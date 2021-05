EH Bildu pide la comparecencia urgente de Caballero para explicar “vínculos entre el evento hípico del verano y varios antiguos cargos de UPN”

Facebook Twitter WhatsApp

Reclama que no haya beneficio monetario “ni directo ni indirecto” para la empresa de Otamendi y revela nuevos vínculos con el área de Deportes

“Navarra Suma lleva semanas eludiendo dar explicaciones sobre el evento hípico que ha programado para este verano y que presentó como uno de los hitos más importantes dentro del programa cultural que ha ideado para sustituir a los Sanfermines, y ahora sabemos por qué: simplemente porque este evento tan elitista, desarraigado, megalómano y además de pago, está directamente relacionado con varios cargos de UPN”. En base a este argumento, que se cementa en las informaciones publicadas hoy, EH Bildu ha presentado ya una petición de comparecencia urgente de María Caballero, concejal delegada de deportes, para que dé las explicaciones oportunas respecto a un expediente que “es un ejemplo palmario, otro más, de amiguismo y de oscurantismo”.

Y es que este expediente se suma a otros ya denunciados por la coalición que dibujan la forma de gestionar de Navarra Suma “que raya lo ilegal”. “Primero fueron las dietas de Comiruña para sus cargos de libre designación; luego llegó el festival contratado con la hija de un concejal de esta formación, más tarde la designación a dedo de cargos afines para gestionar su programa de Coworkids y ahora esto: un festival elitista y de pago detrás del cual, al menos, están dos cargos de UPN, un concejal actual, Juan José Echeverría (directivo de la Federación de Hípica) y una ex parlamentaria y ex edil, Amaya Otamendi”, relata la coalición. Al respecto, EH Bildu ya adelanta que exigirá que no haya pago monetario alguno entre el Ayuntamiento y la firma de arquitectos gerenciada por la Otamendi y que “tampoco se impulse desde la institución que representa a todos y todas un evento que, de alguna manera, directa o indirectamente (a través de entradas), se esté beneficiando a empresas privadas cuyos dirigentes tengan vínculos directos con Navarra Suma”. Otamendi fue concejala en Pamplona por UPN en la legislatura 2003-2007 y parlamentaria, por la misma formación, entre 2007 y 2015.

Para garantizar esta petición, la coalición hace un llamamiento al resto de la oposición para que “entre todos y todas cortemos de raíz esta peligrosa escalada en la que está inmersa la derecha para volver a convertir el Ayuntamiento de Pamplona, como en la época de Barcina, en su cortijo particular”.

Más vínculos con cargos de UPN en el área de Deportes

EH Bildu denuncia además que existen más vínculos entre cargos de UPN y el polémico evento hípico cuya previsión es llevar a los fosos de la Ciudadela 1.500 jinetes y amazonas nacionales e internacionales, desde los 7 hasta los 65 años, en diferentes categorías y modalidades. Eso sí, para que la ciudadanía de Pamplona pueda asistir a este evento, se les exigirá pagar una entrada.

Lo único que hasta el momento ha trascendido oficialmente respecto a este opaco expediente es que quien lo gestiona, según reconocía la propia concejala delegada, es el área de Deporte. María Caballero, en la última comisión de Asuntos Ciudadanos y a preguntas de Maider Beloki, aseguraba que “hay un proyecto en mente, se está trabajando, es lo que se ha presentado” y añadía que “en Deporte tenemos dinero”, aunque no adelantaba ni el presupuesto ni los detalles del evento que se prepara. Se da la circunstancia de que quien hoy ocupa la dirección del área de Deporte (un cargo de libre designación por parte de Navarra Suma), es Concepción Mateo quien, a su vez, coincidió también con Amaya Otamendi como concejala de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona en la misma legislatura 2003-2007. “Demasiadas casualidades y coincidencias para arrojar luz a un expediente que si se caracteriza por algo es por su oscurantismo”, sentencia la coalición soberanista.