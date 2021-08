Cultura estudiará restos arqueológicos aparecidos en la zona de La Gariposa, en Tafalla

Facebook Twitter WhatsApp

Han sido localizados al este de la villa romana que ya se encontraba catalogada en el Inventario Arqueológico de Navarra

La Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana ha solicitado la realización de una serie de trabajos en la zona de La Gariposa, en Tafalla, tras el hallazgo de restos arqueológicos. Los elementos descubiertos se sitúan al este del área delimitada en el Inventario Arqueológico de Navarra que recoge información sobre la presencia en el lugar de una villa romana. La cronología que se maneja en estos momentos para el recinto es segunda Edad de Hierro.

Próximamente se va a proceder al vallado perimetral de la zona, de unos 5.000 metros cuadrados, señalizando en lugar bien visible que está prohibido el paso y que existen restos arqueológicos. De este modo, se evita el expolio y/o daños incontrolados de cualquier tipo que pudiera producirse.

Los restos hallados, encontrados durante los trabajos arqueológicos que ADIF está realizando en la zona, dan cuenta de un establecimiento estructurado que conformarían un recinto. En la valoración de los descubrimientos no se descarta que en el área donde se emplaza el corral de Gariposa pueda conservarse un segundo recinto o al menos estructuras arqueológicas. No obstante, debe tenerse en cuenta que la información disponible es parcial ya que no se ha comprobado la extensión completa, el porte de las estructuras, su cronología, etc, y se basa en un decapado de la superficie, sin comprobaciones estratigráficas.

Las medidas adoptadas por la Dirección General de Cultura, contemplan que deberá determinarse con precisión y fuera de toda duda en esta fase tanto la extensión total de los restos arqueológicos existentes como la naturaleza de los descubiertos en coordinación con los técnicos de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología, y de esta forma, completar los datos obtenidos de la inspección de superficie.

Corredor Navarro de Alta Velocidad

La zona donde se van a realizar los estudios arqueológicos se localiza en la traza del tramo Tafalla Sur-Tafalla del Corredor Navarro de Alta Velocidad, cuyas obras de plataforma se encuentran actualmente en ejecución. En estos momentos se están realizando obras de drenaje y los preceptivos trabajos de prospección arqueológica, gracias a los cuales se ha producido el hallazgo. De acuerdo con la planificación establecida, no está previsto que las obras se desarrollen en la zona que va a ser objeto de los estudios arqueológicos a corto plazo, por lo que, con la información actual, los plazos programados no se verán alterados de manera significativa.

Adif Alta Velocidad ha trasladado al Ejecutivo Foral que este tipo de hallazgos son habituales en la construcción de infraestructuras ferroviarias, actuándose conforme a un estricto protocolo propio cuyo objetivo es proteger cualquier resto arqueológico, y de acuerdo con las indicaciones de los organismos competentes en materia de Patrimonio. Asimismo, ha puesto de manifiesto que no se prevé que afecte al trazado previsto ni a la llegada de la línea de Altas Prestaciones a la Comunidad Foral.

El Gobierno de Navarra mantiene un contacto permanente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como con Adif Alta Velocidad, que tiene encomendada la ejecución del trayecto comprendido entre Castejón (enlace con el trayecto Zaragoza-Logroño) y Pamplona. Cabe recordar que las obras de construcción del corredor navarro de la Alta Velocidad es materia de competencia exclusiva de la Administración General del Estado.