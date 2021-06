Cruce de acusaciones entre Gimeno y Geroa Bai por la situación del personal cuidador de Educación

Facebook Twitter WhatsApp

Gimeno ha dicho que no entiende que si para Solana es “tan importante” modificar la resolución de 2012 sobre atención a la diversidad, “por qué no la cambió” estando en el Gobierno

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, y la parlamentaria de Geroa Bai y titular de Educación la pasada legislatura, María Solana, han protagonizado este jueves un cruce de acusaciones y reproches por la situación del personal cuidador de Educación.

Solana ha preguntado al consejero por este tema en el pleno del Parlamento y le ha reclamado que se reúna con el personal cuidador para tratar de dar solución a las demandas de este colectivo.

Gimeno ha respondido a la parlamentaria de Geroa Bai, coalición que forma parte también del Gobierno, que lo que ella promovió como consejera con respecto a los especialistas de apoyo educativo cuando gobernó “básicamente es la integración de este personal en el nivel c, esto es lo que hizo para la distribución de los fondos adicionales establecidos”. “La actuación de este Gobierno viene condicionada por la que tomó usted con los fondos adicionales. Todo el incremento permitido para el reparto de los fondos adicionales se había dedicado a su propuesta para la integración de este colectivo en nivel C, no para la reducción de jornada de este personal”, ha señalado.

Además, Gimeno ha dicho que no entiende que si para Solana es “tan importante” modificar la resolución de 2012 sobre atención a la diversidad, “por qué no la cambió” estando en el Gobierno.

Frente a ello, el consejero ha dicho que “el compromiso del Gobierno de Navarra en esta legislatura se ha concretado en analizar la integración del personal cuidador en el nivel C, en analizar el cambio de denominación de este puesto de trabajo, en determinar la titulación a exigir a este personal para su ingreso en la Administración desde ese momento en el nivel C, y en analizar la posibilidad de la redistribución de la jornada”.

Solana ha afirmado que “sabía que la respuesta del consejero iba a seguir ninguna, o él y tú mas, o el rebota, rebota, que ya sabe usted dónde explota, argumentos pueriles de los que nos hemos empezado algunos a cansar, argumentos pueriles que dejan a la vista aquello que algunos ya dan en llamar lo que ocurre en ‘Villa Locura'”.

La parlamentaria foral ha advertido de que “Geroa bai sigue en el Gobierno, sigue gobernando y lo hace de la mano de usted”, por lo que ha pedido al consejero que “tenga a bien tener en consideración lo que le pedimos, que se siente con los cuidadores si quiere hacer bandera de la inclusión en educación”.

(EUROPA PRESS) –