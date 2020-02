Dura derrota en el estadio de La Cerámica para Osasuna (3-1)

Facebook Twitter WhatsApp

Los rojillos se marchan de vacío de Villarreal, donde dieron demasiadas facilidades a su rival

Crónica por Osasuna.es

Pamplona-Iruña, 2 de febrero de 2020

Osasuna no pudo obtener nada positivo en su visita el estadio de La Cerámica, donde los de Jagoba Arrasate buscaban la tercera victoria a domicilio de la temporada. Sin embargo, al conjunto rojillo no le sirivió ni siquiera firmar una de sus mejores primeras partes del curso para poder conseguir el triunfo en Villarreal. El buen juego del equipo en los primeros 45 minutos no se tradujo en ocasiones y, sin ellas, fue el conjunto local el que tuvo más puntería para hacerse con la victoria. Osasuna, que leyó bien lo que necesitaba para ganar en La Cerámica, cometió sin embargo demasiados errores que el Villarreal no dudó en aprovechar.

Los navarros estuvieron a punto de abrir el marcador en su primer acercamiento con peligro a la portería de S. Asenjo. Un balón largo desde la defensa buscando la carrera de Rubén García obligó al portero a salir de su área. El despeje, defectuoso, cayó en las botas de Marc Cardona, que intentó el disparo desde lejos sin que el balón encontrase la rosca suficiente para encontrar el hueco entre los tres palos. El balón salió desviado, pero no le faltó mucho para haberse convertido en el primer tanto del partido.

Osasuna, una vez que logró sacudirse el arreón inicial del submarino amarillo, estuvo muy bien plantado sobre el terreno de juego. La presión alta dificultó la salida del balón de los de Javi Calleja y les obligó a rifar el balón en numerosas ocasiones. En las caídas y en las segundas jugadas, los rojillos estuvieron siempre muy atentos para mantener sin apuros el control del encuentro. A la contra, con Estupiñán y Nacho Vidal muy activos, Osasuna intentó llevar peligro mientras Rubén García, por dentro, manejó con criterio el juego.

Íñigo Pérez con un buen disparo y Aridane, que trató de cazar de cabeza un buen centro de Rubén García, llevaron peligro al área local, aunque sin la claridad necesaria para intimidar al Villarreal. Los rojillos terminaron la primera mitad apretando al equipo de Calleja, pero en un saque de banda a favor de los navarros en campo contrario, el Villarreal anduvo listo para robar y buscar con un pase largo a Paco Alcácer. El delantero enganchó el balón en su campo y logró avanzar solo hasta plantarse ante S. Herrera y batirle por abajo. No hubo tiempo para más en una primera parte que castigó en exceso a Osasuna.

Los rojillos aprovecharon el descanso para digerir el golpe y reaccionaron casi de inmediato tras la salida de vestuarios. En el 48 Aridane conectó de cabeza con el magnífico centro de R. Torres para conseguir el empate. Sin embargo, a pesar del buen juego del equipo rojillo, lo cierto es que Osasuna cometió numerosos errores en el segundo tiempo, errores que el Villarreal no tuvo piedad para aprovechar en apenas cinco minutos para dejar el encuentro visto para sentencia.

En el 54 fue Rubén Peña el que aprovechó la poca contundencia de la defensa rojilla para colarse en el área desde la izquierda y, con un disparo cruzado, poner el 2-1. Y en el 59, Paco Alcacer volvió a quedarse solo delante del portero rojillo en otro error defensivo, lo que obligó a Aridane a arrollarle por detrás en el área. El colegiado sancionó el penalti, que Cazorla no perdonó para llevar el 3-1 al marcador.

Con media hora por delante, Jagoba Arrasate decidió dar minutos a Enric Gallego y Jose Arnaiz, los dos últimos fichajes en el mercado de invierno. Osasuna trató de mantenerse vivio en el partido y Arnaiz estuvo a punto de acortar distancias en el 72 con un disparo seco que obligó a S. Asenjo a depejar con habilidad. Poco después fue R. Torres el que puso en aprietos al portero del equipo castellonense. Pero lo cierto es que Osasuna no fue capaz de marcar más goles y, conforme se fue consumiendo el tiempo, los de Arrasate vieron cómo se esfumaba cualquier opción de puntuar en La Cerámica.