EH Bildu exige revisar el Plan Fluvial aprobado el 5 de julio tras el informe de la CHE que descarta arreglar la presa de Santa Engracia

“El informe descubre las mentiras de Maya que, para llegar a la Alcaldía, prometió el arreglo a sabiendas de que era imposible realizarlo”, denuncia

La falta de alternativas a un Plan Fluvial para el Arga que ni siquiera contemplaba la posibilidad de que la presa en Santa Engracia tuviera que ser demolida, hace que este documento, aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona el pasado día 5, carezca de valor. Así lo entiende EH Bildu que exige la revisión inmediata de este documento (“Modelo de Planificación Fluvial del río Arga y sus afluentes río Elorz y río Sadar”) para dotarlo de un contenido “ajustado a la realidad” tras el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (06-07-2021) que vuelve a rechazar el arreglo planteado por el equipo de Enrique Maya y le da un plazo de 9 meses para presentar el proyecto de demolición de la infraestructura. “Es evidente que un documento que no contempla alternativas a esta situación es un documento que no vale”, argumenta la formación soberanista, que considera “bochornoso” que la planificación aprobada por Navarra Suma el día cinco “caiga por los suelos sólo un día después”.

Pero lo más grave para EH Bildu no es la “evidente” incapacidad del equipo de gobierno de llevar a cabo “una vez más planificaciones que se ajusten a la realidad”, sino lo que esconde esa incompetencia en este caso concreto. “Es muy grave lo que está sucediendo en torno a esta presa ya que Navarra Suma y Enrique Maya han mentido a toda la ciudadanía a sabiendas sólo para mantener una huida hacia adelante para tratar de tapar sus manipulaciones”, sostiene la formación abertzale. EH Bildu recuerda que el informe de la CHE no es el primero que niega la posibilidad de una reparación de la presa (derrumbada parcialmente tras una tormenta en el invierno entre 2017 y 2018), sino que la propia Confederación (05-11-2020) y el Gobierno de Navarra (29-07-2019) ya lo sostuvieron argumentando que tal actuación iría en contra de la normativa europea que regula la restauración y conservación de los ecosistemas naturales. “Eso lo sabían y no tuvieron reparo en mentir a la ciudadanía asegurando, para llegar a la Alcaldía, que ellos repararían la presa”, recuerda EH Bildu.

Tres mentiras y la necesidad de una alternativa

“Maya y Navarra Suma han jugado con las expectativas de cientos de pamploneses y pamplonesas y con las de las decenas de personas que integran el Club de Remo, y lo han hecho no una, sino tres veces: primero, en 2010, no presentando alegaciones a la finalización del plazo de concesión de usos de la presa; en segundo lugar, en 2018, mintiéndoles respecto a una reparación que sabían que era imposible y, en tercer lugar, ahora planificando unos usos para el río que obvian esa realidad”, resume la formación soberanista.

EH Bildu, que ha presentado varias preguntas para que el equipo de gobierno explique las gestiones realizadas en torno a este tema, reclama la implicación inmediata del Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones reales para este tramo del río. En primer lugar, la formación abertzale exige la redacción de un proyecto de restauración fluvial y naturalización del cauce del Arga localizado entre el Azud de Santa Engracia y el puente de San Pedro, “un proyecto que sea respetuoso con la legislación medioambiental europea”. En segundo lugar, pide que se presenten alternativas para la recuperación como hito histórico de una parte de la presa derruida en la línea de lo que autoriza la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Finalmente, reclama que el Ayuntamiento de Pamplona retome los trabajos con el Club de Remo para encontrar una alternativa para su actividad deportiva “en un lugar lo más cercano posible a su actual ubicación”.