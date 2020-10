‘Decía que era asmático, que tenía el informe médico en Polonia o que el Covid-19 no existe’: detenido un varón en Erripagaña por desobediencia grave tras negarse a ponerse la mascarilla

Facebook Twitter WhatsApp

Siete han sido las personas detenidas y cinco las investigadas como presuntas autoras de distintos delitos

Agentes de la Policía Foral han detenido este fin de semana a siete personas, e investiga a otras cinco por diversos delitos.

En concreto las detenciones han sido en Pamplona, Tudela y Genevilla por orden de búsqueda, detención y personación, en Tafalla por atentado y lesiones a un agente de la Policía Foral, en Estella-Lizarra por conducción temeraria y conducir con pérdida de vigencia en el permiso por pérdida de

puntos, en Orkoien por un delito relacionado con la violencia de género y en Pamplona (barrio de Ripagaina) por desobediencia grave.

Se trata de un varón que caminaba sin hacer uso de la mascarilla. Los agentes le requirieron que se la pusiera negándose a ello en repetidas ocasiones.

Según Policía Foral, el individuo daba múltiples excusas como no tener mascarilla, ser asmático sin poder justificarlo con un informe porque decía tenerlo en su casa de Polonia o reírse argumentando que el COVID no existe. La patrulla le facilitó una mascarilla, pero prosiguió con su negativa guardándosela en el bolsillo y diciendo posteriormente a otra patrulla que no tenía mascarilla. Al no carecer de domicilio en España, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.



En cuanto a los investigados, tres lo son por circular con tasa de alcohol delictiva en Pamplona, Burlada y Falces, este último había tenido un accidente previo por salida de vía, uno por conducir con pérdida de vigencia en su permiso en Lodosa y el último en Izu como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de arma de fuego