EH Bildu pide que “se clarifique” el camino para aprobar los Presupuestos de Navarra

PSN afirma que habrá unos Presupuestos y “serán los grupos los que tengan que decidir si están en la senda de la construcción o no”

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha pedido que se “clarifique el camino” para aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad foral del próximo año ante las conversaciones que está manteniendo el Gobierno de Navarra tanto con EH Bildu como con Navarra Suma.

Bakartxo Ruiz ha señalado que previsiblemente el lunes el Parlamento aprobará el calendario para la tramitación de los Presupuestos y “llegados a este punto hay que ir clarificando el camino”. “Vamos a seguir hablando con el Gobierno a lo largo de esta semana y los próximos días, y esperamos poder seguir avanzando en la disposición constatada de ambas partes para ir a un acuerdo presupuestario”, ha apuntado en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

La parlamentara foral ha señalado que constata “lo que dicen el sentido común y la lógica política, y es que pocos días de que se apruebe el anteproyecto de Presupuestos, Navarra Suma está haciendo un discurso muy claro en política de ingresos y de gastos, y hay otro discurso radicalmente diferente que es el de EH Bildu”. “Si Navarra Suma sale satisfecha de las reuniones con el Gobierno y EH Bildu también ve disposición del Gobierno para alcanzar un acuerdo presupuestario, en los próximos días y semanas la situación se tiene que ir clarificando y el Gobierno tendrá que ver en qué panorama se va a mover si quiere unos presupuestos de reconstrucción en clave social”, ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que “quedamos en que el Gobierno nos iba a trasladar qué Presupuestos iban planteando, con qué techos de gasto cuentan los diferentes departamentos, estableciendo un vehículo de información para que se nos traslade esa información”.

Esparza ha señalado que el Gobierno “se había comprometido a no subir los impuestos y a que infraestructuras que para nosotros son fundamentales como el Canal de Navarra o el tren de alta velocidad iban a ser prioritarias, lo que es una buena noticia para Navarra y entiendo que se aleja de las políticas de EH Bildu, que van en otra dirección”. “Vamos a tener la mano tendida hasta el último minuto para que el Gobierno apruebe su presupuesto. Si Chivite quiere aprobar el presupuesto de EH Bildu tendrá que explicar por qué”, ha añadido.

Además, ha reiterado que el capítulo de ingresos y el de gastos “van de la mano, porque el Presupuesto se compone de la dos cuestiones, de dónde van a salir los ingresos y dónde van a estar las prioridades”.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha puesto el foco sobre los grupos y no sobre el Gobierno y ha argumentado que “va a haber unos Presupuestos encima de la mesa y serán los grupos los que tengan que decidir si están en la senda de la construcción o no”. “El grupo que se quiera excluir por razones que no sean de contenido tendrá que explicar a la ciudadanía por qué no quiere fortalecer los servicios públicos, por qué no quiere trabajar por una reactivación económica”, ha dicho.

Así, ha señalado que el Gobierno de Navarra “no va a excluir a nadie, van a ser los grupos los que en función de un proyecto decidan si quieren acordar o no”. Unzu ha apuntado que el Ejecutivo aprobará el 11 de noviembre los Presupuestos y que “está trabajando con todos los grupos de la Cámara, es el deber y el cometido que tiene como gobierno”. “No cabe hacer ningún tipo de veto, la ciudadanía no lo entendería”, ha afirmado.

EP