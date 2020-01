El Defensor del Pueblo sugiere medidas de mejora para los técnicos de enfermería

Facebook Twitter WhatsApp

Apoya las reivindicaciones de SAE de carrera profesional y nivel superior para los TCE

Pamplona-Iruña, 30 de enero de 2020

El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, ha estimado la queja presentada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería y ha formulado una sugerencia al Departamento de Salud y al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior para que impulsen las disposiciones necesarias para dotar a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y Técnicos Sanitarios de la carrera profesional y para llevar a cabo el merecido encuadramiento de su categoría.

En relación con la Carrera Profesional, desde el sindicato SAE destacan que es “la segunda vez que hay un apoyo expreso del Defensor del Pueblo y que, tras las intensas actuaciones llevadas a cabo por el Sindicato de Técnicos de Enfermería distintos grupos parlamentarios han presentados una moción para su debate en el Pleno por la que se insta al Gobierno de Navarra a que elabore y promueva una norma para reconocer a estos colectivos la Carrera Profesional en similares términos a los previstos para el resto del personal sanitario”.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo sugiere, igualmente, que se promuevan medidas de mejora profesional del citado colectivo en relación al encuadramiento de la categoría, etc.. “A este respecto, es inadmisible que se mantenga a estos profesionales en el mismo nivel que otros estamentos para los que no se exige ninguna titulación ni cualificación específica, manifiesta Begoña Ruiz, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería en Navarra, quien recuerda igualmente, que los profesionales llevan más de un año celebrando concentraciones contra este lamentable acuerdo.

Se establece ahora un plazo de dos meses para comunicar al propio Defensor del Pueblo si aceptan la resolución y, en su caso, las medidas adoptadas al respecto.

“Una vez más se demuestra con esta sugerencia la justicia de nuestras reivindicaciones tanto respecto al encuadramiento como en nuestro derecho al cobro de la Carrera Profesional. Si bien es cierto que las resoluciones que formula esta institución no son vinculantes para la Administración, no tenerlas en consideración demostraría una evidente falta de respeto a la institución. No obstante, de ser así y si se mantuvieran las actuaciones en contra de los colectivos a los que representamos, desde SAE no descartamos hacer caso de la propia recomendación del Defensor del Pueblo y ejercitar acciones oportunas ante el órgano judicial competente. Para valorar las actuaciones que emprenderemos, SAE ha convocado una asamblea informativa el próximo día 5 de febrero en el salón de actos del Complejo Hospitalario de Navarra”, finaliza Begoña Ruiz.