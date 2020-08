El Festival Pim Pam Ville 2020 se celebrará este año en la Ciudadela

Facebook Twitter WhatsApp

Apuesta por grupos nacionales de rock & roll de diversos géneros con raíces en la música americana

Pamplona-Iruña, 5 de agosto de 2020

Bifannah, J´Aime, Pelo Mono, The Limboos, Serpiente, Adiós Amores, Melenas e Hinds componen el cartel de este año del Festival Pim Pam Ville, una cita con el rock & roll que abarca diversos géneros en torno a las raíces de la música americana: el folk, el country, el blues y todos sus derivados como pueden ser el punk, el pop, el garage o sonidos más industriales del tipo krautrock o post-punk. El festival cambiará de escenario en esta cuarta edición ya que se trasladará desde la plaza de los Burgos a la Ciudadela, un espacio más amplio en el que será posible controlar el aforo y mantener todas las medidas de seguridad necesarias en estos momentos como la distancia entre el público asistente.

Las entradas para cada día cuestan 10 euros más gastos de gestión. Existe la opción de un abono para todo el festival al precio de 15 euros más gastos. Se pueden adquirir en www.pamplonaescultura.es.

En la edición de 2020 se ha apostado por la escena nacional, en la que abundan bandas de gran calidad, evitando así riesgos y cancelaciones de última hora debido a posibles restricciones en vuelos desde otros países como consecuencia de la Covid-19. En ediciones anteriores han pasado por el escenario de Pim Pam Ville 25 bandas de diferentes procedencias y estilos que han congregado 20.000 espectadores, algunos de ellos de fuera de la Comunidad Foral.

Traer a Pamplona grupos alejados del circuito comercial

El objetivo de este evento es acercar a la calle bandas y estilos musicales alejados del circuito comercial y que no son habituales en la ciudad en espacios abiertos o grandes escenarios, combinando formaciones míticas con grupos locales de gran calidad. De esta forma se potencia al mismo tiempo la escena underground y las numerosas bandas locales que pertenecen a la misma. Quiere convertirse en un festival urbano, popular y accesible para toda la ciudadanía con un día de celebración de la música.

Dentro de los grupos navarros que el festival apoya se encuentran los que tienen una larga trayectoria como nuevos creadores. Un ejemplo es Melenas, que debutó en el primer Pim Pam Ville y que a día de hoy es uno de los grupos nacionales con mayor proyección internacional. Edita con el reconocido sello estadounidense Trouble Mind Records y ha participado en importantes festivales internacionales. Otro aspecto en el que el festival incide es en el de la paridad, para lo que se busca una participación similar de hombres y mujeres en los conciertos. Este año serán cuatro bandas formadas por mujeres las que subirán al escenario en la tarde noche del sábado.

Grupos participantes

La representación local de esta edición incluye a Melenas, J´aime o las bilbaínas Serpiente junto a grandes bandas nacionales de la talla de The Limboos, Bifannah o Pelo Mono y grupos emergentes como las sevillanas Adiós Amores. Cerrará con la banda de mayor repercusión a nivel internacional, Hinds.

El viernes 4 de septiembre abrirá Pim Pam Ville 2020 a las 20.30 horas Bifannah (tropicalismo atlántico, danças e lisergia), que en portugués se erige como la respuesta hispana a la nueva ola psych anglosajona. La mistura de sus influencias va desde el pop de la costa oeste y el tropicalismo a los ritmos latinos de finales de los setenta. A continuación, subirán al escenario J´Aime (rock&roll, country, pop) y Pelo Mono o Pilus Hominidae con una propuesta en la que unen rock and roll, country, rhythm and blues y ‘una variable fractal entre sci fi y exótica’. Cerrará el día a partir de las doce de la noche The Limboos (exotic R&B). Con ‘Baía’, su tercer álbum en cinco años, muestran que dentro de este mundo posmoderno, existe otro, un territorio limboótico en el que habitan quienes guardan los secretos de la buena música y donde todo es real, caliente y excitante.

El sábado día 5 actuarán en primer lugar en Ciudadela Serpiente (wew wave, post punk), una representación ‘del estilo pérfido y necroso de los años 80, las cavilaciones hacia el surf-pop más gótico y una evidente conexión con el movimiento cultural vasco Ez Dok Amairu’. Poco antes de las 10 de la noche comenzará el concierto de Adiós Amores (pop), un joven dúo femenino de pop con una dosis de dramatismo que no pierde de vista los elementos recurrentes y cargados de embrujo del folclore andaluz. Melenas (garage, pop, psych, kraut) presentará ‘Días Raros’, antes de que finalice el festival con la actuación de Hinds (indie-rock). Tras dos primeros álbumes que situaron a Hinds no sólo como el grupo español más internacional sino como una de las bandas de guitarras más reconocibles del circuito global; ha regresado con un trabajo que marca la trayectoria del grupo madrileño.

Festival de música Pim Pam Ville 2020

Viernes 4 septiembre

Bifannah . 20:30. Lisergia tropical

. 20:30. Lisergia tropical Jáime . 21:50. Twang-pop

. 21:50. Twang-pop Pelo Mono . 22:50. Surf selvático

. 22:50. Surf selvático The Limboos . 00:00. R&B Soul exótico

. 00:00. R&B Soul exótico Sábado 5 septiembre

Serpiente . 20:30. Euskal wave

. 20:30. Euskal wave Adios Amores . 21:50. Synth-pop

. 21:50. Synth-pop Melenas . 22:50. Reverb Core. Fuzz Pop

. 22:50. Reverb Core. Fuzz Pop Hinds. 00:00 Indie rock