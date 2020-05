El Día del Casco Viejo se celebrará el 30 de mayo con un mural gigante

Facebook Twitter WhatsApp

No queremos que falte nadie: envía tu foto, un primer plano con fondo blanco, al 647 487 108 o al correo [email protected] antes del 23 de mayo

Pamplona-Iruña, 16 de mayo de 2020

Este año el Día del Casco Viejo será muy diferente y se celebrará con un mural gigante. En este sentido, la Comisión de Fiestas del Casco Viejo ha recordado que “estamos viviendo una situación desconocida, una pandemia y su desescalada. No podemos tocarnos, abrazarnos, estar en cuadrilla… no podemos visitar en grupos los recovecos desconocidos de nuestro barrio, ni estar en la calle, ni hacer grandes kalderetes, ni ir en kalejira, ni ver a los gigantes, ni correr el cross, ni hacer talos o cajas nido…”

“No podemos hacer todo aquello que hasta ahora identificábamos con el Día del Casco Viejo y sus días previos, pero sí podemos hacer mucho. La Comisión de Fiestas, ante esta situación de no normalidad, ha decidido no organizar un día del Casco Viejo al uso, pero sí impulsar una acción que reúna y visibilice a todos los vecinos y vecinas del barrio: un gran mural construido con las fotos de todas y cada una de nosotras. No queremos que falte nadie: envía tu foto, un primer plano con fondo blanco, al 647 487 108 o al correo [email protected] antes del 23 de mayo“, han indicado en una nota de prensa.

“En esta situación atípica no podemos hacer muchas cosas de las que hacíamos, pero incluso en los peores momentos de esta pandemia, si algo hemos hecho en este barrio es estar en activo. Habéis animado las calles con trompetas, guitarras, pianos, conciertos a viva voz, radios, bertsoak… Nunca han lucido tan bonitas nuestras terrazas, balcones y ventanas, los carteles, banderines y pancartas que habéis hecho, muchos de ellos con mensajes reivindicativos y otros ofreciendo ayuda, han dado color, alegría y ánimo a muchas personas”, han indicado.

Señalan que “pocos eran los comercios abiertos, y lo eran con horarios reducidos, pero hemos reaprendido a acudir a ellos, los hemos redescubierto, los hemos recomendado, y en ellos, en su cercanía, en su implicación, en su trato, nos hemos sentido muy a gusto. Hemos echado de menos muchas de nuestras tiendas favoritas y los bares, los que no sólo buscan beneficios sino que también se preocupan por este barrio, bares que en muchos casos son nuestra segunda casa, y es por eso que ahora los valoramos más aún si se puede”.

“Hemos hecho colas hasta el infinito, pero las hemos aguantado, respetado, y se han convertido en un punto de unión, donde hemos visto caras nuevas, conocido gente, creado gestos de complicidad y conversaciones que hablaban de cuidado y de ánimo ante esta situación”, han recordado y apuntan que “nuestros txikis han aguantado sin salir de casa durante semanas, sin poder correr, andar en bici, ir a la eskola, ver a sus amigos… se han rebelado, han llorado, se han enfadado, pero también han reído, jugado, aprendido a cocinar, a “estudiar” desde casa… y en muchos momentos incluso han sido más fuertes que los adultos, nos espera un gran futuro”.

“Y qué decir de las personas mayores, han sido las más atacadas por este virus, las que más lo han sufrido, en su propia piel o en la de alguna persona muy cercana, se han visto recluidas, en una situación de excepción, algo que a muchas de ellas les recordará a guerras pasadas pero no olvidadas. Gracias a ellas somos quienes somos”, subrayan desde la Comisión de Fiestas que valoran que “ahora salimos a pasear, a correr, a andar, a dar una vuelta, y lo hacemos sin coches, sin tráfico, sin ruido, sin peligro… algo que en otras épocas nos parecería impensable”. “Esa era una de las reivindicaciones desde los inicios del Día del Casco Viejo, cuando por entonces lo llamábamos el ‘Día del Vecino'”, han recordado

También quieren apuntar que “desde el inicio de esta crítica situación se creó la Red de Cuidados, y ya somos más de 200 personas voluntarias las que nos hemos ofrecido a ayudar a quien lo necesite”. “Al poco se creó Josi ta Josi, donde más de 20 personas están haciendo mascarillas de tela y entregándolas de forma gratuita a quien quiera una, mascarillas hechas con materiales regalados por los comercios de nuestro barrio. El Auzolab del barrio ha estado y está al pie de cañón haciendo pantallas protectoras tanto para nuestros comerciantes como para el Colegio de Enfermería”, indican.

“No sólo hemos hecho una red de cuidado, trabajo, apoyo… sino que además no hemos olvidado del barrio que deseamos, y hemos salido a denunciar cada ataque que hemos sufrido, como las ilegalidades en los contratos de alquiler, el riesgo de que las terrazas de bares inunden el espacio público, la invasión militar innecesaria… Hemos impulsado un espacio de asesoramiento sobre el alquiler de viviendas, una campaña a favor del pequeño comercio, hemos donado los productos de Piparrika a los comedores sociales… Son tantas y tantas las cosas que hemos hecho en este barrio en estos meses, tanto de forma colectiva como individual, que hay un sentimiento que nos desborda y es el orgullo”, han recordado.

Por todo ello, han insistido en que “este próximo 30 de mayo queremos sacar a la calle ese orgullo y dar visibilidad a todas las vecinas y vecinos del barrio”. “Lo queremos hacer con un gran mural, un mural hecho contigo, con tu foto y la de los todas las personas que día a día mantenemos vivo el Casco Viejo. Por eso te invitamos a que nos mandes una foto tuya al 647 487 108 o al correo [email protected]“

“En este Día del Barrio tú eres protagonista, tú decides cómo vivirlo, cómo disfrutarlo, cómo compartirlo. Zu zeu!!”, finalizan.