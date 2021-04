EH Bildu denuncia ante el TAN “la conversión de dos plazas de Gerencia de Urbanismo en puestos a dedo”

Facebook Twitter WhatsApp

Son las direcciones de la Asesoría Jurídica y de la Gestión Urbanística, plazas que desde 2016 estaban reservadas para funcionariado de carrera

En opinión de la coalición soberanista “tres razones avalan el recurso que EH Bildu ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) por la reconversión de los puestos de dirección de la Gestión Urbanística y de la Asesoría Jurídica de Gerencia de Urbanismo en plazas de libre designación externa impuesta por Navarra Suma en la Plantilla Orgánica de 2021”.

En primer lugar, apuntan al “hecho de que desde 2016 estos puestos estaban reconocidos como de promoción reservados al funcionariado de carrera y no como puestos de designación a dedo entre personal externo (como ha impuesto el equipo de Maya); en segundo lugar, que la reconversión de estas plazas no se ha justificado adecuadamente puesto que no se trata de puestos con funciones de “confianza” política o “asesoramiento especial”, sino que son funciones de “colaboración profesional” que se proyectan en las “funciones normales” de la Administración Pública; en tercer lugar, el recurso argumenta que esta imposición del equipo de Maya atenta, además, contra el Acuerdo Colectivo del personal del Ayuntamiento, firmado en 2017, que especifica, en su artículo 29, que el Ayuntamiento y la representación sindical negociarán cada año la plantilla orgánica y sus posibles modificaciones, y que dentro de estas negociaciones se estudiará la reducción al máximo de los puestos de libre designación”.

Pero es que, además, en el caso de la dirección de la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo, el recurso de EH Bildu señala que cubrirlo con personal eventual “es una infracción clara del artículo 92.3 de la Ley de Bases de Régimen Local toda vez que dentro de las funciones a desempeñar están las de asesoramiento jurídico a los órganos de la Gerencia de Urbanismo”. El recurso recuerda que el máximo órgano de la Gerencia es “el Consejo de la Gerencia, órgano colegiado con funciones de decisión en la que participan todos los grupos municipales manteniendo la proporcionalidad de su representación”. Por tanto y según mantiene EH Bildu, “en ningún caso cabe definir este puesto como personal eventual, sino que claramente debería estar proveída esta plaza por personal funcionario por las claras funciones de ejercicio de autoridad que tiene que desempeñar”, ejercicio que debería ligarse, según la legislación, a los principios de “objetividad, imparcialidad e independencia”

“Es evidente que la derecha está tratando de reconstruir sus redes clientelares, aprovechándose de las instituciones públicas”, denuncia EH Bildu. “Lo hemos visto con las dietas de Comiruña, con los nombramientos de Coworkids, ahora en la Gerencia de Urbanismo y dentro de poco con la externalización de contratos menores como el de grabación de vídeos”, explica la coalición. Ante esto, EH Bildu se compromete a “no permitirlo” y actuar con “especial celo” para que “los desmanes del pasado, que van ligados al ADN de Navarra Suma, no vuelvan a asentarse en este Ayuntamiento”.