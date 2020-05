El 1 de junio los alumnos de 2º de Bachillerato regresarán a las aulas, de forma voluntaria

Facebook Twitter WhatsApp

El lunes se abre el archivo contemporáneo de Navarra y los buzones de las bibliotecas para devoluciones

Pamplona-Iruña, 23 de mayo de 2020

El departamento de Educación ya aprobó la pasada semana los cambios previstos con motivo de la 2 fase, que comenzarán a aplicarse en junio. Se iniciarán el 1 de junio, con la vuelta a las aulas, de carácter voluntario, para los alumnos de 2º de Bachillerato. A ello, seguirán la apertura de escuelas oficiales de idiomas, centros de adultos y Zubiarte, y centros educativos que se requieran para la celebración de pruebas de acceso a diferentes enseñanzas.

En el caso de 2º de Bachillerato, dado el carácter de final de etapa que permite el acceso a los ciclos de grado superior y preparatorio para la prueba de acceso a la universidad, se considera importante facilitar al alumnado la posibilidad de acudir a partir del 1 de junio para preparar las pruebas de la EvaU y la convocatoria extraordinaria de 2º de Bachillerato.

Del mismo modo, se considera necesario que el alumnado matriculado en las Escuelas Oficiales de Idiomas y centros señalados puedan realizar las pruebas de certificación o titulación correspondiente.

Requisitos

En relación a los requisitos, la asistencia al centro es voluntaria, y la presencia del alumnado en el centro se reducirá al tiempo indispensable para la realización de las actividades que se organicen, garantizando una ratio máxima de 15 alumnas y alumnos por aula.

Estas circunstancias no se dan en el resto del alumnado, ni por la relevancia académica que puede tener su incorporación, ni por la posibilidad de garantizar las medidas preventivas de contención de la pandemia. En este sentido, la edad del alumnado de Educación Infantil y Primaria y las circunstancias que concurren en el alumnado de Educación Especial no permiten garantizar que se respete la distancia de física de 2 metros entre personas, ni el uso correcto de los equipos de protección individual (geles y mascarillas). Además resulta muy difícil garantizar las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad respecto al distanciamiento y actividad diaria en aulas donde se comparten materiales, en los tiempos de descanso, entradas y salidas del centro, uso de los aseos, etc.

Por otra parte, respecto al resto de alumnado de los institutos debe tenerse en cuenta, por un lado, que su incorporación impediría garantizar los espacios para la incorporación de todo el alumnado de 2º de Bachillerato. Además, la menor relevancia académica de la docencia presencial en estos niveles, en los que, en Navarra, para el 25 de mayo han finalizado el tercer trimestre, hace que el posible riesgo para su salud en esta época de desescalada deba primarse por encima de la atención presencial en los centros docentes.

Todas las actuaciones descritas se realizarán adoptando las medidas preventivas y organizativas necesarias de acuerdo con las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y las autoridades sanitarias respecto al uso de equipos de protección individual (gel y mascarillas) por parte del profesorado y del alumnado.

Bibliotecas y Archivos

Aunque no es una consecuencia directa del paso a la fase 2, ya que su apertura estaba permitida desde la fase 1, a partir de este lunes comenzarán a habilitarse, de forma paulatina y gradual, los espacios culturales.

El proceso comenzará el día 25, con la apertura del Archivo Contemporáneo de Navarra. Este mismo día, las bibliotecas reabren los buzones o espacios para depositar obras en préstamo, y a partir del día 1 de junio se añade la posibilidad de préstamo con cita previa en 70 bibliotecas.

El calendario de aperturas es el siguiente:

25 de mayo: apertura del Archivo Contemporáneo de Navarra con cita previa, y de los buzones para devoluciones de las bibliotecas.

28 de mayo: préstamos con cita previa en la Biblioteca de Navarra y uso limitado de la sala de consulta.

1 de junio: apertura del Archivo Real y General de Navarra con cita previa, y servicio de préstamo con cita previa en 70 bibliotecas de Navarra.

2 de junio: apertura del Museo de Navarra (no todas las salas), Museo del Carlismo y de Fundación Museo Jorge Oteiza.

16 de junio: apertura de las salas de la exposición permanente del Museo de Navarra.