EH Bildu propone situar en el interior de la Plaza de Toros las terrazas solicitadas por los establecimientos hosteleros de la zona

Se usaría “un espacio infrautilizado” en un año sin Sanfermines, cuenta con todas las infraestructuras (luz, agua y baños), y permitiría control de aforos en un lugar abierto sin necesidad de ocupar espacios peatonales

Frente a la demanda por parte de algunos hosteleros de ocupar con terrazas las inmediaciones de la Plaza de Toros, demanda que se plasmará mañana en una propuesta que llevará el equipo de gobierno, EH Bildu defenderá que esas terrazas no se sitúen en el exterior del coso taurino, sino en su interior. La iniciativa, que se ha presentado para su debate en la Comisión COVID, plantea llegar a un acuerdo con la Casa de Misericordia “durante el plazo que se establezca, siempre dentro del ámbito temporal de la pandemia”. Los posibles beneficiarios de esta medida serían los locales de hostelería del Casco Antiguo o de su entorno “que no tienen la posibilidad de instalación de terraza” y, para formalizar esta cesión, la coalición soberanista plantea “elaborar un pliego de condiciones similar al del Paseo de Sarasate para que exista libre concurrencia, condiciones sanitarias de gestión y de instalación, así como plazos ciertos de cesión de espacios”.

EH Bildu sostiene que, si es necesario, se coordine con el Gobierno de Navarra, el conjunto de medidas sanitarias necesarias frente a la propagación de la COVID. Varias son las ventajas argumentadas por la formación abertzale para sostener esta proposición: en primer lugar, que no se arrebata espacio peatonal a la ciudadanía, algo que sí ocurre en el entorno exterior; en segundo lugar, que se da uso “a un espacio infrautilizado” que, además “dispone de las infraestructuras básicas para una actividad de este tipo: conexión eléctrica, tomas de agua, baños, almacenes etc”. Asimismo, el coso “está al aire libre lo que lo asemeja a un espacio público”, pero, además, cuenta con la posibilidad de regular accesos seguros y de aforos con más facilidad que en la zona exterior y “generaría menos actividad de ruido y molestias al vecindario”. “Podría llegarse a un acuerdo con la Casa de Misericordia para que le suponga algún ingreso del que ahora está tan necesitada por la falta de actos sanfermineros que organizar”, sostiene EH Bildu. La formación abertzale apunta que “cabría incluso programar algunas actividades culturales como conciertos en las zonas de graderío con buenas condiciones de seguridad sanitaria”.

Los precedentes: feria de Navidad o feria del marisco

En la última Comisión Covid, celebrada el 26 de febrero, el equipo de gobierno expuso diferentes solicitudes de terrazas y la última fue la de ocupar el entorno-espacio público de la Plaza de Toros con cinco carpas respondiendo a la solicitud de algunos hosteleros de la Calle Estafeta. EH Bildu explica que “desde un inicio, en relación con la instalación de terrazas durante el tiempo de pandemia, hemos sostenido el deseo de no ocupar espacio público peatonal salvo que no exista otra alternativa razonable, algo que suele estar asociado al Casco Antiguo y su falta de espacios amplios”. Sin embargo, no es el caso de la Plaza de Toros, donde sí existe la alternativa del interior del coso, espacio ya usado anteriormente para eventos similares. Según recuerda la coalición soberanista la tradicional feria navideña que se celebra los últimos años o la feria del marisco de Pamplona, que ya lleva cuatro ediciones, serían eventos comparables que, además, demostrarían la viabilidad de la propuesta de EH Bildu.