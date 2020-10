El equipo de Maya insiste en arreglar el “fiasco” de PamplonUp con una nueva campaña de bonos antes de Navidad

Facebook Twitter WhatsApp

Elizalde dice esperar que en la segunda campaña la venta será mayor ya que el sistema “ya es conocido por los comercios y las personas residentes”

Sin entonar el ‘mea culpa’, el equipo de Gobierno de Enrique Maya ha insistido este martes en intentar arreglar el “fiasco” con la campaña de bonos PamplonUP, muy criticada por los grupos de la oposición anunciado una nueva edición de los bonos.

De momento, no parece que el equipo de Gobierno vaya a modificar el sistema de venta on line que no ha cuajado-sólo se vendieron 44.969 bonos de un total de 133.333 bonos, un poco más de un tercio del total-ni tampoco que vaya a hacer la menor autocrítica por haber gastado casi más dinero hasta ahora en publicidad y en poner en marcha el sistema de tramitación (140.000 euros) que en subvencionar los bonos propiamente dichos.

La concejala delegada de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, en la Comisión de Presidencia, ha aprovechado para rebatir las críticas de los grupos de la oposición, y asegura que sus datos “muestran como en otras ciudades similares a Pamplona en población y número de comercios que han realizado campañas similares, la venta de bonos ha sido inferior”.

“Por ejemplo, en San Sebastián, donde se adhirieron 362 establecimientos, se han vendido 28.960 bonos en 3 meses o en Logroño y otras 6 localidades de La Rioja se retiraron 25.000 bonos en 5 meses para 250 comercios en la ciudad y 150 del resto de la provincia”, ha dicho.

Teniendo en cuenta las cifras, la concejala ha señalado que se espera que en la segunda edición la venta de bonos sea mayor ya que el sistema es conocido por los comercios y por las personas residentes en Pamplona y en Navarra.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar el consumo en comercio, hostelería y establecimientos de servicios para incrementar el consumo local sin que haya un recorte del margen comercial. Así se reactiva un sector que ha sido castigado por la crisis sanitaria de la Covid-19. El Consistorio pamplonés ha destinado 800.000 euros para poner a la venta 133.333 bonos subvencionados al 30% sin que suponga ningún coste para los negocios. Además, ha establecido una línea de subvenciones dotada con un millón de euros para ayudar con los gastos que comercio, hostelería y establecimientos de servicio personal están teniendo que asumir para transformar sus espacios en seguros de acuerdo a las nuevas medidas sanitarias.