EH Bildu se “congratula” de que el Gobierno haya recogido sus aportaciones en las medidas urgentes aprobadas en el último Decreto Ley Foral

Facebook Twitter WhatsApp

Según ha declarado el coportavoz del grupo, el parlamentario Adolfo Araiz, “estas ayudas son fruto de la negociación entre el Ejecutivo y nuestro Grupo Parlamentario después de que el Gobierno comprendiera que la mejor forma de sacar adelante las normas legales es mediante el diálogo y posterior acuerdo, rectificando posturas anteriores. Igualmente, determinadas posiciones del Gobierno obligaron a los grupos de la oposición a coincidir en algunas votaciones que han permitido el acuerdo sobre estas nuevas medidas”

Pamplona-Iruña, 18 de abril de 2020

Tras la aprobación por el Gobierno de Navarra, el pasado miércoles, del Decreto Ley Foral por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del Coronavirus (COVID-19), el Grupo Parlamentario EH Bildu Nafarroa urge al Gobierno de Navarra a que proceda al desarrollo reglamentario para que las ayudas aprobadas para el colectivo de personas autónomas “puedan ser cobradas por las beneficiarias en el menor plazo de tiempo posible”.

Según ha declarado el coportavoz del grupo, el parlamentario Adolfo Araiz, “estas ayudas son fruto de la negociación entre el Ejecutivo y nuestro Grupo Parlamentario después de que el Gobierno comprendiera que la mejor forma de sacar adelante las normas legales es mediante el diálogo y posterior acuerdo, rectificando posturas anteriores. Igualmente, determinadas posiciones del Gobierno obligaron a los grupos de la oposición a coincidir en algunas votaciones que han permitido el acuerdo sobre estas nuevas medidas”.

Araiz ha manifestado que “en EH Bildu estamos convencidas de que, de no haberse aprobado con nuestros votos la enmienda de Navarra Suma dirigida a las personas autónomas que no habían cesado en su actividad, hoy no habría sido posible aprobar la ayuda que en nuestra enmienda defendíamos para el colectivo de las y los autónomos que sí se han visto obligados a cesar en esa activiad”. En palabras del parlamentario, “nos alegramos de que el Gobierno haya entendido que es posible hablar, negociar y acordar para mejorar la situación de la gente afectada por esta crisis sanitaria que cada vez más se está convirtiendo en una crisis económica y social”.

En ese sentido, el parlamentario de EH Bildu se congratula de que el Ejecutivo navarro haya incluído en dicho Decreto Ley Foral “todas las aportaciones que le hicimos dirigidas, por ejemplo, a abrir una partida de ingresos para las donaciones que la ciudadanía quiera hacer al departamento de Cultura, para acciones extraordinarias con el fin de paliar las consecuencias económicas de la crisis en el sector cultural”. El Decreto aprobado también recoge “la necesidad del control financiero permanente sobre los actos de los Departamentos que van a contratar por el procedimiento de urgencia, ante la suspensión de la fiscalización previa de los contratos que de ordinario realiza la Intervención” ha añadido Araiz.

Así, ha recalcado que “también a propuesta de EH Bildu, el Gobierno ha fijado el límite del 60% a la subcontratación de las actividades de investigación científica y técnica, que se financiarán con fondos públicos”. En palabras del parlamentario foral, “el Gobierno pretendía que se pudiera subcontratar la totalidad y, además, no preveía las labores de comprobación y control financiero del uso y destino de esos fondos”.

Asimismo, Araiz ha expuesto que “mediante otra aportación nuestra, el Gobierno modificó su pretensión inicial sobre el criterio de reparto de las Ayudas de Emergencia de las Entidades Locales; eliminando, así, el criterio único de la población por otros más equitativos y justos que se le plantearon, como las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, personas desempleadas, mayores de 65 años y personas contagiadas por el COVID-19”.

Finalmente, el parlamentario de EH Bildu ha destacado que “entre las medidas relativas a la contratación pública, el Gobierno recogió otra propuesta que nuestro Grupo Parlamentario le trasladó, por la que aquellas empresas a las que se les suspendan los contratos públicos para poder percibir las indemnizaciones deberán acreditar el mantenimiento del empleo adscrito a la ejecución de ese contrato durante todo el periodo que pretenda la percepción”.