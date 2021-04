Descansa como un tigre con Premium Descanso: tu tienda de colchones en Pamplona, a la vanguardia en materiales de calidad

Facebook Twitter WhatsApp

PREMIUM DESCANSO es una tienda ubicada en Arcadio Mº Larraona (al lado de los Golem Bayona), una zona muy transitada y conocida de Pamplona. Abrió sus puertas hace ya 6 meses, en septiembre del año pasado, y bajo el respaldo de la marca SPALDIN, que lleva 66 años en el mundo del descanso, ofrecen calidad de descanso y relax. Poseen una selecta gama de sofás, butacas y sobre todo de colchones y somieres eléctricos, los cuales serán el centro de atención de la tienda.

UN BUEN DESCANSO ES LA CLAVE PARA UNA SALUD EXCELENTE

“Es esencial un buen descanso nocturno para levantarnos cargados de energía” aseguran en PREMIUM DESCANSO. Y es que no les falta razón: en la fase profunda Delta del sueño es cuando se produce la recuperación física y psíquica del organismo. Para ello un buen colchón debe tener unas ciertas características para brindarnos un descanso reparador durante el sueño que nos ayude a descansar correctamente.

Es por eso por lo que requerimos tener una buena posición de la columna vertebral al tumbarnos; deberá estar lo más recta posible ya que al doblarse, los ligamentos se encontrarían en tensión y ello implicaría dolores de espalda y descanso ineficaz. “Todos los materiales utilizados permiten una firmeza tal que nos ayuda a tener la columna en una posición natural óptima” aseguran desde el establecimiento.

Mejorar la presión que ejerce el colchón sobre nuestro cuerpo es otra de las claves para el descanso. Una excesiva presión sobre las partes del cuerpo más expuestas (como los hombros o el glúteo) puede ser culpable de una mala circulación y por consiguiente causa de la aparición de varices. Hay que conseguir una tumbada uniforme que independientemente de la firmeza no ejerza una presión excesiva sobre ninguna parte del cuerpo.

Por último y no menos importante está la regulación térmica al descansar. Un exceso de temperatura (y la consiguiente sudoración) nos obliga muchas veces a dar vueltas en la cama con lo que rompemos el ciclo de descanso. Estos colchones, en sus distintas variantes de materiales, permiten una mejor dispersión del calor para su alivio térmico y así mejorar el confort durante la noche.















A LA VANGUARDIA EN MATERIALES DE CALIDAD

Cuando salieron los colchones viscoelásticos supusieron un avance muy grande en este mundo, pero de ello han pasado ya 30 años y los fabricantes han seguido invirtiendo en I+D para mejorar ciertas capacidades del material. Actualmente se consiguen mejores resultados con materiales naturales. “Además de mejorar las características del visco ordinario, estos materiales naturales son inocuos ya que están exentos de sustancias nocivas” nos aseguran en el establecimiento. Y es que utilizando productos naturales no sólo ayudamos a la ecología del planeta, sino que a nivel de salud evitamos cualquier reacción negativa que nos pueda producir este producto. Nos indican también que los colchones llevan el sello ecotec 100 el cual implica que han sido realizados con materiales naturales y que son aptos para niños y bebés.

Todo ello sin descuidar las claves para un buen descanso. La mayor porosidad de estos componentes ayuda a una mejor adaptación del cuerpo al colchón con todas las ventajas mencionadas anteriormente. Cabe destacar que entre los materiales utilizados se encuentran los hilos de grafeno, el visco reticular y el visco PCM (cambio de fase) entre otros. Todos con el objetivo de mejorar el descanso y por consiguiente la salud de cada uno.

HABLEMOS DE ECOLOGÍA

Todos los colchones fabricados por SPALDIN tienen un certificado ecológico (OEKO-TEX 100) el cual garantiza que cumplen los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100, más concretamente el establecido para artículos de bebé. Para garantizar una mayor fiabilidad, cada componente se ha verificado por separado y han sido aprobados. Esto demuestra el compromiso de la marca por una fabricación ecológica en todos sus procesos. Cabe añadir además, que cumplen con los requisitos americanos en cuanto a calidad en artículos de niños.

En su esfuerzo por mejorar el ecosistema y el medio ambiente, SPALDIN es miembro de The Sustainable Furnishings Council (El Consejo de Mobiliario Sostenible), una coalición sin fines de lucro en el que los miembros toman medidas ecológicas, y ha completado el proceso de selección de Green America, el cual ha aprobado presentarse como una empresa social ambientalmente responsable. Dichos reconocimientos no hacen más que reforzar el hecho de que para SPALDIN se preocupa por crear un mundo más natural y menos contaminado.

Si lo anteriormente mencionado no fuera suficiente, podemos asegurar que la gama de colchones SPALDIN no contienen productos químicos nocivos. Los adhesivos a base de agua están certificados por GREENGUARD, el cual garantiza las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de forma segura y baja. También cabe destacar que los acabados de los colchones que han sido fabricados con algodón, este es orgánico certificado por la institución más reconocida para este tipo de certificaciones, The Global Organic Textile Standard (GOTS). Certifican no sólo que el algodón ha sido cultivado orgánicamente sino que también ha sido comercializado de forma justa y respetando los derechos humanos.

Merece la pena invertir en descanso ya que si conseguimos descansar bien todos los días, esto implica una mejoría importante en nuestra salud, y mejor salud implica mejor calidad de vida.

Tenemos pues ante nosotros una firma que además de brindarnos unos colchones de calidad, lo hace de forma ecológica y preocupándose por el medio ambiente. Es de agradecer que en los tiempos que corren todavía haya empresas que hagan un esfuerzo en cuidar nuestra salud y en cuidar el planeta.

Premium Descanso está situada en Arcadio María Larraona, al lado de los Golem Bayona. Te atenderán en horario, de lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Su teléfono es el 848472648 y su web www.premiumdescanso.com.