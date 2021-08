El Consejo de la Juventud de Narra insiste en que “la juventud debe estar en el centro de las políticas de recuperación”

Facebook Twitter WhatsApp

Sobre el “tema del botellón”, desde el CJN insisten en que la juventud ha demostrado de manera “sobrada” su responsabilidad y su compromiso con el resto de la sociedad

Este jueves, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud. En este contexto, el Consejo de la Juventud de Navarra (CJN) quiere aprovechar esta fecha señalada en el calendario para hacer un llamamiento: “A lo largo de 2020 y 2021 se ha visto cómo las diferentes instituciones, desde el ámbito, estatal, foral y local se han afanado en promover planes de recuperación económicos y sociales. Desde el CJN consideramos que es fundamental que la juventud esté en el centro de dichas políticas”. Para ello, desde el CJN se “propone la creación de una Comisión de seguimiento y coordinación de los diferentes planes que inciden sobre problemáticas e intereses de la juventud”. Asimismo, muestran su “plena disposición para trabajar y buscar la mejor manera de conseguir un efecto real en la vida de las personas jóvenes”.

En concreto, desde el organismo se refieren a “los fondos europeos de recuperación NextGenerationUE, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a nivel estatal, el Plan Reactivar Navarra, el Plan de Empleo de Navarra 2021-2024 y, además, al III Plan Foral de Juventud”. Desde el Consejo entienden que “son muchos planes que se alinean en una misma dirección: conseguir salir en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones de esta crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19”.

Sin embargo, no ocultan su “preocupación” ya que, explican, “históricamente en los contextos de crisis la juventud suele ser la primera en notar los efectos, quien las vive de manera más pronunciada y quien tarda más en superarlas. Ya sea porque las políticas no se adecúan a las necesidades reales de las personas jóvenes o porque no se abordan con la contundencia necesaria”.

En cualquier caso, esta preocupación puede transformarse en “oportunidad si se aprovecha para aprender de crisis anteriores y se invierten fondos en la juventud y sus necesidades a la vez que se ponen sobre la mesa problemáticas que muchas veces se han invisibilizado”.

“El botellón”

En cuanto al “tema del botellón” del que tanto se viene hablando en los últimos meses, el Consejo de la Juventud quiere destacar que “las personas jóvenes han demostrado de manera sobrada su responsabilidad y su compromiso con el resto de la sociedad, desde el voluntariado durante el confinamiento, hasta la respuesta masiva a la vacunación cuando se ha dado la oportunidad”. Así mismo, destacan que “la juventud ha vivido las secuelas socioeconómicas de la pandemia en primera persona, empezando por el confinamiento y los estudios a distancia y siguiendo por la destrucción de empleo joven y su aún pendiente recuperación”.

El CJN también quiere destacar que, entre todas estas situaciones, además se ha visto “truncado y limitado el modelo de ocio de las personas jóvenes, caracterizado por un coste económico bajo, el uso de espacios al aire libre y las reuniones en grupos”. Y es que durante este tiempo “apenas se han planteado otras opciones de ocio atractivas y accesibles a los recursos de la juventud. Al contrario, el asociacionismo juvenil, uno de los pilares del ocio alternativo en Navarra, se ha tenido que enfrentar a constantes obstáculos a la hora de llevar a cabo sus actividades”.

El Consejo no quiere dejar pasar la oportunidad de este Día Internacional de la Juventud para hablar de una de las principales problemáticas de la juventud en estos momentos: la salud mental. Recientemente se ha hecho pública una noticia de que el suicidio ya es la primera causa de mortalidad entre la juventud, superando los accidentes de tráfico. Esto es una cuestión “radicalmente preocupante y claramente potenciada por los diferentes cambios provocados por la pandemia, pero que venía de antes y que como Consejo se ha denunciado y propuesto soluciones desde antes del Estado de alarma”.

“Es vital para la juventud eliminar los tabúes y los estigmas en torno a la salud mental y el bienestar emocional, así como dotar de recursos a profesionales de esta materia para poder prevenir e intervenir en casos de falta de salud mental”, enfatizan.

Para terminar, el CJN quiere mandar un mensaje claro: “La pandemia sin duda supone un hito histórico, con innumerables consecuencias fatales, pero a su vez supone una oportunidad de resolver problemáticas previas e invisibilizadas, la oportunidad de replantearnos nuestros modelos sociales y económicos y la oportunidad de poner en práctica los aprendizajes que hemos tenido de crisis anteriores. Por supuesto, por parte del Consejo reafirmamos nuestro compromiso para ser parte activa en todos los procesos que se lleven a cabo y de trabajar por que la juventud sea protagonista de estos cambios”.