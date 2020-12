El escritor e investigador Fernando Hualde recibe el premio Txondorra Carbón Vegetal 2020

Facebook Twitter WhatsApp



El premiado valora el reconocimiento a la “cultura tradicional” y destaca “las lecciones de vida” que ofrecen los mayores

El escritor e investigador Fernando Hualde ha recibido este jueves el premio Txondorra Carbón Vegetal 2020 de manos del alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Este premio, promovido por la Asociación de Amigos de Olentzero en colaboración con el Consistorio pamplonés, reconoce a una persona o institución que contribuye con su trabajo a preservar y desarrollar la cultura popular y tradicional.

El alcalde ha hecho entrega a Hualde de una figura de yeso y polvo elaborada por Benito Goñi y ha destacado, dirigiéndose a él: “Los pamploneses y los navarros estamos en deuda con gente como tú porque dedicáis muchísimas horas a la investigación y la reflexión para poder contarnos a los demás el porqué de las tradiciones. Y, al mismo tiempo, sacáis del olvido oficios extinguidos o indumentarias de otras épocas que desconocíamos”.

Por su parte, Fernando Hualde ha expresado su “satisfacción” por este premio, “sobre todo porque cuando cada vez que se habla de la cultura, la hermana pobre suele ser la cultura tradicional, popular, y hay que destacar que la Asociación de Amigos de Olentzero ha querido que esta parcela de la cultura tenga su reconocimiento”. “Es importante que estas cosas se conserven, se salvaguarden, se recuperen, se gestionen bien, se den a conocer, porque de lo que estamos hablando es de la memoria de nuestros mayores, de sus conocimientos, sobre todo de las lecciones de vida que hay detrás de todas esas formas de vida, detrás de sus oficios, estamos hablando de raíces, de identidades. Todas las identidades son buenas siempre que no sean excluyentes. Es de agradecer que todo esto quede reconocido”, ha valorado.

Además, ha expresado su “agradecimiento a todas las personas que con el paso de los años me han ido transmitiendo todos los conocimientos”. “Hablamos de gente septuagenaria, octogenaria, nonagenaria, centenaria, muchos de los cuales ya no están entre nosotros y que me han transmitido todos sus saberes y yo no hago más que de intermediario para darlos a conocer. Por lo tanto, también de todos ellos es un poco este premio”, ha destacado.

En el acto de entrega en el Palacio del Condestable han participado la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; representantes de la Asociación Amigos del Olentzero y miembros de la Corporación municipal y del jurado.

Este año, el acto ha cambiado su ubicación habitual al no tener lugar en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial como es tradicional. Se ha cambiado para contar con un aforo superior teniendo en cuenta las medidas preventivas adoptadas ante el Covid-19.

Tras la entrega del premio, dos dantzaris de la asociación han interpretado ‘Olentzero dantza’. La música ha corrido a cargo del grupo de txistu Hego Haizea.

Fernando Hualde Gállego nació en Pamplona el 27 de septiembre de 1961. Con antepasados roncaleses, ha profundizado en la historia de Pamplona y de sus fiestas, en la del valle de Roncal y, por extensión, en la pirenaica navarra.

Ha formado parte, entre otros colectivos, de Txuri Beltzean, asociación nacida en 2003 para recuperar, proteger y divulgar el patrimonio histórico-cultural del Pirineo navarro; Asociación Cultural La Favorita, para la promoción de la figura de Julián Gayarre, o Asociación Txaranbil, destinada a la promoción del valle de Roncal. Asimismo, colabora con otras entidades de carácter cultural como la Asociación Cultural Almadieros Navarros o la que impulsa el toro ensogado de Lodosa.

Además de haber colaborado en la redacción de folletos y de ser coautor de varios libros, ha escrito y publicado en solitario ‘Hemingway. Cien años y una huella’ (1999), ‘Hemingway. Centennial font prints’ (1999), ‘Historia y carteles de San Fermín. Siglo XX (Tomo I 1900-1950. Tomo II 1951-2000’ (2000 y 2002), ‘Ura txuri beltzean’ (2002), ‘El valle de Roncal y sus gentes’ (2003) y ‘El valle de Salazar y sus gentes’ (2003).

A pesar de este extenso currículum como historiador, ha desarrollado su vida laboral en otro ámbito bien diferente. Lleva trabajando 28 años como recepcionista en el Hotel La Perla, fundado a finales del siglo XIX. Está casado y tiene cuatro hijos.

El jurado del galardón ha estado compuesto por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; el historiador y profesor de la Universidad de Navarra Roldán Jimeno; la representante de la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca y EtnikerNavarra, Naiara Ardanaz, y el doctor en Filosofía y Letras Mikel Aramburu.

En la primera edición se premió exaequo al pueblo de Lesaka y a título póstumo al fundador de las Juventudes de san Antonio, Andoni Santamaría.

En 2016 el galardón lo recibió el escultor y etnógrafo Joxe Ulibarrena y al año siguiente, el matrimonio formado por el etnógrafo Juan Antonio Urbeltz y su mujer Marian Arregi.

En 2018 el premio recayó en Pello Apezetxea, etnógrafo, etnólogo, escritor y sacerdote, y el año pasado, en el periodista Gabriel Imbuluzqueta.

EP