El 56% de los navarros no está satisfecho con la atención telefónica de las empresas en caso de dudas o quejas

Facebook Twitter WhatsApp

El 24% considera que no le solucionan el problema; el 18%, que le alargan la llamada; el 9% no se siente escuchado; y el 6% se queja porque no le contestan cuando llama

El 56% de los navarros no está satisfecho con la atención telefónica que le ofrecen las empresas cuando tiene alguna queja o duda que transmitir, según muestra una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

El 24% considera que no le solucionan el problema; el 18%, que le alargan la llamada; el 9% no se siente escuchado; y el 6% se queja porque no le contestan cuando llama.

La asociación ha considerado necesario que las empresas “mejoren notablemente su atención posventa y den un trato adecuado al consumidor cuando éste quiere comunicar alguna queja o resolver alguna duda sobre el producto o servicio adquirido”. Asimismo, ha pedido que “haya un mayor control administrativo sobre la calidad de estos servicios”.

Según ha explicado en una nota, gran parte de las personas que acuden a la asociación muestran su “malestar” por “el trato inadecuado que han recibido por parte de la empresa al intentar comunicarlo o resolverlo por teléfono”. Una situación que “es especialmente habitual en algunos sectores, como la telefonía, la luz y el gas o el transporte aéreo, por ejemplo”, ha asegurado.

Una de las quejas más habituales son usuarios que han cambiado de compañía telefónica y han descubierto que la anterior les ha cobrado permanencias de 200 euros, pero al llamar “le ponen continuas dificultades porque ya no es cliente de la operadora”. Los clientes de empresas telefónicas “también encuentran muchos obstáculos para darse de baja vía telefónica”.

Por otro lado, ha explicado Irache, “muchos consumidores llaman a sus suministradoras de luz o gas para entender sus contratos, por qué la factura cambia de mes a mes o porque tras el primer año los recibos han subido de forma general”. “En muy rara ocasión el consumidor consigue entender mejor a través de estas llamadas por qué paga lo que paga en su recibo de luz o gas”, ha asegurado.

En el campo de los seguros se suele repetir el caso de un cliente que llama para darse de baja pero, al cambiarse de compañía, comprueba que la primera le sigue cobrando la prima. “Cuando llama le comentan que no consta ninguna solicitud de baja y que, por tanto, el año que queda la póliza sigue vigente y se la van a cobrar”, ha indicado.

Otros casos se han dado con las compañías aéreas debido a las cancelaciones de vuelos por el Estado de Alarma. “Estas compañías se vieron desbordadas y las quejas por que no había forma de contactar con ellas fueron continuas en Irache”, ha destacado. “Si bien en un primer momento la situación pudo ser inabordable, el problema es que meses después, cuando el consumidor trata de contactar con ellos telefónicamente, siguen sin darle una respuesta satisfactoria sobre la devolución del billete del vuelo cancelado”, ha explicado.

Finalmente, Irache ha destacado la “desatención telefónica que muchos consumidores navarros han vivido con Dentix”. “Ante las noticias de su delicada situación económica -que ha acabado finalmente en un concurso de acreedores- y la falta de atención a sus clientes, que no eran citados para su tratamiento, estos tampoco pudieron resolver su situación a través del teléfono”, ha indicado. “A pesar de las repetidas llamadas sólo escuchaban un contestador automático y, si les atendía algún empleado, en muchas ocasiones sólo era para tratar de tranquilizarles, pero sin darles una cita para ser atendido o alguna solución a su situación”, ha criticado.

EP