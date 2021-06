EH Bildu se opone a abrir un nuevo periodo de regulación de apartamentos turísticos en Iruña y apuesta por el alquiler

Facebook Twitter WhatsApp

Recuerda que hubo seis meses para regular esas licencias y que reabrir el plazo implicaría sentar un “precedente” que genera inseguridad jurídica

EH Bildu se ha posicionado hoy en contra de la apertura de un nuevo periodo de regulación de apartamentos turísticos en Pamplona y se ha mostrado a favor de incentivar la salida de esos pisos al mercado del alquiler. Desde la formación abertzale se invoca la amenaza de gentrificación en el centro y la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario para regular precios como medida “absolutamente necesaria” para controlar la tendencia al alza que, por falta de oferta, “ha situado a Iruña en máximos históricos respecto al incremento de los alquileres”. “Entendemos que no tiene ningún sentido que ante una actuación de restricción que ya se promovió desde las instituciones, ahora abramos la puerta de atrás y actuemos en contra de las directrices por las que apostamos en su día”, argumenta la formación que recuerda que propietarios y propietarias de pisos que quisieran inscribirlos como turísticos, ya tuvieron la posibilidad de hacerlo entre diciembre de 2019 y junio de 2020.

“Tal y como recoge el Informe de Gerencia, en la tramitación de la modificación de la normativa se ha seguido la tramitaciónn legalmente señalada en lo que se refiere a la publicidad de la norma con la publicación tanto de la aprobación inicial, como la definitiva de la misma”, sostiene EH Bildu. También recuerda que la ley “contempla la posibilidad de que facultativamente la administración articule otros medios de publicidad complementaria y dice que parecería acertado dirigir una notificaciónn individualizada a cada afectado”, por lo que se pregunta “¿por qué el equipo de gobierno no hizo eso cuando le correspondía?”. “Es decir, esa labor era del señor Echeverría y no lo hizo; ahora no puede pretender que otros asumamos sus errores, si considera que su actuación fue un error”, sentencia.

“Queremos advertir que una actuación de estas supone un descrédito absoluto para el Ayuntamiento, crea un precedente peligroso y genera inseguridad jurídica en la que asumiríamos que ya no existen plazos para este tipo de normativas ya que todos los plazos serían recuperables”, sostiene la formaciónn soberanista. “La implantación de los alojamientos turísticos estaba en fase de expansiónn y suponía un grave peligro para el equilibrio y la salud urbana del barrio, ya maltrecho por la excesiva implantación de hostelería, lo que hacía necesario revisar la posición de la normativa urbanística. Y eso es lo que se hizo con un objetivo claro: distribuir de forma racional y homogénea la actividad turística en la ciudad. Revisarlo ahora supondría volver a los mismos errores”, concluye la coalición. “Preferimos, sin duda, 33 viviendas más de alquiler en el Casco Antiguo que 33 apartamentos turísticos.” Comprendemos la preocupación de quienes, no siendo grandes empresas del sector, puedan ver alteradas sus condiciones económicas; pero el futuro del Casco Antiguo es para nuestro grupo de alto interés social.

EH Bildu Iruñeko apartamentu turistikoak arautzeko epe berri bat irekitzearen aurka agertu da eta alokairuaren aldeko apustua egin du



Gogorarazi du sei hilabete egon zirela lizentzia horiek arautzeko, eta epea berriro irekitzeak “aurrekari” bat ezartzea ekarriko lukeela, segurtasun juridikorik eza eragiten duena



EH Bildu Iruñean apartamentu turistikoak arautzeko beste epe bat irekitzearen aurka agertu da gaur, eta etxebizitza horiek alokairuaren merkatura ateratzea sustatzearen alde agertu da. Alderdi abertzaleak erdigunean gentrifikazio mehatxua dagoela eta higiezinen merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du, prezioak arautzeko “behar-beharrezkoa” delako goranzko joera kontrolatzeko; izan ere, eskaintza faltagatik, “Iruña maximo historikoetan kokatu du alokairuen gorakadari dagokionez”. “Gure ustez, ez du inolako zentzurik erakundeek sustatu zuten murrizketa-jarduera baten aurrean, orain atzeko atea ireki eta bere garaian egin genituen jarraibideen aurka jardutea”, argudiatzen du prestakuntzak, eta gogorarazten du etxebizitza turistiko gisa inskribatu nahi zituzten etxebizitzen jabeek 2019ko abendutik 2020ko ekainera bitartean izan zutela horretarako aukera.

“Gerentzia Txostenak jasotzen duen bezala, araudiaren aldaketa izapidetzean, arauaren publizitateari dagokionez legez adierazitako tramitazioa jarraitu da, hasierako onarpena eta behin betikoa argitaratuz”, dio EH Bilduk. Era berean, gogorarazi du legeak “Administrazioak, aukeran, beste publizitate-bide osagarri batzuk antolatzeko aukera jasotzen duela, eta esan du egokia irudituko litzaiokeela eragindako bakoitzari jakinarazpen indibidualizatua egitea”. Hori dela eta, galdetu du “zergatik ez zuen hori egin gobernu-taldeak, hala zegokionean?”. “Hau da, lan hori Echeverria jaunarena zen, eta ez zuen egin; orain ezin du beste batzuek bere akatsak onartzea nahi izan, bere jarduera akatsa izan zela uste badu”, gaineratu du.

“Ohartarazi nahi dugu horrelako ekintza bat udalarentzat erabateko sinesgarritasuna galtzea dela, aurrekari arriskutsu bat sortzen duela eta segurtasun juridikorik eza eragiten duela; izan ere, horrelako araudietarako eperik ez dagoela onartuko genuke, epe guztiak berreskuragarriak izango liratekeelako”, adierazi du alderdi soberanistak. “Turismo-ostatuen ezarpena hedatzen ari zen, eta arrisku larria zen auzoko orekarako eta hiri-osasunerako; izan ere, ostalaritza gehiegi ezarri zenez, beharrezkoa zen hirigintza-araudiaren posizioa berrikustea. Eta horixe egin zen helburu argi batekin: hiriko turismo-jarduera modu arrazional eta homogeneoan banatzea. Orain berrikusteak akats berberetara itzultzea ekarriko luke “, esan du koalizioak. “Nahiago ditugu, zalantzarik gabe, alokairuko 33 etxebizitza Alde Zaharrean, 33 apartamentu turistiko baino.” Ulertzen dugu sektoreko enpresa handiak ez izan arren baldintza ekonomikoak alda ditzaketenen kezka; baina alde zaharraren etorkizuna interes sozial handikoa da gure taldearentzat.