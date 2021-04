El catedrático de la Universidad de Navarra Miguel Ángel Martínez-González, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI

Facebook Twitter WhatsApp

“La dieta mediterránea es el gold standard en EE.UU., China, Australia, Canadá y otros países, y esto se debe al liderazgo de la investigación española en nutrición y estilos de vida preventivos”, destaca el profesor

El catedrático Miguel Ángel Martínez-González, director del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, ha recibido el Premio Nacional de Medicina siglo XXI 2021 en la categoría de Medicina Preventiva, otorgado por El Suplemento. El acto de entrega se celebró en una gala organizada en el Hotel Westin Palace de Madrid, en la que se concedieron treinta premios, entre profesionales, clínicas, hospitales y entidades de la medicina española.

El profesor de la Universidad de Navarra, también catedrático visitante en la Universidad de Harvard e investigador del CIBEROBN, ha sido galardonado por sus contribuciones como epidemiólogo a la prevención de enfermedades cardiovasculares, y otras patologías crónicas, especialmente gracias a la dieta mediterránea. Destacó, al recibir el premio, el agradecimiento que debe a “muchas personas e instituciones”, que son las que han hecho posible “llegar hasta aquí”, en primer lugar a la Universidad de Navarra que confió en él al encomendarle hace 25 años el reto de empezar desde cero un departamento de Salud Pública.

Asimismo, destacó el trabajo colaborativo llevado a cabo en el estudio PREDIMED y en el CIBEROBN, cuyos investigadores están realizando aportaciones científicas de gran relieve mundial. “Ahora mismo, la dieta mediterránea es el gold standard; el modelo ideal de dieta saludable en Estados Unidos, China, Australia, Canadá y más países –ha afirmado–. Se debe al gran equipo multidisciplinar en toda España, 23 centros trabajando en conjunto, que han dado a la investigación española un liderazgo muy fuerte en nutrición y estilos de vida preventivos”. Trajo a colación uno de los artículos publicados en The New England Journal of Medicine, que “a los tres años de su publicación, según Altmetric era el número uno entre más de 14.000 artículos de esta revista, en cuanto a impacto social y científico”.

Nuevo libro sobre la pandemia

También agradeció a la editorial Planeta la labor de divulgación científica que ha podido compartir en sus libros Salud a ciencia cierta (Planeta, 2018) y ¿Qué comes?, que se han convertido en best-sellers. “Los ingresos de estas publicaciones se han destinado a la investigación en nutrición y salud pública”, manifestó. Además, anunció la próxima publicación, también por la misma editorial Planeta, de un nuevo libro La Sanidad en llamas. Un internista y un epidemiólogo ante la pandemia, escrito junto a su hermano Julio, médico internista, y que quiere ser un homenaje al papel de los profesionales sanitarios en la pandemia.

El departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, que dirige el profesor Martínez-González, cuenta con más de treinta profesionales, que aportan cada año más de 100 publicaciones científicas en revistas de alto impacto en medicina, nutrición y salud pública. En todo momento, el galardonado dejó claro que el mérito de este premio corresponde a ese gran equipo y no a él.

