El capitán del Basket Navarra, Iñaki Narros anuncia su retirada a final de temporada

Facebook Twitter WhatsApp

Cuelga las botas el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Basket Navarra, toda una institución del club y del baloncesto navarro en general. El dorsal ’15’ se retirará

El capitán de Basket Navara, Iñaki Narros, ha anunciado su retirada del baloncesto profesional al término de la presente temporada. Cuelga las botas el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Basket Navarra, toda una institución del club y del baloncesto navarro en general. El dorsal ’15’ se retirará

El capitán de Basket Navarra, Iñaki Narros, ha anunciado este miércoles su retirada del baloncesto profesional al término de la presente temporada 2020-2021. El jugador navarro ha comunicado la noticia en una emotiva rueda de prensa en Arrosadía, un acto en el que ha estado acompañado por sus familiares, el presidente del club, Javier Sobrino, y la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo.

“Gracias, baloncesto, por tanto. Hoy quiero comunicar mi retirada como jugador profesional de baloncesto al término de esta temporada. Siempre he dicho que hasta que el cuerpo aguante, pero mi mente me dice que me eche a un lado. Toda mi vida dedicada a este maravilloso deporte que me ha dado unos valores que aplicaré en mi nueva etapa”. Así ha anunciado Iñaki Narros que lo deja.

Narros cuelga las botas a los 39 años –cumplirá 40 en mayo– después de 22 temporadas, más de 500 partidos y cerca de 15.000 minutos en las pistas, defendiendo con la pasión que le caracteriza las camisetas de Estudiantes, Melilla Baloncesto, Club Baloncesto Tizona, Gijón Baloncesto, Palencia Baloncesto y, por supuesto, Basket Navarra.

El alero navarro es el jugador que más veces ha vestido el escudo de Basket Navarra Club, disputando en el equipo de su vida más de 300 partidos repartidos en 12 temporadas y en hasta tres categorías: LEB Oro, LEB Plata y LEB Bronce. Unas cifras que hablan por sí solas y que, acompañadas siempre de garra, esfuerzo, talento, carácter y corazón, han permitido a Narros convertirse no solo en el capitán, sino también en el estandarte del club y en una institución en el baloncesto nacional en general y navarro en particular.

Hablar de Basket Navarra es hablar de Iñaki Narros y el número 15 en su camiseta. Así, ha modo de agradecimiento y homenaje, el club retirará el dorsal ’15’, que no será utilizado nunca más por ningún jugador del primer equipo, tal y como ha anunciado el presidente, Javier Sobrino, en la rueda de prensa.