Dura derrota ante el Villarreal que deja tocado a Osasuna (1-3)

Los rojillos, que jugaron más de 70 minutos con diez hombres de manera injusta, fueron derrotados por el Villarreal

Osasuna cayó ante el Villarreal en un encuentro marcado por la tempranera y rigurosa expulsión de Aridane. Los visitantes se adelantaron pronto gracias a un tanto de Gerard y, minutos después, Calleri cayó derribado en el área rival, pero el colegiado consideró que el agarrón de Albiol no merecía sanción alguna. El VAR también obvió la infracción. No obstante, a los veinte minutos de partido Aridane vio la cartulina roja en una acción muy rigurosa. El central canario hizo falta sobre Fer Niño. El colegiado Figueroa Vázquez no dudo a la hora de sancionar la acción con tarjeta roja, ni tampoco fue rectificado por el VAR, pese a que la acción se produjo lejos de la meta defendida por Asenjo, sin que el atacante hubiese tomado dirección portería y con la cercanía de la cobertura defensiva de Juan Cruz. La inferioridad numérica castigó a los rojillos, que fueron superados por los castellonenses en el primer acto. Tras el descanso, Roberto Torres recortó distancias de penalti y los de Jagoba Arrasate tiraron de casta para intentar conseguir el empate, pero Gerard sentenció a cinco minutos para el final.

El Villarreal tardó siete minutos en adelantarse en el marcador. Gerard picó con sutileza ante la salida de Rubén después de una buena jugada trenzada. El tanto vino acompañado de un buen juego de los de Unai Emery, que impusieron su ritmo en El Sadar. Los rojillos trataron de responder y Calleri tuvo una ocasión dentro del área, pero el argentino no logró conectar bien el disparo debido a un agarrón de Albiol que ni el colegiado ni el VAR consideraron merecedor de castigo. Esta acción fue respondida a los pocos minutos por una expulsión muy rigurosa para Aridane. Llovía sobre mojado en El Sadar.

Con la inferioridad numérica, los de Jagoba Arrasate fueron superados por un Villarreal que dominó el choque y que logró el 0-2 a la media hora de partido gracias al gol de Fer Niño. Tras el paso por los vestuarios, los visitantes mantuvieron su dominio y Moi Gómez pudo hacer el tercero, pero su remate en boca de gol se fue desviado y, minutos después, fue Mario Gaspar el que estrelló un disparo en el palo. Con el paso de los minutos, Osasuna tiró de coraje y trató de acercarse a la meta de Asenjo. A falta de veinte minutos para el final, Rubén García fue derribado en el área y, esta vez, el colegiado sí indicó pena máxima. Roberto Torres no perdonó desde los once metros y redujo las distancias.

En el tramo final, los de Jagoba Arrasate se vaciaron en busca del empate hasta que, en el minuto 85, Gerard sentenció el choque con el 1-3 definitivo. El próximo compromiso de Osasuna será el martes 22 de diciembre a las 17:30 horas frente al Elche en el Martínez Valero.

Crónica por Osasuna.es