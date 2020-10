EH Bildu se reúne con representantes de la plantilla municipal para escuchar sus demandas

Facebook Twitter WhatsApp

Consideran que se ha generado “tensión” por la gestión de Na+ sobre el área de Recursos Humanos

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruñea se reunió el viernes con representantes de la mayoría de las centrales sindicales que representan a la plantilla del Ayuntamiento de Pamplona para escuchar sus demandas y analizar la situación límite que se está generando respecto a la gestión de personal que está ejecutando el tripartito de derechas. En esa cita, que tuvo lugar en la sala de comisiones de la Casa Consistorial, los representantes de la plantilla municipal expusieron que en la actualidad se está viviendo un “momento crítico” tanto por la situación generada con el Covid como por “la falta de entendimiento entre la plantilla y los responsables de recursos humanos”.

“Es fundamental que cuando estamos pidiendo a la plantilla que dé el 110% de sí mismos para enfrentar la actual crisis sepamos, como institución, corresponder a ese esfuerzo”, sostiene la coalición soberanista. “Los sindicatos entienden que en la actualidad y con relación a las exigencias que se están planteando con respecto al Covid la plantilla está sufriendo una pérdida importante de sus derechos en varios sentidos, y en la lucha para tratar de recuperarlos, EH Bildu les transmitió su apoyo total”, resumía.

Ante la negativa de la Concejala delegada de Recursos Humanos, María Echavarri, a acudir a las mesas de Negociación para tratar directamente con la parte sindical, la coalición soberanista se comprometió a trabajar para tratar de abrir vías de comunicación directa entre la plantilla y los responsables de la gestión política del Ayuntamiento. “Es evidente que no hay un marco de entendimiento entre la representación de la plantilla y los responsables del área de Recursos Humanos, situación que si no está afectando a la calidad de algunos servicios es por la profesionalidad de los y las trabajadoras, y los que no se puede permitir es que la responsable política del área se niegue a dar la cara ante la representación sindical”, resumía la coalición. Un ejemplo de la tensión relatada es el plantón que la representación de Policía Municipal dio ayer al director de Recursos Humanos en la reunión del Comité de Seguridad y Salud como muestra de protesta por la intención del tripartito de derechas de no llevar las consecuencias de la aplicación del plan Covid a la mesa de negociación colectiva.