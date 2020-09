Dura derrota de Osasuna (1-3) en el estreno del nuevo El Sadar

Facebook Twitter WhatsApp

El golazo de Roberto Torres no sirvió para puntuar ante un Levante que se llevó los tres puntos gracias a los goles de Melero, Roger y Morales y pese a que Sergio Herrera paró un penalti en contra de Osasuna

Crónica por Osasuna.es

Osasuna cayó en su estreno liguero en El Sadar ante un Levante que se llevó los tres puntos gracias a los goles de Melero, Roger y Morales. R. Torres puso en ventaja a los rojillos con un gran disparo desde larga distancia y, con el 1-1, S. Herrera atajó un penalti. Sin embargo, los levantinistas lograron la victoria con dos tantos en el tramo final, obra de Roger y Morales.

En los primeros compases del encuentro, el Levante se hizo con el control del esférico ante un Osasuna que no fue capaz de encontrar su juego. Pese al dominio granota, la primera ocasión clara fue rojilla. Adrián remató en el segundo palo un centro de R. Torres y el balón lo despejó sobre la línea de gol Vezo. Tras esta ocasión, los de Paco López siguieron insistiendo, aunque S. Herrera no tuvo que intervenir en ninguna acción.

Foto: osasuna.es

El encuentro transcurrió sin llegadas peligrosas por parte de ningún bando hasta los diez últimos minutos del primer tiempo. Morales tuvo el 0-1 tras un centro que cabeceó libre de marca dentro del área, pero el esférico se marchó por encima del larguero y, un minuto después, R. Torres contestó y no perdonó. S. Herrera envió el balón largo, Calleri se impuso a su marcador y prolongó con la cabeza para Adrián, que de primeras cedió de tacón a un R. Torres que no se lo pensó y desde larga distancia envió un disparo potente con la pierna izquierda teledirigido a la base del palo de la portería defendida por un Aitor que no fue capaz de repeler el balón. Sin embargo, la alegría no duró mucho para un Osasuna que vio cómo Melero ponía el 1-1 un minuto después del gol local.

S. Herrera detuvo un penalti, pero Roger y Morales sentenciaron en el tramo final

Tras el paso por los vestuarios, Osasuna mejoró su versión y merodeó con mayor insistencia el área levantinista, aunque fue Campaña el que tuvo en sus botas el 1-2 en un mano a mano que desbarató S. Herrera con una buena parada. Torró respondió con un disparo potente que Aitor tuvo que mandar a saque de esquina. Cuando restaban veinte minutos para la conclusión del choque, el colegiado señaló pena máxima favorable al Levante. Roger fue el encargado de ejecutarla y S. Herrera fue quien se disfrazó de gigante para palmear el disparo ajustado a saque de esquina con una fantástica estirada.

En el minuto 77, Roger no perdonó el 1-2 tras una jugada rápida en la que Campaña ganó el duelo y asistió para su compañero, que batió a S. Herrera con un disparo cruzado. Cuatro minutos después, Morales sentenció a placer tras un centro raso desde el costado derecho.

Con el 1-3, los rojillos siguieron intentándolo, pero el marcador no se volvió a mover.

Tras esta derrota, los rojillos recibirán la visita del Celta en El Sadar el domingo 4 de octubre a partir de las 12:00 horas con motivo de la quinta jornada de LaLiga Santander. En la cuarta fecha, que se disputará entre semana, Osasuna no disputará su partido debido a que el Granda, rival de los navarros, debe disputar su eliminatoria de Europa League el jueves 1 de octubre.