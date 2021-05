El Congreso aprueba definitivamente la Ley de protección a la infancia, con el único voto en contra de Vox

Facebook Twitter WhatsApp

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves casi por unanimidad, la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas.

Casi todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo este jueves 20 de mayo a la Ley y se han felicitado por ella, excepto Vox, que la ha denominado “Ley Herodes”. La norma ha contado con 297 votos a favor, los 52 en contra de Vox y cero abstenciones. La cámara ha culminado la votación con un aplauso.

TUMBA DOS ENMIENDAS DEL SENADO

Antes de la votación del texto en su conjunto, el Pleno del Congreso tenía que ratificar las enmiendas incorporadas a la ley a su paso por el Senado, y ha rechazado dos. Una de estas modificaciones pretendía priorizar el acogimiento familiar frente al residencial. Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que no se ha aprobado no porque no se defienda este principio sino porque lo consideran ya recogido en la disposición final octava del texto. Además, se ha rechazado otra enmienda con la que se perseguía impulsar la mediación en casos de ruptura familiar.

Durante el debate de la ley en el Pleno del Congreso, de fondo, ha resonado la crisis migratoria en Ceuta, donde han llegado más de 8.000 personas de forma irregular, unos 1.500 menores; así como las “imágenes terribles” de menores víctimas en Gaza como consecuencia de la escalada bélica entre israelíes y palestinos.

“Es una gran falta de humanidad que, mientras aprobamos hoy esta ley de protección a la infancia, devolvamos en caliente a niños que llegan exhaustos al Estado español”, ha reprochado la diputada de ERC, María Carvalho, en relación a la crisis migratoria en Ceuta.

También en relación con la crisis de Ceuta, el diputado del PSOE Omar Anguita ha mostrado su apoyo a Luna, la voluntaria de Cruz Roja que fue protagonista este martes de una fotografía en la que se la veía abrazar y consolar a un migrante llegado a Ceuta, y por la que ha recibido “ataques de odio”.

PROTECCIÓN DE LA IMAGEN DEL MENOR

Entre las novedades de la ley, los grupos parlamentarios han puesto de relieve la prohibición de los desnudos integrales de los menores migrantes, la prohibición del uso de sujeciones mecánicas, la obligación de pedir permiso a los progenitores para difundir la imagen de un menor fallecido o la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia.

Si bien, a pesar de la celebración general de la ley, algunos grupos han rechazado ciertos puntos del texto legislativo. La mayor oposición se ha dirigido al artículo 39 que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos algo que, según han alertado varias formaciones y las ONG de infancia, puede provocar “situaciones arbitrarias”.

CARENCIAS: DESAHUCIOS Y TOROS

Otras carencias de la ley, según han indicado las diputadas de ERC, María Carvalho, y EH Bildu, Mertxe Aizpurua, es que no se prohíben los desahucios de familias con menores a cargo. Además, la diputada de ERC ha lamentado asimismo que la ley no prohíba la entrada de los niños y niñas a las corridas de toros. “Es una vergüenza”, ha clamado Carvalho.

Aunque los grupos nacionalistas no habían mostrado su apoyo a la ley en votaciones anteriores debido a que consideraban que tenía “una deriva centralizadora”, tras su paso por el Senado –donde se introdujo una enmienda que “corrige” la “invasión competencial”–, han anunciado el cambio del sentido de su voto.

Por ejemplo, el diputado del PNV Aitor Esteban ha dicho que les hubiera “dolido enormemente” no poder votar a favor por un tema competencial; la diputada de Junts Per Cat ha recordado que en la votación anterior se abstuvieron “con el corazón partido”; y el diputado del PDeCAT Setgi Miquel también ha celebrado la enmienda.

Otras novedades que incorpora la ley de infancia y que fueron introducidas antes de llegar al Senado, son la ampliación del plazo de la prescripción de los abusos a la infancia, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como ocurre ahora; la eliminación del Síndrome de Alienación Parental, o el refuerzo de la prueba preconstituida para evitar la revictimización de los menores.

Entre las valoraciones de la ley, la diputada de Más País Inés Sabanés ha dicho que la norma “hace mejor” al país y es “un aviso a los negacionistas del derecho internacional de la infancia”.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha asegurado que es “un avance legislativo” y “un punto de partida para mejorar la situación de la infancia” quedando pendientes otros “retos” como “abordar bien la pobreza” o el fracaso escolar. Además, al igual que la mayoría de grupos, ha puesto en valor el trabajo de las ONG para impulsar esta ley.

70 MILLONES DE EUROS

La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado durante el debate la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tras la intervención de la diputada del Partido Popular María de la O Redondo, quien ha manifestado su preocupación por la falta de dotación presupuestaria de la ley.

Belarra ha calificado la ley de infancia de “hito”, ha dicho que supone “un antes y un después” en la protección de los derechos de la infancia y ha asegurado que pone a España “a la vanguardia” internacional en esta materia.

“Es un día en que podemos sentirnos muy orgullosas de nuestro país porque estamos haciendo política de verdad, política con mayúsculas”, ha enfatizado.

También ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, presente en el hemiciclo, su colaboración para introducir en la ley la perspectiva de género; y ha destacado algunas mejoras incluidas en el texto en relación con la violencia machista.

En concreto, ha puesto de relieve la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia machista. “Un maltratador jamás será un buen padre”, ha exclamado la ministra de Derechos Sociales.

Belarra también ha subrayado la importancia de la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia, para escuchar las propuestas de los menores y se ha dirigido a los niños, niñas y adolescentes: “Esta ley es vuestra, no os pido que la defendéis a ultranza. Sed críticos, evaluados y decidnos qué falta”.

VOX CITA LA BIBLIA

Pese al amplio consenso en la Cámara Baja, el único grupo que ha mostrado su rechazo al texto ha sido Vox, que ya votó en contra de la ley en el Senado. La diputada de esta formación, María Teresa López, ha comenzado su intervención en el debate citando el Evangelio de San Mateo, en concreto, el pasaje en el que San José fue advertido en un sueño de que Herodes tenía la intención de matar a Jesús.

“De la misma manera, ustedes traen hoy su Ley Herodes, queriendo cambiar las normas de una sociedad para arrebatarnos el regalo más grande y hermoso que nos da la vida”, ha lamentado López, criticando que la ley “arrebata la inocencia de los pequeños” y quiere “destruir la familia”.

Mientras, la diputada del PP, María de la O Redondo ha aclarado que esta ley de infancia no es “ni Ley Iglesias, ni ‘Ley Rhodes’ ni Ley Herodes”, como la ha calificado Vox, sino una ley “de todos los niños y las niñas y de todos los que fueron víctimas de violencia”.