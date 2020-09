EH Bildu, PSN y Geroa Bai impulsan una campaña de bonos para incentivar el consumo de servicios culturales

Facebook Twitter WhatsApp

Los tres grupos municipales piden reforzar el músculo cultural y favorecer tanto a las personas que trabajan en la cultura como al conjunto de la ciudadanía

EH Bildu, PSN y Geroa Bai han presentado una declaración a la Comisión de Presidencia que insta al Área de Comercio y Turismo, en coordinación con el Área de Cultura, para trabajar una campaña de bonos dirigida al sector cultural con el objetivo de mejorar la situación económica de todas las personas que trabajan en él y la de todo el conjunto de la ciudadanía.



Los grupos municipales critican que “Navarra Suma no ha trabajado nada con el sector cultural y la Concejala Delegada de Comercio y Turismo ha llegado a decir que no era el sector estrella”. Además, sienten preocupación, puesto que consideran que “Navarra Suma nunca lo ha considerado un sector estratégico y no ha mostrado su intención de impulsar una cultura libre y de calidad”.



En la parte expositiva de la declaración, explican que “a medida que ha avanzado la pandemia los efectos han sido devastadores en todos los sectores”.

EH Bildu, PSN y Geroa Bai apostillan que “uno de los ámbitos más vulnerables desde el inicio de la pandemia ha sido el cultural”. Además, aclaran que “la cultura además de ser un elemento indispensable en el desarrollo de la sociedad, es un motor económico que da trabajo a muchas personas que se encuentran en una situación de precariedad”.



Los grupos municipales detallan que “el pasado mes de mayo se celebró un pleno municipal donde se aprobaron medidas e inversiones excepcionales para afrontar los efectos de la pandemia”.

Los grupos de la oposición añaden que “dentro de esas medidas aprobadas por unanimidad y propuestas por parte de la oposición, se aprobaron partidas para incentivar el consumo mediante una campaña de bonos en establecimientos de comercio, hostelería y servicios de ámbito local”.



Ante esta realidad, los grupos municipales piden incentivar el ámbito cultural, ya que lo consideran “un elemento fundamental de cohesión social, convivencia, conocimiento y ocio para la ciudadanía de Pamplona”