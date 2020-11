Darias asegura que las transferencias a Navarra de Tráfico y las del ingreso mínimo vital están “bastante avanzadas”

Facebook Twitter WhatsApp

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este martes que las transferencias a Navarra de las competencias de Tráfico y las de funciones y servicios del ingreso mínimo vital se encuentran “bastante avanzadas”.

Así se lo ha comunicado Darias al senador autonómico por Navarra, Koldo Marínez (Geroa Bai) en el Senado, después de que éste le preguntara por los compromisos del Gobierno central con la Comunidad foral de Navarra.

El senador navarro se ha quejado a la ministra Darias de que el Gobierno no está cumpliendo los plazos establecidos para el traspaso de transferencias y ha recordado que la última competencia que se trasladó al Gobierno de la Comunidad Foral fue en 2001.

En este sentido, Darias ha defendido sus compromisos con Navarra y ha recordado que el pasado mes de octubre el Gobierno remitió al Ejecutivo foral una propuesta sobre el acuerdo de traspasos en materia de sanidad penitenciaria, que está a la espera de que tenga el visto bueno.

“La pandemia por el COVID-19 ha afectado a los tiempos, pero no ha afectado al compromiso, que persiste y además trabajamos para cumplirlo en el menor plazo posible”, ha resaltado.



Como ejemplo de las buenas relaciones y el impulso a los asuntos pendientes, Darias se ha referido a la reunión que mantuvo el pasado de 28 de julio, en la sede del Ministerio, con el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Javier Remírez, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.

Fruto de ese encuentro y del trabajo desarrollado, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública remitió a la Comunidad Foral de Navarra el 30 de octubre la citada propuesta de acuerdo de traspaso y de valoración económica de la sanidad penitenciaria.La ministra ha recordado asimismo que el 5 de octubre la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre el Estado y Navarra alcanzó un acuerdo que fijó las tasas de referencia de déficit y deuda de 2020 y 2021 para la Comunidad Foral.

Refuerzo del Estado autonómico



En esta misma línea, ha indicado, se centra el trabajo para el traspaso de funciones y servicios en gestión del Ingreso Mínimo Vital, así como las referidas a tráfico y circulación de vehículos a motor, que están bastante adelantadas.



Durante su intervención, ha apuntado que lo urgente, la gestión de la pandemia, se ha impuesto para todas las administraciones públicas, la estatal y también las autonómicas. Y ha añadido que la pandemia ha cambiado las previsiones, pero no ha hecho desaparecer la voluntad del Gobierno de España de avanzar en el desarrollo del Estado autonómico. Es más, ha señalado la ministra, este tiempo está demostrando la decidida apuesta decidida por las comunidades autónomas, por la cogobernanza.



“Este Gobierno cree y apuesta decididamente por reforzar el Estado autonómico, como queda de manifiesto en las decisiones que adopta”, ha subrayado la ministra, y ha agregado que buena prueba de esta afirmación es la gestión del estado de alarma actual, que expresamente establece que las autoridades competentes delegadas son los presidentes y presidentas de las comunidades y ciudades autónomas.

Koldo Martínez pide al Gobierno central que no ponga como excusa la pandemia para retrasar más las transferencias pendientes

El senador de Geroa Bai ha respondido señalando que “La situación creada por la pandemia no puede ser una excusa para incumplir o retrasar los compromisos, porque como decía la ministra de Igualdad, ‘la política no para’”. Koldo Martínez ha recordado que “los compromisos adquiridos deben cumplirse y no deben de estar al albur de vaivenes. Siempre ha existido cierta tendencia al olvido de los compromisos por parte de todos los gobiernos del Estado. También del de ustedes. Pero, estamos aquí para recordárselos y exigir su cumplimiento porque existe base competencial, constitucional y estatutaria suficiente para la asunción de esas competencias. Y porque las desarrollaremos bajo los principios de lealtad institucional y sostenibilidad”.

Koldo Martínez ha hecho un repaso de las transferencias sin materializar aún, a pesar de los compromisos adquiridos por el propio presidente Sánchez. Respecto a la transferencia integral de la competencia de Tráfico a la Policía Foral, el senador de Geroa Bai ha señalado que “Comprendo que la crisis de la covid, la negociación presupuestaria o la gestión de los fondos europeos sean ahora la prioridad del Gobierno central, pero tengo que recordar que el 31 de octubre de 2018, hace ya dos años, en una reunión bilateral entre la entonces presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos y el presidente Pedro Sánchez, acordaron materializar el traspaso de Tráfico “antes del final de la legislatura”, fijado para mayo de 2019. Y hasta hoy”.

También ha recordado que la transferencia de la sanidad penitenciaria es un clamor unánime entre todos los agentes profesionales, sociales o sindicales relacionados con la materia. Ha citado además las competencias en materia de I+D+i y las políticas de becas que castigan a los estudiantes navarros que reciben menos de lo que la Comunidad Foral aporta vía Convenio al Estado.

El senador autonómico ha aludido también a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital y ha alabado la gestión de los ejecutivos forales en la gestión de la Renta Garantizada poniéndola como ejemplo frente a la caótica gestión en España del IMV.

“Desde Geroa Bai mantenemos nuestra apuesta estratégica por ejecutivos progresistas como éste y el de Navarra, para el que firmamos un Acuerdo de Programa para una legislatura de convivencia, igualitaria, innovadora y progresista, que en el punto de autogobierno dice: ‘Impulsaremos el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento’. Háganlo. Porque con la misma firmeza con la que apostamos por la estabilidad, aquí y en Navarra, pedimos que cumplan lo comprometido, respeten nuestro autogobierno y transfieran las competencias pendientes” ha afirmado de forma contundente el senador navarro.