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz también se ha referido a esta cuestión y ha considerado que la vuelta a las aulas “puede parecer precipitada”. En su opinión, “habría que marcar muy bien cuál es el objetivo” y ha afirmado que “si no hay unos criterios epidemiólogicos de seguridad sanitaria me parece aventurado plantear que se pueda cerrar el curso de manera presencial”.

Asimismo, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha considerado que esta cuestión hay que afrontarla con “rigor” y ha defendido que “la seguridad es fundamental”. “Es pronto para dar una respuesta, en principio todo indica que no va a ser posible una vuelta a las aulas”, ha expuesto De Simón, quien ha afirmado que más que el regreso a las clases presenciales le preocupa “cómo se programa” el próximo curso.

(Europa Press)