EH Bildu critica el gasto directo de 40.000 euros del erario público en traer a Iruña la Vuelta a España

También denuncia que el tripartito de derechas incremente el gasto en luces navideñas (156.000 euros) en vez de aumentar la inversión social en los barrios que peor lo están pasando a causa de la pandemia

El grupo municipal de EH Bildu cuestiona abiertamente que el tripartito de derechas, en plena situación de crisis sanitaria, detrayendo los fondos de otras partidas y sin dar cuenta al resto de partidos presentes en el Ayuntamiento, haya impuesto un gasto directo de 40.000 euros, al que habría que sumar el gasto indirecto en limpieza, seguridad y delimitación del trazado, para que una empresa privada, en este caso Unipublic, pueda celebrar la salida de una de las etapas de la Vuelta a España en Pamplona.

Desde la coalición soberanista se cuestiona no sólo la tramitación de este pago, que se ha quintuplicado respecto a la previsión inicial (8.000 euros), sino también el hecho de que esta inversión se ratificara sin referencia alguna a la situación de pandemia y se justificara con un supuesto “retorno” que no se va a producir, precisamente por las restricciones que el Covid-19 impone. “Este es un ejemplo palmario de gestión nefasta, sectaria y basada únicamente un trato de favor ya que es evidente que Pamplona no va a obtener ningún beneficio de esta inversión que se hace, única y exclusivamente, porque el tripartito de derechas lo llevaba en su programa electoral (medida 259)”, denuncia EH Bildu.

“El presupuesto inicial de esta partida era de 8.000 euros. Para gastarse 40.000 del presupuesto prorrogado han tenido que eliminar gasto y actividades de alguna otra partida y ni siquiera se han dignado a contar a los grupos de la oposición de dónde se ha aumentado esa partida”, denuncia la coalición. Este pago se aprobó en sesión de gobierno el pasado 29 de septiembre y se justificó, según los informes incorporados en el expediente, en base a un retorno para hostelería y comercio que “es evidente que no se va a producir y más cuando los propios organizadores y las instituciones de todos los ámbitos están pidiendo a la ciudadanía que se abstenga de acudir a ver este evento en directo”.

Pero lo más grave, a juicio del grupo municipal de EH Bildu, es la falta de previsión que se evidencia viendo que ninguno de los informes del expediente, pese a estar redactados supuestamente en plena segunda ola de la pandemia, hiciera referencia a la situación sanitaria: “esto demuestra, una vez más, que el único objetivo de Navarra suma era cumplir con sus obsesiones identitarias a costa del dinero de todas y todos los pamploneses”. “Eso sí, siendo un contrato publicitario, no hay ninguna referencia en el pliego a publicidad en nuestra segunda lengua. Una vez más, la proyección exterior de Pamplona que impone el Tripartito de derechas parece que será solamente en castellano”, denuncia la coalición soberanista.

Luces navideñas en vez de inversión social

En la misma línea de denuncia ante los “dispendios injustificados” del tripartito de derechas en plena situación de crisis económica y sanitaria, el grupo municipal de EH Bildu denuncia el incremento del 25% en el gasto en luces navideñas hasta alcanzar los 156.000 euros. “Esta también es una medida adoptada de forma unilateral por Navarra Suma que lejos de apostar por medidas como incrementar el gasto en vivienda de emergencia habitacional, aumentar las ayudas sociales o ayudar a sufragar las crecientes necesidades en los colegios de la ciudad, prefiere gastarse el dinero de todos y todas en luces de Navidad”, reflexiona la coalición. “Esto también lo hacen porque iba en su programa electoral (medida 17) lo que demuestra que lejos de importarles invertir en ayudar a quienes peor lo están pasando en esta crisis, prefieren gastar el dinero de todos en satisfacer sólo a quienes les votaron”, denuncia EH Bildu.

“Es momento de arrimar el hombro, es momento de apelar a la responsabilidad de todos y todas, es momento de apretarnos el cinturón para que nadie se quede atrás y es momento de gestionar desde lo social dedicando hasta el último euro que podamos conseguir en luchar contra los efectos de esta crisis. La solución es invertir en servicios y asistencia en los barrios que peor lo están pasando, no gastarse el dinero de todas y todos en promesas electorales mientras mandan más policía a esos mismos barrios”, sentencia EH Bildu.