El equipo de Gobierno de Pamplona dice estar valorando “cuál es la mejor solución” tras el ‘fiasco’ la calle Amaya

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que el Ayuntamiento está valorando “cuál es la mejor solución” para la calle Amaya, “uno de los lugares donde se están produciendo problemas por retenciones de tráfico”.

“Estamos valorando la posibilidad de abrir un carril para autobús o dejarlo como está, estamos valorando todo, porque todo tiene sus pros y sus contras”, ha manifestado Maya, en declaraciones a los periodistas.

El alcalde, al ser preguntado por los atascos que se han registrado en los últimos días en la zona centro de la ciudad, ha citado las palabras de “un alcalde nacionalista catalán, Xavier Trias, que dijo un día ‘poco tráfico, mucha crisis”. Y ha considerado que “cuando hay actividad económica, niños al colegio y familias que se mueven, lógicamente se incrementa el tráfico”.

“Seguramente los números serán muy parecidos a los que había el año pasado a estas alturas”, ha comentado el alcalde, para señalar que “uno de los lugares donde se están produciendo problemas por retenciones de tráfico” es precisamente la calle Amaya.

Sobre esta calle, ha asegurado que se está valorando “cuál es la mejor solución” y ha explicado que “se han analizado los flujos y hay 4.000 coches menos cada día”.

Según ha indicado, “estamos valorando la posibilidad de abrir un carril para autobús o dejarlo como está, estamos valorando todo” y ha advertido de que “si se hace el proyecto que dicen (el anterior equipo de gobierno) que nos dejaron hecho, que ni llegaba a ante proyecto, ese atasco masivo se producirá abajo”.

“Cuando se pide que se haga el proyecto que está aprobado, los ciudadanos tendrán que saber que ese atasco se produciría abajo, que nadie piense que el cuatripartito anterior tenía la varita mágica para que con su solución no hubiera atascos, se partía del atasco”, ha sostenido.

En este sentido, Maya ha remarcado que Pamplona “no tiene una alternativa de tráfico por el este, no hay forma de salir por el este”, lo que conlleva “uno de los grandes problemas que tiene la solución Labrit”.

A juicio del alcalde, lo “lógico” en estos momentos para la calle Amaya es “no quitar ese espacio ya ganado para el peatón de manera provisional, no tenemos nadie la idea de volver a aparcar en esa calle” y la opción sería “dejar un carril bus y un carril de coches”. “Pero el atasco seguiría porque seguiría habiendo un sólo carril para los coches. Toca valorar todo eso”, ha agregado.

Sobre los plazos para adoptar la decisión definitiva, Maya ha afirmado que no quiere dar una fecha concreta porque “el tema hay que estudiarlo” y se analizará en Junta de Movilidad. “Pero todo se tiene que sustentar en informes técnicos, no hay una solución mágica. No es llevarlo a la Junta de Movilidad y ya está, hay que analizar todo mucho, valorarlo y tomar decisiones que no son fáciles”, ha planteado.

TERRAZAS

En otro orden de cosas, preguntado por los trabajos que se están realizando para buscar un modelo único y homologado para cubrir terrazas, el alcalde ha afirmado que se sigue trabajando en ello y que ya hay un modelo que puede responder a esa necesidad, la terraza de la cervecería Shamrock de la plaza Félix Huarte.

“Se está trabajando para tener ese modelo, la idea es ya”, ha expuesto Maya, para añadir que “luego los hosteleros tienen que valorar cuánto les cuesta implantar esa terraza y cómo está la futura actividad hostelera para ver si puede resultar rentable”.

EP