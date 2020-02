El destituido secretario del PSN en Estella, Jorge Crespo: “Hay un manifiesto desprecio a la agrupación socialista y a la ciudad”

Facebook Twitter WhatsApp

Estella, 4 de febrero de 2020

El destituido secretario del PSN-PSOE en Estella, y concejal socialista de la capital del Ega, Jorge Crespo ha ofrecido este martes una rueda de prensa con carácter urgente para dar su punto de vista sobre la decisión de su expulsión del partido adoptado por Ferraz.

El portavoz socialista critica que le resulta “doloroso observar como el partido al que he dedicado 9 años de mi vida utiliza de manera demoledora el aparato como si fuera enemigo número 1 a batir” y ha desmentido a la Ejecutiva socialista con respecto a un comunicado sobre los contactos con EH Bildu para una moción de censura que desbancase a Navarra Suma de la alcaldía de Estella y asegura que alguien suplantó sus palabras para escribir dicho comunicado.

Crespo ha dicho que se había enterado por la prensa de su “expulsión fulminante del PSOE” y recuerda que “lo único que ha hecho ha sido rebajar, trabajar y trabajar desde mi partido por Estella-Lizarra”.

Crespo ha recordado que ha dado ” la pelea interna porque vengan inversiones para Estella aun cuando no se ha querido porque no gobernamos”.

El ex secretario general del PSN en Estella ha asegurado que trataron el tema en la Asamblea “dando por buenas las palabras del secretario de Organización Ramón Alzorriz, de la Secretaria General del PSN y Presidenta de Navarra, María Chivite y del Secretario Federal de Coordinación Territorial, Santos Cerdán que daban por buenos los acuerdos con otros partidos, concretamente “se informó que el partido debía trabajar para normalizar a EH Bildu”.

Crespo ha lamentado que “tristemente lo ocurrido en la Asamblea se filtró a la prensa con todo lujo de detalles. Detalles que incluso la Comisión Ejecutiva Local no podía transmitir pues no disponemos de grabación ni acta escrita de la Asamblea”.

“He venido sufriendo, y me duele mucho decirlo, por parte de mi partido un brutal campaña de desprestigio y descrédito hacía mí”, apunta y recuerda que “la información de mi expulsión del partido no se me ha notificado por ningún cauce, he tenido información de ello esta mañana leyendo la prensa”.

Asegura Crespo que “la Asamblea Extraordinaria que se ha convocado para mañana miércoles es total y absolutamente ilegal”. “Haciendo un ejercicio de autoritarismo se me ha expulsado de mi partido porque la asamblea, órgano máximo y soberano como así estipulan los estatutos, decidió libremente explorar una opción, y el haber llegado a explorar dicho mandato, el PSN me expulsa, saltándose el reglamento y la democracia interna”. “El claro mandato se había quedado en suspenso a la espera de lo que nos transmitió Pamplona, que “ahora no era el momento por el debate presupuestario”, ha dicho.

Crespo ha finalizado recordando que llevan “dos años exigiendo y trabajando internamente porque haya más atención de Pamplona a Estella, no nos han hecho caso, hay un manifiesto desprecio a la Agrupación Socialista y a la ciudad”. “Tengo un compromiso con mi partido, al que he dedicado 9 años de mi vida, pero tengo un deber mayor con quien me ha votado, con mi ciudad, con Estella. Es ahí donde está mi único interés”, ha dicho, dando a entender que permanecerá como edil de Estella.