EH Bildu considera muy sospechoso el “oscurantismo” y la “opacidad deliberada” con el premio hípico de las murallas

“El gobierno municipal de Navarra Suma oculta información sobre el evento. No responde a nuestras preguntas o lo hace fuera de plazo, el área de Deportes no ha remitido mes y medio después el expediente que pedimos el 5 de julio, pero ya se ha echado la arena en los fosos”

A juicio de EH Bildu, “la organización de un evento deportivo de semejante envergadura en un espacio público con zonas verdes y en un recinto protagonizado por patrimonio cultural protegido como las murallas de Pamplona requiere, al menos, un informe favorable del Servicio de Jardines y una consulta previa a la Institución Príncipe de Viana sobre su posible impacto sobre el conjunto amurallado. No tenemos constancia de lo uno ni de lo otro, puesto que el 5 de julio pedimos el expediente completo sobre el Gran Premio de Hípica Murallas de Pamplona a la responsable del área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, y no nos lo ha remitido aún, mes y medio después, lo que constituye un incumplimiento flagrante de la debida transparencia y un acto deliberado de ocultación de información fundamental a la oposición municipal. ¿Qué oculta María Caballero, la ausencia de informes, la mala planificación del equipo de gobierno, el impacto de este evento de iniciativa privada, elitista e injustificado sobre un espacio público central de la ciudad o su coste económico real a las Arcas de Pamplona? No lo sabemos, pero es evidente que existe una opacidad injustificada e intencionada en torno a este expediente que desde el primer día ha estado bajo sospecha y rodeado de oscurantismo”.

A este respecto, EH Bildu recuerda que “de presentarse públicamente como un evento de impulso municipal, ha pasado a ser un evento organizado íntegramente por una empresa privada, después de que se destapara la participación e implicación directa en el diseño y el proyecto de la iniciativa de la ex concejala y ex parlamentaria de UPN, Amaya Otamendi. Entonces, Navarra Suma ya intentó ocultar los entresijos de este inaudito evento. No sabemos qué más cosas pretenden ocultar ahora con esta maniobra de negación de facto de la información solicitada, pero ya se han iniciado los preparativos y requieren, al menos, de permisos y autorizaciones de las áreas de Urbanismo, Conservación Urbana y Seguridad Ciudadana, informes de Jardines y Sanidad, un plan de montaje y desmontaje de infraestructuras y un plan de seguridad, además de la citada consulta a Príncipe de Viana”. Sobre todos estos aspectos ha registrado hoy mismo una nueva solicitud de información EH Bildu Iruñea.

“Una vez que se desenmascararon los intereses particulares que rodeaban a la organización de esta iniciativa, por medio de la participación de la citada ex edil y ex parlamentaria de UPN, la concejala de Deporte, María Caballero, afirmó que el Ayuntamiento solo colaboraría en este proyecto con 35.000 euros. Sin embargo, es evidente que el coste real para las arcas municipales y para la ciudad va a ser muy superior, ya que se está afectando sobre un espacio verde público que habrá que recuperar después a cargo de los recursos municipales, ¿o va a invertir la empresa organizadora una partida específica para la restauración de la hierba de los fosos tras la celebración de un concurso nacional de saltos y pruebas, espectáculos de doma clásica y paraecuestre y el paso de 200 caballos, 300 jinetes y un total de 2.000 personas en pocos días?”

“De momento, antes de dar ninguna explicación, ya se ha echado sobre las paredes de las murallas, patrimonio cultural de la ciudad, varias toneladas de arena que se extenderán sobre el césped, y que habrá que retirar después para recuperar el espacio verde. ¿A cuánto va a ascender el coste de estos trabajos? ¿Cuál va a ser el impacto sobre el entorno? Por otra parte, tanto para realizar los trabajos de preparación del terreno, el transporte de los caballos y el traslado y la instalación de infraestructuras necesarias, o realizar las labores de limpieza de los restos de los animales o la propia retirada posterior de la arena, será necesario el paso de pequeños camiones u otros vehículos rodados por los fosos, hecho que también va a afectar al entorno y al tráfico y ocasionará un coste material y económico importante para la ciudad. Navarra Suma no ha dado un dato, ni sobre los detalles de la organización ni sobre su coste para las y los pamploneses”.

Por ello, “hemos solicitado el proyecto completo y el contrato de patrocinio de la empresa organizadora. La única respuesta remitida hasta el momento ha sido la de Juan José Echeverría, concejal de Urbanismo, para negar, un mes después de recibir la solicitud de información, que sea necesaria una licencia de actividad clasificada para desarrollar dicho evento. Tenemos más que serias dudas, y en cualquier caso, y por tratarse de una actividad inhabitual en dicho entorno de zona verde y con un patrimonio protegido de por medio, que conlleva innumerables actuaciones, intervenciones e instalación de infraestructuras extraordinarias, requerirá de autorizaciones justificadas e informes específicos de las diversas áreas implicadas, así como, al menos, una consulta al Departamento de Cultura-Príncipe de Viana. Esperamos que se nos entreguen sin dilación, y en cualquier caso, antes del comienzo del campeonato o habrá que concluir que no tienen ninguno de esos informes y no quieren desvelar a la sociedad el coste real de este evento totalmente fuera de la vida cultural y la idiosincrasia de Pamplona”.