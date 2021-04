Diez grandes ideas para regalar en el Día de la Madre sin salir de Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

Se acerca una fecha muy especial, la de la festividad del Día de la Madre, el primer domingo de mayo, donde queremos demostrar con el mejor regalo todo el amor que les profesamos a estas mujeres únicas que nos han dado la vida.

Por este motivo, y como cada madre es irrepetible y especial aquí os mostramos diez originales sugerencias de regalo de una decena de establecimientos comerciales de Pamplona y comarca, lo que además permite contribuir y apoyar con nuestras compras al comercio local en estos momentos.

Un look nuevo para nuestras mamis

Sin duda, muchas madres estarán encantadas si optamos por algunas de las prendas de ropa o complementos de la nueva temporada que ofrece Lia Carriedo Concept Store para mujer. Así nuestra madre lucirá un look exclusivo con prendas versátiles y atemporales, y colores nuevos que te sorprenderán.

Camisas, blusas, chaquetas o vestidos, también calzado y perfumes, todos ellos de marcas increíbles que la dejarán muy satisfecha y con las que podrán ‘presumir’ de su regalo.

Lia Carriedo está situada en la Plaza de la Libertad 4, en el II Ensanche de Pamplona, y cuenta con una magnífica tienda virtual en su web y con perfiles propios en las redes sociales Facebook e Instagram donde puedes consultar todas las novedades y propuestas de su nueva colección primavera-verano 2021 con prendas brillantes que gustarán, seguro, a nuestras madres.

Haz que tu madre conozca el templo de la cosmética

El templo de la cosmética tiene nombre propio en Pamplona: Skinc, situado en la calle Castillo de Maya 38 en el Ensanche, ofrece en su tienda con más de 300 metros cuadrados y dos plantas, los mejores productos para el cuidado del rostros y el cuerpo de nuestras mamis y constituye un fascinante centro de belleza donde tu madre podrá hacerse todo tipo de tratamientos faciales, diseño personalizado de cejas, extensiones y lifting de pestañas o depilación con hilo, entre otras muchas experiencias de belleza personal.

En Skinc Pamplona, dirigido por Marta Pérez Collado, cuentan con los tratamientos más novedosos en facial y corporal que utilizan los mejores productos y las más avanzada tecnologías del mercado como máquina recién traída de Colombia para aumentar el glúteo, la nueva cosmética MPC Natural SkinCare o los cosméticos personalizados japoneses. Ya lo sabes, regalando una experiencia en Skinc regalas a tu madre el cuidado exquisito de las manos de los mejores profesionales de Pamplona. Igualmente realizan Beauty parties (fiestas de belleza para compartir) y preparan cestas de productos cosméticos que los pueden llevar a casa de tu madre y se puede pagar con Bizum, Paypal, transferencia bancaria o en la tienda. Puedes conocer todos sus tratamientos y novedades en su web y en Instagram. Atienden dudas y sugerencias por WhatsApp en el 678 65 95 99.

Un ramo de flores nunca falla

Todo el mundo sabe que nuestras mamis se ‘derriten’ de amor con un ramo de flores, una planta o un centro floral. Es una baza segura para regalar en el Día de la Madre, pero además la experiencia y los consejos de comercios de toda la vida en Pamplona como las floristerías Núñez son un grado.

Además, con sus numerosas propuestas de ramos y centros florales podrás elegir entre una gran variedad, y siempre aconsejados por expertos en flores desde hace 30 años, y acertar seguro. Todos los profesionales de Flores Nuñez están titulados en arte floral y nos darán las pautas para que el regalo sea perfecto y duradero. Cuentan con una potente tienda online y un microsite específico con regalos para el día de la Madre donde puedes ver y elegir entre muchas propuestas de ramos bouquet de rosas de varios tonos, ramos de flores variadas que le alegrarán el día, composiciones florales, plantas decorativas y de interior. Cuentan con dos tiendas en la calle Ermitagaña 2, junto a los Golem Bayona, y Castillo de Maya, 36, en el Ensanche. Ofrecen servicio a domicilio y entrega en el mismo día en la comarca de Pamplona para que las flores estén más frescas y brillantes.

Envuelve a tu madre con chocolate o haz que fluya su energía con el masaje ayurveda

Nuestras madres necesitan liberar el estrés acumulado, en un año tan complicado y por eso otra de las ideas para regalar en Pamplona para este Día de la Madre tiene que ver con los masajes, terapias saludables y osteopatía. Eli Masajes, en la calle Curia 11, a un paso de la catedral ofrece para regalar ese momento y experiencia única e irrepetible. Eli Masajes dispone de un amplio abanico de servicios de masaje y relajación entre los que destacamos el servicio de chocolaterapia. La envoltura de cacao tiene una función muy eficaz, ya que tiene propiedades emolientes, nutritivas, hidratantes, protectoras y relajantes de la piel y tienen un efecto positivo no sólo en un nivel cardiovascular sino también en el psicológico, porque ayuda a la producción de endorfinas, sustancias naturales que despiertan nuestros sentimientos de felicidad.

El masaje con piedras calientes o terapia geotermal es otra propuesta novedosa para regalo que combina el masaje terapéutico tradicional con la aplicación sobre la piel de piedras a distintas temperaturas, para facilitar que fluya la energía vital y aliviar así trastornos físicos y emocionales. Finalmente en Eli Masajes proponen otras terapias para nuestras madres como el rebalancing que libera bloqueos mediante técnicas manuales y otro masaje para que nuestra madre encuentre la paz y tranquilidad como es el masaje ayurveda con Pindas con hierbas relajantes. Eli Masajes dispone de tarjetas regalo, y puedes comprar directamente estos servicios en su web o reservar el bono regalo para el Día de la Madre en el teléfono 692 945 964.

