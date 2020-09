El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Pamplona que emita un informe sobre “el estado de abandono” de las vías ciclistas en la ciudad

Facebook Twitter WhatsApp

El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz ha pedido al Ayuntamiento de Pamplona que emita un informe en relación a la queja sobre el “estado de abandono” de las vías ciclistas en la ciudad.

La queja está presentada por el responsable de SabesDondeCiclas.com y Policía Municipal especializado en movilidad ciclista que argumenta ante la Institución que, de todos los espacios ciclables de la ciudad sólo se ha hecho mantenimiento en 4 casos: en la Avenida Barañáin; calle Miluze; Avenida Gipuzkoa y Avenida de Pío XII.

Recuerda en su queja el responsable de SabesDondeCiclas, que “estas cuatro únicas actuaciones de mantenimiento desde la creación de la red ciclista de la ciudad en 2008 han dejado de ser efectivas a día de hoy, salvo Avenida Gipuzkoa, pues los tres puntos restantes vuelven a presentar el estado de abandono previo al citado mantenimiento”.

En el caso de Pío XII, recuerda que el caso “es especialmente significativo, pues el Ayuntamiento de Pamplona daba por mantenido el carril bici tras petición de información por queja” de un ciudadano “reponiendo con el mismo modelo de bolardo los bolardos desaparecidos y optando por no segregar el carril bici en otros puntos, señalizándolo sólo con pintura”.

“Utilizar bolardos que se ha comprobado que no son funcionales para el cometido que se necesita hace que en muy poco tiempo vuelvan a desaparecer de sus ubicaciones, dejando de cumplir su función”, y añade que “no segregar un carril bici implica, atendiendo a lo establecido en la actual ordenanza de movilidad, que el mayor y de más coste hasta el momento carril bici de Pamplona sólo puede ser utilizado por bicicletas. Esto impide a VMP (vehículos de movilidad personal), patinadores, sillas de ruedas y triciclos de movilidad reducida su uso, de acuerdo con el artículo 20.2 b) de la ordenanza de movilidad de Pamplona”.

“Además, no segregar de manera contundente o hacerlo con elementos no funcionales o que se arrancan al paso de automóviles, en lugares como giros de intersecciones que son susceptibles de ser invadidos por automóviles pone en riesgo objetivo la integridad de los usuarios del carril bici, pudiendo ser atropellados”, ha argumentado y considera que “es por ello necesario no sólo un mantenimiento, sino una elección de elementos segregadores adecuada en aquellos puntos más críticos”.

El responsable de SabesDondeCiclas considera que por tanto y “observando el estado de las vías ciclistas en las que sí se ha hecho mantenimiento, puede deducirse que en el resto de las vías ciclistas de la ciudad no se ha realizado acción de mantenimiento alguno desde su creación, por lo que su estado de abandono es evidente”.

En su queja subraya que “hay que tener en cuenta que la intervención administrativa sobre las vías públicas urbanas alcanza en el ordenamiento jurídico el grado máximo, al ser los viales, precisamente zonas de dominio y uso público”. “Ello naturalmente impone y exige a la Administración Pública Municipal la obligación de mantener un adecuado nivel de explotación de las mismas, lo que comprende operaciones de conservación y mantenimiento, incluidas las de señalización”, indica en su queja y recuerda que “la seguridad vial debe mantenerse, a cargo de la Administración Pública competente, de acuerdo con unas exigencias de normalidad tanto en la prestación del servicio público, como de utilización por parte de los usuarios”.

En la queja se considera “exigible al Ayuntamiento de Pamplona la obligación de mantener en un estado adecuado las vías ciclistas de la ciudad, pues son 20.000 ciclistas diarios los que las usan, según cifras del Observatorio de la Bicicleta de Pamplona dadas a conocer por el propio Ayuntamiento en 2014, cifra que a 2020 es superior”.

“Esta obligación ha sido sistemáticamente evadida a lo largo de los últimos 12 años. Esta falta de mantenimiento pone en peligro evidente a todo aquel usuario de la bicicleta, y a los peatones que conviven con los ciclistas y VMP en las aceras bici y aceras pintadas como acera bici”, indica en el escrito admitido por el Defensor.

Problemas de seguridad

“Además, en ciertos puntos de la red ciclista, la ausencia de elementos segregadores del carril bici hace que el riesgo de atropello sea importante.

También hay que hacer especial hincapié en el estado de la señalización de la red ciclista.

“La mayoría de los pasos ciclistas no están señalizados verticalmente, la señalización horizontal está totalmente borrada en muchos km y en otros lugares de la red se confunden señalización acorde con la ordenanza de tráfico de 2009 relativa a aceras señalizadas, que están prohibidas con la ordenanza de movilidad de 2019, que sustituye a la citada de 2009”, apuntan y advierte que “el Ayuntamiento de Pamplona no podrá alegar desconocimiento del mal estado de conservación de las vías ciclistas pamplonesas a día de hoy, pues la información del mal estado de las mismas le ha llegado por diferentes medios”.

“Caben destacar los informes técnicos policiales efectuados por el policía municipal de Pamplona especializado en movilidad ciclista con número profesional 603, los numerosos artículos en la prensa local sobre los puntos negros de las vías ciclistas de Pamplona motivados por el blog SabesDondeCiclas.com y el propio blog y las diferentes peticiones realizadas directamente a los alcaldes Enrique Maya y Joseba Asirón y a los respectivos concejales de Movilidad del Ayuntamiento”.

En la queja se recuerda que “también se ha anunciado en prensa que la propia Area de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona ha realizado una auditoría del estado de la red ciclista de la ciudad, por lo que es esperable que estos problemas consten en dicha auditoría, sin que por el momento se actúe en dirección alguna”, finaliza.