El Cádiz C. F. será el primer rival de Osasuna la próxima temporada

Esta tarde se ha celebrado el sorteo del calendario en la sede de la RFEF en Las Rozas

Pamplona-Iruña, 31 de agosto de 2020

Osasuna comenzará LaLiga Santander 2020-2021 enfrentándose al Cádiz C. F. en la primera jornada del campeonato, señalada para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. La entidad navarra solicitó, con motivo de las obras de remodelación del estadio de El Sadar, disputar las dos primeras jornadas lejos de Pamplona. Por ese motivo, la segunda jornada también discurrirá lejos de El Sadar y los de Jagoba Arrasate se medirán al Getafe C. F. en el Coliseo Alfonso Pérez el 19-20 de septiembre. Así lo ha deparado el sorteo del calendario realizado esta tarde en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, Madrid.

La primera cita con El Sadar llegará en la tercera jornada, cuando los navarros recibirán al Levante U. D. el 26 o 27 de septiembre. La cuarta jornada debería llevar a Osasuna hasta el estadio de Los Cármenes en Granada el 29-30 de septiembre, pero si el conjunto nazarí disputa los playoff de Europa League el partido se trasladaría al 12 de enero de 2021. Antes del parón de selecciones, los rojillos se tendrán que medir de nuevo en El Sadar, en la jornada 5, al Real Club Celta de Vigo el 3 o 4 de octubre.

El fin de semana del 24 y 25 de octubre, fecha en la que Osasuna cumplirá su centenario, El Sadar acogerá el encuentro ante el Athletic Club de la jornada 7.

El 28-29 de noviembre, Osasuna visitará el Camp Nou para medirse al F. C. Barcelona. El conjunto catalán visitará El Sadar el 6-7 de marzo. Por su parte, el Real Madrid C. F. no será rival hasta la jornada 18, prevista para el 9-10 de enero, cuando el conjunto blanco tenga que visitar El Sadar. Los rojillos devolverán la visita en la jornada 34 el 1 o 2 de mayo de 2021.

El 29-30 de diciembre, el remodelado El Sadar acogerá el partido ante el Deportivo Alavés, mientras que el 6 o 7 de febrero será la S. D. Eibar la que llegará a Pamplona. La Real Sociedad no lo hará hasta la última jornada de Liga, en la jornada 38, prevista para finales de mayo.

EP