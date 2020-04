El estudio sociolingüístico sobre Escuelas Infantiles de Pamplona apunta a que el 70% de las familias encuestadas prefiere modelos que incluyan inglés

Facebook Twitter WhatsApp

Con la actual oferta, el 66% de las personas encuestadas apuestan por castellano con inglés, el 22% por euskera y el 7% por solo castellano

Pamplona-Iruña, 24 de abril de 2020

El estudio sociolingüístico sobre la demanda de las familias con menores de 0 a 3 años en las escuelas municipales concluye que un 70% de ellas prefiere un modelo educativo que incluya el inglés como lengua que complemente la atención en castellano, en euskera o incluso trilingüe. Con respecto a la actual oferta de las escuelas públicas, el 66% de las familias encuestadas optarían por el castellano con inglés, el 22% por el euskera y el 7% por solo el castellano.

El Ayuntamiento de Pamplona encargó la realización de esta encuesta con el doble objetivo de conocer la situación actual de escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años por barrios y de analizar las preferencias lingüísticas por segmentos de la población. El estudio, con una muestra de 1.000 familias entrevistadas telefónicamente, recoge información sobre la oferta lingüística, sobre satisfacción con los servicios y el ciclo de 0 a 3 años, sobre los propios servicios que ofrecen los centros o sobre los motivos por lo que se escolariza a menores de esa edad.

Las familias han respondido a preguntas sobre la opción lingüística que preferirían en las escuelas infantiles, con posibles propuestas que incluso ampliaban la oferta actual, para conocer así la demanda real. El 55% se han mostrado partidarias de un modelo de castellano con inglés, un 13% de solo euskera, un 10% de euskera con inglés, un 8% de castellano con euskera, un 6% de solo castellano, un 5% de un modelo trilingüe con inglés, un 2% ha apostado por otras opciones y un 1% no se manifiesta. Quienes van actualmente a una guardería o escuela infantil privada son quienes más elegirían castellano con inglés de forma prioritaria, un 77%. Por su parte, quienes van ya a una escuela municipal son los que más elegirían el euskera, un 30%.

Las 1.000 familias encuestadas han valorado también la actual oferta lingüísticas de las diez escuelas infantiles municipales de Pamplona, independientemente de que sus hijos e hijas vayan a una de ellas. Un 43% se han declarado muy o bastante satisfechas con esa oferta (un 11% muy satisfechas y un 32% bastante satisfechas) y un 35% algo, poco o nada satisfechas (18% poco o nada y 17% algo). Un 23% no sabe contestar a la pregunta. La satisfacción por la oferta lingüística sube a un 59% de muy o bastante satisfechas en aquellas familias que tienen escolarizados hijos o hijas en las escuelas infantiles municipales y a un 61% entre quienes los llevan a una escuela infantil del Gobierno de Navarra.

Situación actual en las escuelas infantiles

Los datos de matriculación en las escuelas infantiles municipales a principios del actual curso 2019 – 2020 muestran que hay 371 niños y niñas matriculados en escuelas infantiles en euskera, 305 en centros en castellano con actividades en inglés y 265 en centros en castellano. Ello supone aproximadamente un 60% de atención en castellano (incluyendo castellano con inglés) y un 40% de atención en euskera. Son atendidos en las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona un total de 941 niños y niñas.

Al inicio del curso existía una lista de espera de 301 menores que no obtuvieron plaza. De ellos, 85 estaban en lista de espera para escuelas en euskera, 102 en lista de espera para castellano y 114 para castellano con actividades en inglés. Así las cosas, el 28% de la lista de espera se correspondía con escuelas en euskera y el 72% restante, de castellano o castellano con actividades en inglés.

Más de la mitad de las familias preinscribieron a los menores en una escuela pública

De las 1.000 familias encuestadas, el 34% lleva a sus hijos e hijas a una escuela pública municipal, el 31% no les lleva a ninguna escuela infantil, el 26% va a una escuela o guardería privada y el 9% a una escuela infantil del Gobierno de Navarra. De ese mismo universo de la encuesta, un 57% de las familias prematricularon a sus menores en una escuela pública y un 43% no los preinscribieron. El 23% de los que van a centros privados fueron preinscritos en la pública.

La encuesta ha profundizado en los motivos por los que ese 43% de familias (434 de las 1.000 encuestadas) ni tan siquiera ha preinscrito a sus hijos e hijas en una escuela pública. Un 42% ha señalado que la oferta pública no se ajustaba a sus gustos o necesidades en cuestiones como horario, idioma, servicios… Un 38%, principalmente familias con menores que no han cumplido un año, prefieren que estos se queden en casa. Un 13% creía que no podía conseguir plaza por los requisitos exigidos y, por tanto, no lo intentaron.

El 92% de las familias, muy o bastante satisfechas con las escuelas infantiles municipales

El 92% de las familias que llevan a sus hijos e hijas a las escuelas infantiles municipales están muy o bastante satisfechas con atención recibida. De quienes llevan a sus hijos e hijas a las diez escuelas municipales, el 82% lo hace a jornada completa, haciendo uso además del servicio de comedor, y 18% a media jornada y, lógicamente, sin quedarse a comer. Un 36% de esas 341 familias con menores matriculados en escuelas infantiles municipales de Pamplona los llevan a centros con modelo lingüístico de castellano con inglés, otro 36% a un modelo de euskera y un 28% a un modelo solo en castellano.

La encuesta se ha realizado mediante entrevistas telefónicas a 1.000 familias con hijos e hijas en edad de escolarización en las escuelas infantiles. El padrón municipal refleja que en Pamplona hay 6.464 niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 3 años. Según el censo esos menores pertenecen a 5.531 familias, con un ratio de 1,17 hijos e hijas por familia, el mismo ratio obtenido en la encuesta al preguntar al universo de 1.000 familias entrevistadas.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 29 de enero y el 12 de febrero. Las encuestas telefónicas tuvieron una duración de entre 5 y 10 minutos y se hicieron tanto en euskera como en castellano. El 64% se realizaron con la madre del niño o niña y el 36% con el padre. El margen de error de la muestra es de un 2,9%.

El Ayuntamiento pidió tres ofertas para realizar esta investigación sociológica a través de una encuesta sobre la demanda de las familias de niños y niñas de 0 a 3 años de Pamplona en Educación Infantil y el encaje con la oferta municipal actual. Se tramitó como un contrato menor, con invitación a tres empresas, resultando adjudicataria Mercatec, por un importe de 13.300 euros más IVA. El contrato se firmó el 20 de enero de 2020.