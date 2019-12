Cruz Roja Juventud repartirá juguetes a más de 800 niños y niñas en Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

La campaña ‘Sus derechos en juego’ promueve el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar

Pamplona-Iruña, 21 de diciembre de 2019

La campaña de juguetes ‘Sus derechos en juego’, pretende dotar a las familias en dificultad social con infancia a su cargo, de juegos y juguetes, enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable, para lo que se realizan talleres con las mismas. Porque, la iniciativa va mucho más allá del reparto de juguetes. “El principal fin de esta acción es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar”, apunta Jone Sola, directora de Cruz Roja Juventud en Navarra.

La campaña se enmarca dentro del proyecto “El Juguete Educativo” que desarrolla su acción durante todo el año, y que tienen como objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo. “Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete”, recalca Jone Sola.

¿Qué tipo de juguetes debemos regalar?• Nuevos: por equidad y no discriminación, para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo. De acuerdo con nuestro principio de Imparcialidad, nos resulta imposible tener que discriminar a algunas personas dándoles juguetes de segunda mano. No creemos que haya infancia de primera y de segunda categoría. Además, no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.• No bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos: para favorecer actitudes de respeto y cooperación. Los juguetes son elementos transmisores de valores sociales. A través del juego los niños y niñas adquieren conocimientos y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la tolerancia, diversidad, respeto, igualdad…• Medioambientalmente sostenibles: fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Tarjetas para juguetes

La campaña de Cruz Roja Juventud en Navarra tiene previsto distribuir tarjetas prepago entre familias en dificultad social para que cada núcleo familiar adquiera en el comercio aquellos juguetes nuevos que se aproximen a los deseos de sus menores.

Para ello aporta fondos propios de Cruz Roja Navarra, cuenta con la colaboración de diferentes iniciativas privadas y solicita las donaciones de la población que se pueden realizar en las Asambleas locales de la organización o a través de la cuenta bancaria 0049 1821 09 2210571653. Con todo ello se pretende llegar a más de 800 menores en Navarra.

Además se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz RojaEspañola (www.susderechosenjuego.com), a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.