El consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados se asocia con mayor riesgo de cáncer colorrectal

Consumir alimentos y bebidas ultraprocesados podría aumentar el riesgo de padecer un cáncer colorrectal. Así lo concluye un gran estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”, basado en cuestionarios nutricionales realizados a cerca de 8.000 personas de España. La investigación, la primera de estas características en el país, también ha analizado la asociación entre este tipo de alimentos y bebidas con otros dos cánceres: mientras que no se halló relación con el cáncer de próstata, en el caso del de mama se encontró más riesgo entre exfumadoras y fumadoras actuales.

Los cambios sociales, económicos e industriales han impulsado un aumento en el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados, que suponen entre el 25% y el 50% de la ingesta energética total de las dietas en Europa y en países de renta media y alta. La clasificación de referencia NOVA divide alimentos y bebidas en cuatro grupos según su grado de procesamiento. Los ultraprocesados, el grupo con el grado más alto de procesamiento, son formulaciones industriales con más de cinco ingredientes, que suelen contener sustancias añadidas como azúcar, grasas, sal y aditivos. Por ejemplo, las bebidas azucaradas, los alimentos precocinados, o la bollería industrial forman parte de este grupo.

Varios estudios han relacionado el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados con factores de riesgo para la salud, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y mayor riesgo de mortalidad prematura. En cuanto a su relación con el cáncer, hay pocos estudios y no son del todo concluyentes. Un estudio francés asoció el consumo de alimentos ultraprocesados con mayor riesgo de cáncer. Otra investigación en Canadá halló más riesgo de desarrollar cáncer de próstata al ingerir más alimentos procesados, pero no ultraprocesados.

El actual estudio se propuso analizar si el consumo de este tipo de alimentos y bebidas se asocia a un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, de mama o de próstata. Para ello, las y los investigadores llevaron a cabo un estudio de casos y controles con 7.843 personas adultas –la mitad con diagnósticos de cánceres colorrectal (1.852), de mama (1.486) o de próstata (953); y, la otra mitad, personas con las mismas características, pero sin cáncer–, en diferentes provincias de España. En el marco del proyecto MCC-Spain, se evaluó su ingesta dietética mediante un cuestionario validado que recogía la frecuencia de consumo de alimentos y bebidas durante un año, y estos se clasificaron según su grado de procesamiento con la clasificación NOVA.

La investigación, publicada en la revista Clinical Nutrition, concluyó que el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorrectal. En concreto, un 10% más de ingesta de estos alimentos y bebidas aumenta un 11% el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

Dora Romaguera, primera autora del estudio e investigadora de ISGlobal, del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) y del CIBEROBN, explica que esta relación puede explicarse, en parte, por la baja ingesta de fibra, frutas y verduras, conocidos factores protectores contra el cáncer colorrectal, en grandes consumidores de alimentos ultraprocesados, pero también por el contenido en aditivos y otras sustancias con potencial carcinogénico de este tipo de alimentos”.

En cuanto a la relación con el cáncer de mama, no se halló una asociación robusta, pero sí que se encontró un vínculo con el grupo de personas exfumadoras y fumadoras actuales. Romaguera explica que “el tabaquismo es un factor de riesgo para el cáncer de mama, y se sabe que fumar y algunos factores dietéticos pueden tener efectos sinérgicos en el desarrollo del cáncer, como podría ser el caso del consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados”.

En cuanto al cáncer de próstata, no se halló un vínculo con este tipo de alimentos y bebidas. “Esto no es sorprendente y es coherente con los estudios realizados hasta ahora sobre factores dietéticos y riesgo de desarrollar este cáncer, que no han hallado asociación”, añade Romaguera.

Casos de cáncer colorrectal y mama, dietas menos saludables

Los resultados del estudio mostraron que las personas que padecían cáncer de mama y colorrectal –no de próstata– tenían dietas menos saludables, en comparación con las personas sin cáncer que formaban parte del grupo de control. “Esto lo hallamos en términos de la ingesta de energía, fibra, densidad energética y ácidos grasos saturados. El consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados fue mayor en los casos de cáncer colorrectal y de mama, en comparación con los controles”, señala Sílvia Fernández, investigadora de ISGlobal que comparte la primera autoría del estudio.

Los grupos de alimentos que más contribuyeron a la ingesta de alimentos ultraprocesados fueron las bebidas azucaradas (35%), los productos azucarados (19%), los alimentos listos para consumir (16%) y las carnes procesadas (12%). Este último producto ya fue clasificado como cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), “pero, en general, los alimentos y bebidas ultraprocesados todavía no cuentan con esta calificación, debido a que este organismo no se propuso evaluar el riesgo de toda la dieta de una persona, sino componentes concretos que pueden resultar peligrosos, como puede ser la carne procesada, y además se necesita mucha más evidencia científica”, explica Pilar Amiano, investigadora de la Subdirección de Salud Pública de Guipúzcoa que ha coordinado el estudio.

Dados los resultados de este estudio y la actual evidencia científica sobre los riesgos de los alimentos y bebidas ultraprocesados para la salud y, en concreto para el desarrollo del cáncer, “creemos que las políticas alimentarias y de salud pública, así como la IARC, deberían tener en cuenta el procesamiento de alimentos, desaconsejando la ingesta de productos ultraprocesados”, añade.

