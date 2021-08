El Ayuntamiento de Funes critica la situación médica del centro de salud

Facebook Twitter WhatsApp

Denuncian una “falta de compromiso” por parte del Gobierno de Navarra

El Ayuntamiento de Funes ha criticado la situación médica del centro de salud de esta localidad de la Ribera. Como señalan en una nota “la localidad de Funes arrastra desde hace tres años una situación precaria en la atención primaria sanitaria porque, las dos plazas de médicos que les corresponden por número de habitantes, están sin cubrir. Han pasado de tener dos médicos estables a tener solo uno y otro en días alternos y siempre médicos interinos, es decir, sin plaza fija y sin garantías de continuidad”. “De hecho, el último médico interino ha sacado plaza en la OPE realizada en la Rioja y ha tenido que dejar nuestra localidad, sin que el Gobierno de Navarra haya cubierto esa plaza. Así que ahora mismo la situación es límite y muy preocupante”, apuntan desde el consistorio

Por este motivo, desde el consistorio han enviado una carta que han hecho llegar a todos los vecinos, en la que Ignacio Domínguez, alcalde de la localidad, se queja que “desde el Departamento de Salud de Gobierno de Navarra, las soluciones definitivas se ofrecen a largo plazo y, bajo nuestro punto de vista, no son soluciones definitivas”. Además, comenta que en la última reunión que tuvieron los cuatro alcaldes de la zona básica de Peralta con el Departamento de Salud, “en lo referente a Funes, nos comunicaron que, siendo agosto un mes muy complicado por el tiempo vacacional, intentarían dar un servicio mínimo con los médicos de los que se dispone actualmente. En septiembre, se intentará que tengamos dos médicos, pero no nos han dado garantías. A partir de octubre quieren proporcionarnos un médico de forma continuada, pero tampoco es seguro. Y para enero del 2022, se espera que todas las plazas de la OPE de Navarra estén cubiertas, entre ellas, las dos de Funes”.

El consistorio de Funes asegura que “el problema sanitario no se soluciona únicamente con la OPE y que hay que implantar medidas que garanticen la continuidad de profesionales en nuestra zona. Pero el problema urgente al que nos enfrentamos ahora es la posibilidad de que no se cubran las dos plazas de médicos en Funes durante meses”.

El alcalde no tiene duda en afirmar que “el derecho a la sanidad que todos los ciudadanos de Navarra tienen, con la legislación actual sanitaria, no se está garantizando un servicio global e igual para todos. Y la prueba la tenemos en la zona básica de Peralta y Funes concretamente. No se puede consentir que haya ciudadanos de segunda en un tema tan esencial como la salud”.

Además, desde el equipo de gobierno del ayuntamiento, creen que “el consenso, el dialogo y el sentido de responsabilidad deben estar por encima de partidos e ideologías cuando se refiere a las personas y a su salud”.

Por eso, proponen que “se implanten medidas para atraer y retener profesionales sanitarios en zonas rurales, medidas para que la sanidad esté garantizada como prestación de servicio público de forma estable, permanente, efectiva y garante por la ley, y que de dicha forma se cumpla el mandato constitucional establecido en el artículo 9.2 de nuestra carta magna, el cual encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En conexión con esta idea se encuentra el artículo 43.2 de dicha norma, el cual dispone que es competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

El alcalde, a través de la carta, afirma que “como ayuntamiento invitamos a un diálogo de todos los grupos políticos, sindicatos, colegios profesionales y otros colectivos implicados socialmente, para que el buen servicio sanitario llegue a toda la ciudadanía y de dicha forma se cumpla el mandato constitucional impuesto a los poderes públicos con competencia en materia sanitaria. Navarra tiene medios humanos y económicos para volver a ser líder en atención sanitaria”, finalizan.