EH Bildu exige prorrogar los contratos con los equipos preventivos y califican a Coworkids como “fraude”

La coalición constata que el servicio no estará en marcha el 1 de enero como se prometió, pide aclaraciones sobre la plantilla y reclama explicaciones sobre las “oscuras” contrataciones de sus responsables

“El tripartito de derechas, con su presentación de hoy, ha confirmado que el programa Coworkids es un fraude que sólo sirve para contratar de forma opaca y a dedo a personas afines a Navarra Suma para ejercer un control ideológico sobre las políticas de Infancia del Ayuntamiento”. Así de contundente se mostraba el grupo municipal de EH Bildu al comprobar, tras la presentación protagonizada por María Caballero (Na+), que el polémico programa ideado para acabar con los ocho equipos preventivos de acción comunitaria de la ciudad “ni estará en marcha el 1 de enero como se prometió, y pretende cubrir todos los barrios con la mitad de recursos personales de los que disponían los equipos preventivos”.

“Lo advertimos, iba a llegar esta fecha y las promesas de la derecha se iban a diluir dejando a las familias más vulnerables sin los recursos que durante los últimos 25 años les han aportado los equipos preventivos, desde un planteamiento de confianza y arraigo en el barrio”, señalaba la coalición soberanista antes de reiterar su petición de prorrogar esos contratos “ante el vacío pernicioso que va a generar la estrategia de desmantelamiento social y comunitario acometida por Navarra Suma”.

El programa Coworkids “ya ha costado a la ciudadanía de Pamplona unas Navidades sin campamentos urbanos y también va a suponer, como mínimo, que hasta la tercera semana de enero no exista ni una sola actividad para los y las txikis en situación más vulnerable”, denuncia EH Bildu. “Eso sí, mientras la concejala Caballero anuncia programas vacíos y generalidades, evita dar explicaciones públicas sobre las tramas clientelares en las que está asentando este atropello, con contrataciones a dedo de cargos afines que van a costar a la ciudadanía 80.000 euros anuales y operaciones oscuras con empresas en las que trabajan familiares directos”, recuerda la coalición. “Pese a ese silencio interesado que no hace más que ponerle en evidencia, las iniciativas ante los tribunales acabarán por sacar los colores a un programa que, insistimos, no busca sino imponer el control ideológico de la derecha sobre el área de Infancia del Ayuntamiento”, apostilla.

La coalición soberanista subraya que la naturaleza de las actividades con las que Navarra Suma pretende rellenar el vacío que impone con la desaparición de los equipos preventivos (acompañamiento escolar, multijuegos, cinefórums, pelota, baile, ajedrez obaloncesto) “confirma su anhelo por finiquitar el modelo de intervención con la infancia en los barrios sustituyendo una intervención sobre el terreno por un modelo mucho más centralizado que pivote en torno a un cargo de nombramiento político que dirigirá la acción del programa no a la integración, sino únicamente a la gestión de programas de ocio. Más que un programa de intervención comunitaria, parece una amalgama de los cursillos que habitualmente se ofrecen en cualquier Civivox”.

“En su rueda de prensa el último día comunicativamente laborable del año, Navarra Suma no ha respondido a ninguna de las cuestiones fundamentales sobre este servicio: qué tipo de acción comunitaria pretende desarrollar en los distintos barrios de la ciudad, con qué equipo técnico cuenta para llevar a cabo ese trabajo, si se ha procedido ya a la contratación de esas personas y en qué condiciones, y qué relación va a mantener dicho personal y dicho programa con cada uno de los barrios y su idiosincrasia”, señala por último EH Bildu. “Queremos recordar que al día siguiente de aprobarse en pleno el cambio del modelo de gestión del servicio dimitió la responsable del Programa de Infancia del Ayuntamiento de Pamplona por sus discrepancias respecto a esta decisión, y no ha sido sustituido, discrepancia que ha manifestado asimismo el resto del equipo técnico municipal del Programa de Infancia”, apunta.