Unos zapatos a medida del amor de nuestra madre

Y como la originalidad no está reñida con la funcionalidad, puedes regalar a tu madre unos zapatos exclusivos hechos a su justa medida. En Calzados Marpe puedes pedir el modelo único de zapatos, botas, botines o sandalias para tu madre, a medida. Llevan trabajando desde 1912, y son la única empresa en Navarra que diseña y fabrica calzado a medida, estando también especializados en zapato artesano, de novias y de ceremonia.

Además con Calzados Marpe puedes disfrutar creando tu propio zapato, desde que eliges los materiales, hasta cómo se va creando. Por otra parte, diseñan calzados especiales y ofrecen un asesoramiento personalizado en el caso de que nuestras madres tengan cualquier problema en los pies. Calzados Marpe está situado en Berriozar, en la calle Zortziko,18 bajo, y puedes consultar su web o llamar por teléfono al 948 30 31 91 para reservar cita.

Chocolate con churros, para festejarlo a lo grande

A ninguna madre le amarga un dulce ni tampoco un chocolate con churros. La siguiente propuesta es aprovechar el buen hacer de la Churrería de Adriana, establecimiento situado en la Avenida de San Jorge, número 61, y regentada por Adriana Amparo Lemos quien ha recuperado el sabor de los churros tradicionales y artesanales, recién hechos con el mejor de los chocolates para festejar el Día de la Madre a lo grande y como se hacía antaño.

Si quieres sorprender a tu madre puedes encargar y recoger los churros y el chocolate para esta ocasión especial. También cuentan con una terraza cubierta para disfrutar en el lugar de los mejores churros de Pamplona. Abren al punto de la mañana, desde las seis de la mañana, y para encargos y reservas puedes llamar al 948 03 23 69.

Bienestar integral, porque madre no hay más que una

Siguiendo con propuestas originales y únicas para “ellas”, en Sarriguren encontramos junto al lago, el centro Kriya bienestar integral. Impulsado por Eva y Koldo, ofrecen servicios completos tanto de forma presencial en sus instalaciones como de forma online.

Coincidiendo con el día de la madre KRIYA lanza una promoción especial con un 50 % de descuento que consiste en una sesión individual de hipopresivos por tan solo 20 € ¡E incluye testaje y valoración personalizada! Porque es el momento de cuidar a nuestras madres, en la web de KRIYA también encontrarás otros servicios que pueden encantarle como los relacionados con la nutrición, reflexología, kinesiología, biomagnetismo, flores de Bach, Shiatsu, maseje deportivo fitoterapia, facioterapia y actividades como yoga, pilates, chi kung o hipopresivos. El mejor regalo es el bienestar, puedes llamar al 669 834 962 o 655 938 877 o preguntar en el correo kriyabienestarintegral@gmail.com

Una tarta personalizada que recordará siempre

Si no has visitado una tienda de postres como El Arte en tu cocina, situada en la calle Loza, 4 de Ansoáin, no sabes todavía lo que es el paraíso para las mamis más dulces. De la mano de Jannette C. Romero, puedes encontrar las tartas más increíbles y encargarlas de forma personalizada a tu gusto.

Así, con El Arte en tu cocina puedes organizar en Pamplona una auténtica fiesta o desayuno para tu madre, con globos de helios, una tarta fondant hecha con bizcocho casero, o una cesta con cup cakes caseros de diversos tamaños y sabores. En definitiva, un regalo dulce que nuestra madre recordará siempre y que además lucirá de forma espectacular. Tienen una web estupenda con muchas propuestas y donde puedes pedir consejos y presupuestos para tu regalo más especial en el Día de la Madre. Atienden igualmente dudas en el WhatsApp 686 847 403 y cuentan con espacios en las redes sociales Facebook e Instagram.

Una madre aún más bella

Nuestra madre es la más guapa del mundo pero podemos hacer que se sienta todavía más bella con un regalo en Ninally Beauty Center, situado en el grupo Rinaldi 16 bajo, en Iturrama. Nina Jalba y su equipo dispone de las más novedosas técnicas de belleza que existen en el mercado, además pueden asesorar para conseguir el look ideal para nuestra madre.

Se ocupan también de su belleza, manos y pies y disponen además de un amplio elenco de tratamientos faciales, extensiones de pestañas y tratamiento para cejas natural o semipermanente (microblading, micropigmentación y Henna brow). Gracias a su experiencia garantizan un resultado maravilloso sacando lo mejor de nuestras madres, que estarán encantadas con este regalo sólo para ellas. Puedes pedir cita con Ninally Beauty Center por teléfono en el 666063528 o en sus redes sociales en Facebook e Instagram.

Una sesión de peluquería que es una asesoría de imagen

Si tu madre es de la que presume de tener un cabello bonito y buen cuidado puedes regalarle una sesión de peluquería en el salón de belleza Marrón Chocolate situado en la calle Lapurbide 2 de Ansoáin.

La sesión de peluquería en Marrón Chocolate constituye una auténtica asesoría de imagen para tu madre, donde le enseñarán los trucos necesarios para mantener perfecto su peinado. Además realizan servicios de asesoría de imagen y estilismo en el vestir, tratamientos faciales y corporales, depilación y diseño de cejas, micropigmentación en cejas, ojos y labios; que consiste en la colocación de pigmentos en la piel para dotar de color y forma. En otras palabras, es una técnica de maquillaje permanente.

Marrón Chocolate es un salón oficial Hairdreams que trabaja con extensiones de cabello natural y el savoir-faire de Hairdreams, la empresa número 1 a nivel internacional. Puedes reservar ya en el 948 068466, en su página web y en su página de Facebook e Instagram en @mc.marronchocolate