El Festival Pamplona Negra se despide este sábado hasta 2022 tras cinco días entre crímenes, investigaciones y suspense

Tras cinco días entre asesinatos y asesinos, investigaciones criminales, detectives, ‘true crime’ y mucho suspense, la séptima edición de Pamplona Negra llega a su fin este sábado. El festival noir se despedirá de Baluarte y de la capital navarra hasta 2022, año en el que volverá a celebrarse en su mes natural, enero, si la situación lo permite.

La sexta y última jornada traerá grandes citas en la programación. Pamplona Negra cruzará las puertas de Baluarte a las 12.00 horas para trasladarse a la plaza del Castillo, donde participará en la Feria del Libro con una cita abierta al público. Bajo el título Dos formas de entender la novela negra, el festival propone una charla entre los escritores Manel Loureiro y Elia Barceló, que contará con la presentación previa de Susana Rodriguez Lezaun.

A la misma hora pero en el auditorio pamplonés tendrá lugar el último taller de esta edición. El dibujante e ilustrador Juanfer Briones impartirá un taller de cómic pensado para jóvenes con inquietudes artísticas. Será una cita eminentemente práctica que pretende servir como iniciación en esta modalidad artística y literaria. Se desarrollará en la Sala Bulevar y es gratuito hasta completar aforo pero es indispensable inscribirse previamente en www.pamplonanegra.es, han explicado los organizadores en una nota.

Por la tarde, toda la actividad se centrará en la sede principal del festival, en la Sala de Cámara de Baluarte. Así, a las 18.00 horas comenzará el ‘Café con…’ que tendrá como protagonistas al escritor pontevedrés Manel Loureiro -uno de los pocos autores españoles contemporáneos que ha conseguido situar sus libros en la lista de los más vendidos de Estados Unidos- y Mónica Rouanet -autora de la novela revelación del confinamiento, Despiértame cuando acabe septiembre-.

La entrada al evento, que contará con la colaboración de Jazzy Leap, es libre hasta completar aforo y se podrá ver por streaming en el Canal YouTube Pamplona Negra.

Precisamente las voces de Jazzy Leap, la sección de jazz de la Coral de Cámara de Navarra, serán las encargadas de poner el broche de oro a Pamplona Negra. En el marco de su Temporada Encantando Denboraldia, Jazzy Leap y Jazzy Leap Band ofrecerán un concierto titulado Live and Let Die! a través de los temas más oscuros de los legendarios grupos británicos Queen y The Beatles.

Además, en el concierto añadirán a su repertorio arreglos con un toque jazzístico (realizados por su director Andoni Arcilla) de míticas canciones del espía más conocido de todos los tiempos: James Bond. Las entradas cuestan 10 euros y se pueden adquirir en www.baluarte.com, en la web del festival y en la taquilla de Baluarte.

