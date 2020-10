EH Bildu exige retomar de inmediato la reclamación del coste de la Pasarela del Labrit para construir una nueva, después de que el TAN haya tumbado por “ilegal” la estrategia de NA+

Facebook Twitter WhatsApp

“La gestión de Maya, también en este tema, es una absoluta chapuza que responde más a los intereses de empresas privadas y aseguradoras que a los de la ciudadanía”, denuncia la coalición

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruñea exigirá que se retome y acelere de inmediato el expediente para reclamar a diseñadores y constructores de la Pasarela del Labrit los 813.000 euros del coste de la obra “una vez que el Tribunal Administrativo de Navarra ha declarado ilegal el contrato para los trabajos de ensayo sobre la estructura de la pasarela dado a dedo por el tripartito de derechas al Colegio de Ingenieros”. “La afirmación contenida en la Resolución de que el contrato debió salir a licitación y debió ser convocado un procedimiento no excepcional supone que esta contratación fue ilegal porque no respetó el procedimiento establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos al no motivar de forma razonada esta excepcionalidad”, explica la Coalición.

“Ya dijimos que la gestión de Maya, también en este tema, es una absoluta chapuza que responde más a los intereses de empresas privadas y aseguradoras que a los de la ciudadanía y, tras esta resolución, urge exigir que se ejecute el expediente de depuración de responsabilidades para recaudar el dinero que se debe a este Ayuntamiento y poder construir una nueva pasarela”, expone EH Bildu. “Basta ya de huidas hacia adelante, basta ya de politizar este tema, basta ya de defender a las empresas privadas, señores y señoras del tripartito de derechas, actúen con responsabilidad de una vez por todas”, exige la formación soberanista. Hay que recordar que ya en la legislatura pasada se tramitó y concluyó un expediente de depuración de responsabilidades en el que los técnicos del Ayuntamiento concluyeron que la estructura estaba en estado de ruina, que los responsables eran los diseñadores y constructores y que correspondía exigirles directamente el importe total de construcción (813.000 euros). “Es incomprensible que Maya dejara aparcado este expediente y es incomprensible que, 16 meses después de que accedieran al gobierno, este tema siga empantanado”, sostiene EH Bildu.

Un contrato ilegal que no debería repetirse como pretende Maya

La Resolución del TAN conocida hoy concluye que el expediente fue chapucero porque, “sostiene la idoneidad de la contratación directa sin licitación cuando esta afirmación no se realiza en ningún momento en el expediente. Es decir, nadie suscribe la afirmación de que precisamente sea la Sección de Navarra del Colegio de Ingenieros, la única empresa o profesional que pudiera realizar esa tarea”, explica la coalición citando el dictamen. “Siendo esto así, resultaría ahora absolutamente irregular y por tanto fraudulento realizar el encargo de un proyecto de reparación, basado en una licitación ilegal, al mismo adjudicatario y por el mismo procedimiento como pretende hacer el alcalde, Enrique Maya”, sostiene EH Bildu.

“A partir de ahora, salvo los recursos que se quieran interponer, este contrato que ha sido anulado por ilegal hace que el informe del Colegio de Ingenieros decaiga y que volvamos al punto original”, relata la coalición que puntualiza: “Eso sí, de paso, hemos perdido 62.000 euros por el empeño del tripartito de derechas de despreciar el expediente de depuración de responsabilidades elaborado por el Gobierno del cambio”. “Lo que habría que hacer es volver los pasos y, sobre la base de ese expediente de responsabilidades que determinó el daño, los responsables y la cuantía de la indemnización, convocar un concurso para que se presenten proyectos para una nueva pasarela”, reclama EH Bildu. “Hemos perdido ya 16 meses con esta nueva chapuza de Maya. No sigamos perdiendo todavía más tiempo”, concluye.