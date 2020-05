Educación propone el regreso voluntario a las aulas del alumnado de 2º de Bachillerato a partir del 1 de junio

Facebook Twitter WhatsApp

Se abrirán las escuelas oficiales de idiomas para la realización voluntaria de exámenes presenciales para obtener una certificación oficial

Pamplona-Iruña, 15 de mayo de 2020

El departamento de Educación ha dado a conocer este viernes en la Comisión de Educación del Parlamento Foral de Navarra la propuesta de desescalada para la Fase II en el ámbito educativo. Entre otros, se propone el regreso voluntario a las aulas del alumnado de 2º de Bachillerato a partir del 1 de junio, y la apertura de escuelas oficiales de idiomas para la realización voluntaria de exámenes presenciales para obtener una certificación oficial.

La comunicación pública de la propuesta, expuesta en comparecencia parlamentaria solicitada por el consejero Carlos Gimeno, se ha llevado a cabo tras la celebración este jueves de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participaron el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas. Con esta reunión culminó un amplio proceso de diálogo previo mantenido por el Departamento de Educación con todos los agentes educativos de Navarra, en el que se ha recabado su opinión y se han recibido numerosas aportaciones para abordar el final del curso 2019-2020.

Para el acceso a Fase II, relativa a Educación del “Plan para la transición a una nueva normalidad”, la propuesta de Navarra se concreta en el envío al Comité Interdepartamental de Transición la apertura de los siguientes centros docentes, garantizando la seguridad y salud de las personas en base al criterio del Departamento de Salud y el Ministerio de Sanidad: con carácter voluntario para alumnado de 2º de Bachillerato, apertura de las escuelas oficiales de idiomas para la realización voluntaria de exámenes presenciales para obtener una certificación oficial, y apertura de centros de personas adultas y de Zubiarte Euskaltegi (Huarte / Uharte) para la realización voluntaria de pruebas presenciales de carácter certificativo.

Además, los centros educativos que se requieran para la organización y celebración de las siguientes pruebas de acceso, con carácter voluntario para el alumnado son: pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas; pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música; pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño; pruebas de madurez para el acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores; y pruebas de acceso a los Conservatorios Profesionales de Música

En el caso de 2º de Bachillerato, dado el carácter de final de etapa que permite el acceso a los ciclos de grado superior y preparatorio para la prueba de acceso a la universidad, se considera importante facilitar al alumnado la posibilidad de acudir a partir del 1 de junio para preparar las pruebas de la EvaU y la convocatoria extraordinaria de 2º de Bachillerato.

Del mismo modo, se considera necesario que el alumnado matriculado en las Escuelas Oficiales de Idiomas y centros señalados puedan realizar las pruebas de certificación o titulación correspondiente.

Requisitos

En relación a los requisitos, la asistencia al centro es voluntaria, y la presencia del alumnado en el centro se reducirá al tiempo indispensable para la realización de las actividades que se organicen, garantizando una ratio máxima de 15 alumnas y alumnos por aula.

Estas circunstancias no se dan en el resto del alumnado, ni por la relevancia académica que puede tener su incorporación, ni por la posibilidad de garantizar las medidas preventivas de contención de la pandemia. En este sentido, la edad del alumnado de Educación Infantil y Primaria y las circunstancias que concurren en el alumnado de Educación Especial no permiten garantizar que se respete la distancia de física de 2 metros entre personas, ni el uso correcto de los equipos de protección individual (geles y mascarillas). Además resulta muy difícil garantizar las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad respecto al distanciamiento y actividad diaria en aulas donde se comparten materiales, en los tiempos de descanso, entradas y salidas del centro, uso de los aseos, etc.

Por otra parte, respecto al resto de alumnado de los institutos debe tenerse en cuenta, por un lado, que su incorporación impediría garantizar los espacios para la incorporación de todo el alumnado de 2º de Bachillerato. Además, la menor relevancia académica de la docencia presencial en estos niveles, en los que, en Navarra, para el 25 de mayo han finalizado el tercer trimestre, hace que el posible riesgo para su salud en esta época de desescalada deba primarse por encima de la atención presencial en los centros docentes.

