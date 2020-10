EH Bildu exige tramitar la Ordenanza de Protección del Comercio Local o promoverá un cambio de reglamento para obligar a Maya a hacerlo

Facebook Twitter WhatsApp

La coalición pide una mesa de trabajo para la hostelería que busque rescatar a la totalidad del sector, no sólo a los locales con terrazas

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruñea ha presentado para su debate mañana en la comisión de Presidencia una declaración que exige al área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo que cumpla con el Reglamento Orgánico del Pleno procediendo “de manera inmediata” a la elevación de la Ordenanza para el Impulso y Protección del Comercio Local a consulta pública. La propuesta de declaración, que se tramita por mecanismo de urgencia, recuerda que esta exigencia viene avalada por un informe jurídico del propio área y advierte que, de seguir sin ser tramitada, el grupo proponente iniciará los trámites pertinentes para impulsar “una modificación del Reglamento Orgánico que establezca de forma mucho más pormenorizada los trámites y los tiempos de la tramitación de las proposiciones normativas”. “No podemos seguir permitiendo que retuerzan torticeramente el Reglamento en su beneficio para tapar las iniciativas de la oposición”, justifica EH Bildu.

La coalición soberanista recuerda que la propuesta de Ordenanza fue presentada en enero y que, con cinco meses de retraso, el área de Gobierno Estratégico elaboró los informes técnico y jurídico para su tramitación. “A la vista de estos informes nuestro grupo modificó parcialmente el texto de la Ordenanza y la presentó ante la Secretaría Municipal el 14 de septiembre para proceder a la consulta pública y posterior debate y presentación de enmiendas y aún no hemos recibido respuesta”. “Para emitir los informes tardaron más de cinco meses y ahora la propuesta está nuevamente paralizada”, resume EH Bildu. Ante esta situación, la demanda de la coalición es rotunda: “El área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo no puede emplear su posición para retrasar propuestas de la oposición; debe ser completamente neutral y desarrollar los trámites tal y como el reglamento establece y en los plazos más breves posibles”. De no ser así, la única solución sería forzarles modificando el Reglamento Orgánico: “Desde luego no podemos permitir que el tripartito de derechas siga saltándoselo”.

“El pequeño comercio lleva años en caída libre debido a la proliferación de grandes superficies y la compra on line, pero la pandemia del Covid19 agrava la situación” y “ahora más que nunca, el comercio local necesita de medidas y herramientas efectivas que lo rescaten”, sostiene EH Bildu. La premisa es clara: “El comercio local es sin duda un sector clave en las relaciones económicas y sociales de la ciudad y de vital importancia para generar y mantener empleo y riqueza local y asegurar calidad de vida a las personas que residen en Pamplona”.

Reunir al sector de la hostelería para buscar salidas a su situación

Por otra parte, EH Bildu lleva para su debate en la misma comisión una segunda declaración que insta a las áreas de Gobierno Estratégico y Seguridad Ciudadana a constituir, en el plazo de 15 días, una mesa de trabajo con el sector hostelero, los equipos técnicos del Ayuntamiento y los grupos políticos “en la que se analice la situación del sector y se trabaje una estrategia integral para dar salida a esta actividad en el contexto de la pandemia”.

“El análisis de la situación no es sencillo, debido, en gran parte, a la variedad de establecimientos hosteleros, que sufren de distinta manera la crisis”, explica la coalición soberanista que busca “garantizar el rescate de todo el sector”. Entre las medidas transmitidas por representantes de las asociaciones de hostelería se encontrarían apoyar a los establecimientos sin terraza ampliando su radio exterior de establecimiento; el análisis de cerramientos temporales de terraza de cara al invierno, cierre de calles al tráfico durante unas horas para ampliar terrazas, toldear calles para minimizar el impacto del invierno, o la utilización de espacios colindantes a los establecimientos para ampliar el servicio.

“Desde el Grupo Municipal EH Bildu entendemos que, dada la complejidad de la situación, y la extensión de la pandemia en el tiempo, hay que analizar la situación de manera minuciosa, e implementar medidas que satisfagan a todo el espectro de establecimientos con criterios claros y transparencia, y mediante un trabajo compartido”, resume.