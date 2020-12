El alumnado del colegio Amor de Dios de Burlada envía más de medio millar de cartas y un emotivo vídeo felicitando a todas las personas mayores de la localidad

Facebook Twitter WhatsApp

El proyecto se ha realizado en colaboración con las residencias de ancianos de Burlada, Landazábal y las Siervas de Maria y los servicios sociales

El colegio Amor de Dios de Burlada, ha llevado a cabo en todas sus etapas, un especial proyecto de Aprendizaje y Servicio titulado: “Las personas mayores”. Los objetivos marcados se han centrado en que los alumnos y alumnas reconozcan la importancia de sus abuelos y abuelas en la familia, sean conscientes de sus vecinos mayores y en general de todas las personas mayores de Burlada, que aprendan a respetarlos y sean capaces de agradecerles una vida de trabajo, cariño y unidad familiar.



Las líneas de trabajo han partido de la identificación de los sentimientos que cada uno y una tiene hacia sus abuelos/as y se han enfocado desde distintos puntos de vista según la etapa educativa y los cursos en los que se han trabajado, desde la limpieza emotiva de los alumnos/as de Ed. Infantil hasta la reflexión más seria y madura de los alumnos/as en Secundaria tratando la soledad, abandono, incidencia del Covid en las residencias de la 3ª edad…, sin olvidar Ed. Primaria, donde se ha incidido en favorecer un acercamiento a nuestros mayores fomentando un diálogo que les haga ampliar el conocimiento de datos de su historia familiar, cómo eran sus abuelos cuando eran niños, jóvenes, anécdotas, acontecimientos familiares relevantes…



El resultado final han sido las casi 500 cartas que todo el alumnado ha escrito y que se han repartido el día 11 de diciembre, primero para sus abuelos, después para sus vecinos mayores y por último a los abuelos y abuelas de Burlada.Igualmente han elaborado un emotivo vídeo.

Este trabajo les ha permitido expresar sus sentimientos y emociones hacia las personas mayores con frases tan sencillas, sinceras y emotivas como: “ abuelo te quiero mucho”, “me gustan más que todo en el mundo tus croquetas, abuela”, “ahora que no estás me acuerdo de ti todos los días”, “gracias por traerme al colegio y recogerme”, “perdona porque le he dado más importancia a la play que a ti”, quiero que nos podamos juntar a comer los domingos”, “cómo me gusta que me cuentes historias de cuando eras joven”, “gracias porque en tu casa podemos vivir ahora”…



Según fuentes del colegio Amor de Dios de Burlada ha sido un trabajo muy bonito que tanto el alumnado como el profesorado han realizado con mucha ilusión y cariño. “Nos ha permitido acercarnos a las personas mayores y desearles una Feliz Navidad, abordando de esta manera, los objetivos de aprendizaje servicio programados para este curso, a través de los cuales, trabajamos los valores que siempre están presentes en nuestro carisma”, han finalizado.