Todas las actuaciones descritas se realizarán adoptando las medidas preventivas y organizativas necesarias de acuerdo con las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y las autoridades sanitarias respecto al uso de equipos de protección individual (gel y mascarillas) por parte del profesorado y del alumnado.

Encuesta al alumnado navarro

El Departamento de Educación remitió a la comunidad educativa una encuesta para conocer qué alumnado estaría dispuesto a regresar a las aulas si las autoridades sanitarias lo permitieran. La encuesta se envió a las y los tutores de los grupos de alumnado y a los gestores de centros. Se les indicaba que ante la valoración de un posible retorno parcial a las aulas para determinados niveles y en todo caso con carácter voluntario para familias y alumnado, se necesitaba conocer qué alumnas y alumnos estarían dispuestos a volver a clase presencial para cerrar el curso. Se insistió en que la decisión está supeditada al cumplimiento estricto de los criterios sanitarios que se determinen y que se trata de una fase de consulta previa.

De un total de 77.539 personas matriculadas en todos los ciclos educativos de la red pública, se han recibido 47.805 respuestas (62%). El resultado que ofrece la encuesta es que el 26% del alumnado manifiesta que sí acudiría; no lo haría un 37,2 %, y no se obtiene respuesta del 38,1%. Si se utiliza el porcentaje sobre las respuestas recibidas, sí acudiría un 39,8 % del alumnado y no acudiría un 60,2 %.

Escuelas Oficiales de Idiomas

En cuanto a las Escuelas Oficiales de Idiomas, se propone un nuevo calendario de exámenes que sea compatible con las distintas fases de la desescalada ordenada de la situación de emergencia sanitaria, y que a su vez respeta las fechas previstas para la EvAU. El nuevo calendario se publicará a través de las páginas web de las escuelas y establecerá un periodo de exámenes para las pruebas escritas certificativas entre los días 8 y 23 de junio, tanto para el alumnado oficial como para el alumnado libre.

Asimismo, se proponen una serie de medidas que modifican el procedimiento de las pruebas orales que faciliten su realización telemática. Los horarios y condiciones impuestas por las autoridades sanitarias para las pruebas escritas certificativas se comunicarán al alumnado con una antelación de al menos tres días antes del inicio de los exámenes. Los calendarios para la convocatoria del examen de la prueba oral de cada idioma y nivel serán publicados por las respectivas escuelas de idiomas en sus páginas web.

Además, se ofrece la posibilidad de realizar la prueba de expresión oral (EO) y mediación oral (MO) con medios telemáticos o presenciales que garanticen su realización en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se habilitarán los medios para realizar los exámenes orales de manera presencial. No obstante, el alumnado, voluntariamente, podrá realizar la prueba oral de manera telemática. Esta opción no descarta que el alumnado disponga de las dos convocatorias (junio y septiembre) para realizar la prueba oral de manera presencial a las que da derecho su matrícula.

Por otro lado, se ofrece al alumnado de los cursos certificativos la opción de promocionar, si el profesorado cuenta con evidencias suficientes, o si obtiene una nota media en las pruebas certificativas de 50%. A este alumnado, en el caso de promocionar o repetir renunciando a la realización de las pruebas en las dos convocatorias de examen, se le eximirá de abonar tasas de matrícula durante el curso 2020-2021.

El alumnado oficial de las escuelas de Pamplona / Iruña y Tudela y el alumnado de EOIDNA que renuncie a presentarse a las dos convocatorias de pruebas certificativas de este curso 2019/2020, podrá solicitar, en un plazo de 3 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la resolución reguladora en el Boletín Oficial de Navarra, que la matrícula de este curso sea reservada para el próximo curso 2020/2021, bien para el mismo nivel o para el siguiente nivel, sin pago adicional de tasas de matrícula.

Finalmente, cabe indicar que el alumnado libre podrá renunciar a su matrícula con devolución de tasas en un plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la resolución reguladora en el Boletín Oficial de Navarra.