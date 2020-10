EH Bildu critica una “persecución jurídica y política” contra Joxe Abaurrea por los altercados del txupinazo de 2019

Facebook Twitter WhatsApp

Acusa a Navarra Suma de intentar “ocultar sus carencias” en el Ayuntamiento de Pamplona “crispando el ámbito político”

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha criticado una “persecución jurídica y política” contra el concejal de la coalición en el Ayuntamiento de Pamplona Joxe Abaurrea después de que la Fiscalía haya pedido 30 meses de prisión y su inhabilitación de ostentar cargo público para el edil acusado de atentado a la autoridad y lesiones en los altercados que se produjeron en el Consistorio antes del chupinazo de San Fermín del año pasado.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Ruiz ha mostrado su “total apoyo” a Abaurrea y el grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona y ha acusado a Navarra Suma de buscar la “confrontación política para tapar su falta de capacidad de gestión” porque “no es capaz de sacar proyectos adelante ni siquiera en el Parlamento de Navarra con toda la representación que tiene”.

Así, ha opinado que la coalición formada por UPN, PPN y Cs busca “ocultar sus carencias crispando el ámbito político y buscando la confrontación”. Y se ha mostrado convencida de que el proceso judicial contra Abaurrea “tiene una raíz puramente política” y tiene por objetivo “obstaculizar la labor” del edil y su grupo municipal en el Ayuntamiento de Pamplona.

Navarra Suma “quiere conseguir en los juzgados lo que no consigue políticamente y nos quiere sumergir en tiempos oscuros, pasados”, ha censurado Ruiz, que ha considerado “muy grave que quieran volver a condicionar en los juzgados decisiones absolutamente políticas”.

La portavoz de EH Bildu ha afirmado que “no es la primera vez” que PP y UPN llevan a los juzgados “lo que quieren condicionar políticamente”. Y ha destacado que “se podía haber evitado llegar a esta situación” ya que EH Bildu “intentó plantear un proceso de medicación al que NA+ renunció”.

Bakartxo Ruiz ha resaltado la labor del grupo municipal de EH Bildu en el Consistorio pamplonés y de los diferentes cargos electos de la formación en los diferentes ayuntamientos. Una labor, ha dicho, que es “molesta para los que no les gusta y no permiten la ikurriña, que pretenden seguir pisoteando los derechos de las personas euskaldunes, los que pretenden que la crisis de esta pandemia la sigan pagando los de siempre”. No obstante, ha remarcado que EH Bildu “va a seguir defendiendo sus proyecto político y trabajando como lo ha hecho hasta este momento”.

Asimismo, ha calificado de “impresentable” que, en un contexto de crisis sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19, Navarra Suma opte por “malgastar los recursos del Ayuntamiento y priorizar políticamente la confrontación en vez de dedicarse a atender las necesidades de la ciudadanía y las consecuencias de esta pandemia”. “En un momento en que hay que poner toda la energía para salir de esta situación, Navarra Suma responde con amenazas de cárcel e inhabilitación”, ha reprochado.

